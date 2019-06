KuToo ผู้หญิงญี่ปุ่นลงนามต่อต้านการบังคับสวม 'ส้นสูง' ไปทำงาน

ในขณะที่ ส.ส. หญิงเมืองไทยถูก ส.ว. ก่นด่าเรื่องการแต่งตัว ผู้หญิงในญี่ปุ่นกำลังล่ารายชื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับผู้หญิงต้องสวมรองเท้าส้นสูงไปทำงาน โดยมีผู้ลงนามแล้วอย่างน้อย 19,000 รายชื่อ โดยนักสตรีนิยม ยูมิ อิชิกาวะ นำเสนอประเด็นนี้ผ่านแฮ็ชแท็กที่ชื่อว่า #KuToo ที่เป็นการเล่นคำเสียงคล้ายกันระหว่าง "รองเท้า" กับ "ความเจ็บปวด"

6 มิ.ย. 2562 ในญี่ปุ่นมีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้ที่ทำงานต่างๆ ยกเลิกกฎข้อบังคับเรื่องเครื่องแต่งกายที่บีบบังคับให้ผู้หญิงต้องสวมรองเท้าส้นสูงไปทำงาน โดยมีผู้ลงนามแล้วอย่างน้อย 19,000 รายชื่อ

คนที่จัดให้มีการล่ารายชื่อในครั้งนี้คือยูมิ อิชิกาวะ ศิลปิน นักเขียนและนักสตรีนิยมจากโตเกียว การล่ารายชื่อให้ยกเลิกการบังคับใส่ส้นสูงในที่ทำงานมีจำนวนไลก์แล้วอย่างน้อย 67,000 ไลก์ และมีการรีทวีตแล้วเกือบ 30,000 รีทวีต อิชิกาวะระบุว่าเธอต้องการขจัดประเพณีที่บีบให้ผู้หญิงต้องใส่รองเท้าส้นสูงไปทำงานในบางวัน

ในทวีตของอิชิกาวะมีการใช้แฮชแท็ก #KuToo ที่เป็นการเล่นกับกระแส #MeToo ที่เคยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงออกมาพูดต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งยังเป็นการเล่นคำกับภาษาญี่ปุ่น 2 คำที่ใกล้เคียงกันคือคำว่า "คุทสึ" ที่แปลว่า "รองเท้า" กับคำว่า "คุทซือ" ที่แปลว่า "ความเจ็บปวด" นั่นทำให้ #KuToo กลายเป็นอีกแฮชแท็กหนึ่งที่ผู้หญิงใช้พูดถึงประสบการณ์ของพวกเธอผ่านทางโซเชียลมีเดีย

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นกล่าวว่า ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยที่ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายห้ามบริษัทกำกับการแต่งกายของพนักงาน พวกเขาอ้างว่าผู้ชายก็ต้องทำตามกฎในการให้สวมเนคไทด์และรองเท้าหนังด้วย แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวว่าถ้าหากมีแนวคิดเกี่ยวกับมารยาทเปลี่ยนแปลงไปในสังคมกฎหมายเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การเคลื่อนไหว #KuToo นี้คล้ายกับการเคลื่อนไหวในสหราชอาณาจักรช่วงปี 2559 ที่มีประชาชนมากกว่า 100,000 คนลงนามเรียกร้องให้มีการห้ามไม่ให้บริษัทบังคับเรื่องการแต่งกายบีบให้ผู้หญิงต้องสวมรองเท้าส้นสูงไปทำงาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขบวนการอย่าง #MeToo ทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในญี่ปุ่นกลายเป็นที่สนใจอีกครั้ง องค์กรเวิร์ลด์อิโคโนมิคฟอรัมจัดอันดับให้ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 110 จากทั้งหมด 149 อันดับ ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งถือว่าอยู่ในท้ายตารางสำหรับกลุ่มประเทศ G7 ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ จะเคยให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมผู้หญิงผ่านทางนโยบาย "วูเมนโนมิกส์" ก็ตาม

