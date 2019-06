ยาวเกินกว่า 12 ชั่วโมงสำหรับการประชุมรัฐสภาครั้งที่หนึ่ง เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในท้ายที่สุดที่ประชุมร่วมของรัฐสภาลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย โดยมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบพล.อ.ประยุทธ์ 500 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 251 เสียง และ ส.ว. 249 เสียง ขณะที่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับความเห็นชอบจาก ส.ส. 7 พรรคการเมืองทั้งหมด 244 เสียง

ตัวเลข 500 : 244 อาจจะมองดูเป็นตัวเลขที่ชนะขาด แต่หากตัดเสียงของ ส.ว. ที่ คสช. เป็นผู้คัดเลือกทั้งหมดออกไปส่วนต่างจะเหลือเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้น ส.ว. 250 ที่มาจากการแต่งตั้ง และมีอำนาจสำคัญคือสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสืบทอดอำนาจให้กับรัฐบาล คสช. จำแลง

ในช่วงระยะเวลาที่มีการเริ่มต้นหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆ มาจนถึงวันเลือกตั้ง และวันเลือกนายกรัฐมนตรี อาจพูดได้ว่าภาพที่เกิดในการโหวตเลือกนายกไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดคาด เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ปูทางมาเพื่อขับเคลื่อนโปรเจคทางการเมืองที่ คสช. ออกแบบไว้ให้ดำเนินต่อไป

ศิลปินกลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่พอจะคาดการณ์เละมองเห็นความเป็นไปเหล่านี้ได้ พวกเขาแต่งเพลง 250 สอพลอ และเผยแพร่ในช่องยูทูบ Rap Against Dictatorship เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 สองวันก่อนเลือกตั้ง นั่นอาจเป็นเพราะรู้ชัดมานานแล้วว่าต่อให้เลือกตั้งจะแพ้หรือชนะ อนาคตประเทศไทยวันข้างหน้าก็ยังมี 250 ส.ว. มาคุมชาติ

เนื้อเพลง

(Pre-Hook) x 4

สิทธิ์ที่ต้องมี แต่ไม่มี เพราะคนสอพลอ

(Hook)

สอพลอ... สอพลอ... รัฐธรรมนูญแม่งสอพลอ… สอพลอ... สอพลอ... ชี้นิ้วเลือกคนมาสอพลอ สอพลอ... สอพลอ... กกต.ก็สอพลอ… สอพลอ... สอพลอ... ที่มาของพวกมึงแม่งสอพลอ… สอพลอ... สอพลอ... โหวตในสภาแม่งสอพลอ สอพลอ... สอพลอ... ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ สอพลอ... สอพลอ... ขึ้นต้นด้วยสอ ลงด้วยอ้อ สอพลอ... สอพลอ... 250 คนสอพลอ

(Dif Kids)

โบกธงสามสี ยกมือไหว้สามที พวกเราเป็นคนดีที่สุดในปฐพี ก็หลังจากนั้นสี่ปี ไม่เหมือนถ้อยคำวลี คนจริงที่จะเลือกก็ถูกจำกัดเรื่องเก้าอี้ บางคนก็น้อมนำด้วยคำสอน บางคนก็คัดค้านบอกกัญชามันพาหลอน ขอแค่ทำจริงไม่เอาสิ่งที่สนอง หาเสียงกันไปทำไม ถ้าคืนนั้นหมายังหอน การเลือกตั้งมันน่าตลก มีบางคนช่วยเลือกนายก กล่องเลือกตั้งไม่น่าเคารพ เล่นลูกไม้คล้ายอุซป ปากมหัศจรรย์ สอพลอพี่น้องกันไปวันๆ ปากกาในมือจะเลือกใครกัน หรือเราต้องเลือกตามกรรมพันธุ์ เลวก็เลวทุกวัน ไม่เอาคนคนดีแค่ในบางวัน ไม่ใช่คนดูในอัฒจันทร์ ประเทศกูเจ๊งใครรับประกัน

(K.Aglet) ประจบสอพลอไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ตั้งตารอมีแต่เพื่อนแดก ที่มึงกินอยู่มันไม่มีรสชาติ อยากมีอำนาจ คุณค่าเขาวัดที่เครื่องแบบ ที่มึงบอกไม่แฟร์ กูไม่แล ตอแย วอแวกูก็ไม่แคร์หรอก You know who i am อย่าจอแจ งอแง แค่กลโกงในมือกูแบออก พวกมึงมี plan แต่ไม่มี point มีอุดมการณ์มีแรงแต่ไม่มี voice อำนาจของกูล้นมืออย่าให้มี noise เข้าใจที่กูพูด แล้วมึงต้อง choose me boy เล่นน้ำตาแทบย้อย ออกคำสั่งเรียบร้อย และข้าน้อยห้ามติ 50 ล้านคน เริ่มจะไม่มี choice เพราะว่ามีค่าน้อย กว่า 250

(Hook)

(Pre-Hook) x 4

(G-Bear)

หยุดหลอกตัวเองมึงอย่าแถ ได้จะคืบจะเอาศอกมึงอย่ามักมาก หวงตำแหน่งหวงก้างมึงไม่ได้รักชาติ และกูโครตไม่พอใจอยากให้มึงรับทราบ มึงมันไม่เหมาะสม จงสำเหนียกตัวเองบ้าง อยากกระโดดถีบปากแต่กูเองก็เกรงว่า ต้องควบคุมอารมณ์ไม่อยากให้ตัวกูเองบ้า ตอนมึงเคารพคนผิดเหมือนกับยืนตรงร้องเพลงชาติ

(HOCKHACKER)

ถ้าพูดถึงจำพวกคนสอพลอ จำนวนเหล่านั้นมีผบ.เผ่าลับ จำนวนที่เหลือคือคนที่ถูกเลือก จากกลุ่ม คน สิ้น ชื่อ. เหล่านั้น ให้คัดเลือกกันเอง ให้เค้าเลือกกันมา แล้วมาจบที่การแต่งตั้ง จัดให้เลือกผู้แทน แต่มึงคุมชะตา มึงอย่าหวังว่าคนไม่แบ่งข้าง Fuck you คนที่ชอบประจบสอพลอ และที่กูไม่ใช้ ว แหวน เพราะกูไม่อยากไปที่สน. ในคดีเผด็จการที่มึงวางแผน ประชาชน เลือกผู้แทน ในครั้งนี้ เอาอำนาจ คนสอพลอ เข้ามาชี้ มอบหน้าที่ นั่งสปา คุมอำนาจ ได้สอพลอ 250 มาคุมชาติ

(Hook)

(Pre-Hook) x 4