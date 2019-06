จากกรณีที่หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีการสั่งห้ามการทำแท้ง อัยการสูงสุดแห่งรัฐต่างๆ รวมถึงอัยการในท้องถิ่น 42 รายประกาศเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าพวกเขาจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใหม่เหล่านี้ อีกทั้งยังวิจารณ์ว่ากฎหมายจำกัดทางเลือกของคนตั้งครรภ์นั้น "ไร้สามัญสำนึก" และขัดกับหลักการรัฐธรรมนูญ

(ที่มาภาพ: flickr/Tony Webster)

9 มิ.ย. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 มิ.ย. 2562) สหพันธ์ทนายความแฟร์แอนด์จัสต์จากสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ระบุว่าอัยการรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง 42 รายมีความกังวลอย่างมากต่อกฎหมายที่เพิ่งผ่านร่างในรัฐจอร์เจีย แอละแบมา และรัฐอื่นๆ ที่จะเป็นการจำกัดทางเลือกในการทำแท้ง พวกเขาระบุว่ากฎหมายเหล่านี้จะทำให้ชุมชนเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมน้อยลง และเป็นการสร้างแผลใจให้กับคนไข้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในสหรัฐฯ มาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี แล้ว

แถลงการณ์ของพวกเขาระบุอีกว่า จากที่พนักงานอัยการบางส่วนได้เคยพูดถึงก่อนหน้านี้ การที่บางรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จำกัดทางเลือกในการทำแท้งเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการกฎหมายโดยยึดจากผลการพิจารณาคดี Roe v. Wade ที่สนับสนุนทางเลือกในการทำแท้งมาก่อน

แถลงการณ์ฉบับนี้ออกมาหลังจากที่สภานิติบัญญัติจาก 11 รัฐ ออกกฎหมายใหม่ที่จะจำกัดสิทธิในการทำแท้งมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามทำแท้งหลังจากมีอายุครรภ์เกิน 6 สัปดาห์ไปแล้ว หรือบางรัฐก็สั่งห้ามในทุกอายุครรภ์แม้กระทั่งในกรณีการข่มขืนหรือการมีเพศสัมพันธ์กับคนร่วมสายโลหิต

ในแถลงการณ์ต่อต้านกฎหมายนี้มีผู้ลงนามเป็นอัยการจากรัฐแอละแบมาและจอร์เจียซึ่งมีการผ่านร่างกฎหมายห้ามทำแท้งในระดับกีดกันอย่างหนักรวมอยู่ด้วย อัยการในรัฐที่มักจะลงคะแนนเสียงให้พรรครีพับลิกันอย่างยูทาห์และแคนซัสก็ลงนามในแถลงการณ์นี้เช่นเดียวกัน อัยการในรัฐนิวยอร์กและแมสซาชูเซตต์สก็ลงนามด้วยเช่นกัน โดยใน 2 รัฐนี้เพิ่งผ่านร่างกฎหมายการันตีสิทธิทางเลือกในการทำแท้งเพราะต้องการเผื่อเอาไว้กรณีที่มีการพลิกหลักการคำตัดสินคดี Roe v. Wade คดีหมุดหมายเกี่ยวกับสิทธิในการทำแท้งในสหรัฐฯ เกิดขึ้น

แถลงการณ์ระบุว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในรัฐที่มีการออกกฎหมายห้ามทำแท้งฉบับใหม่กันทุกคน แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาร่วมมือกันเพราะพวกเขามองว่าอัยการไม่ควรจะสั่งดำเนินคดีและทำให้การตัดสินใจเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์กลายเป็นอาชญากรรม พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นพันธกิจของอัยการรัฐที่จะต้องคุ้มครองสุขภาวะและความปลอดภัยของสมาชิกในสังคมทุกคน อัยการเหล่านี้มองว่าการออกกฎหมายใหม่ของหลายรัฐไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของเหยื่อที่ทนทุกข์ และกฎหมายเหล่านี้ก็ "ทำให้คนเป็นเหยื่อซ้ำซ้อน และสร้างความบอบช้ำซ้ำซ้อนให้กับเหยื่อ ซึ่งถือเป็นเรื่อง" กลุ่มอัยการระบุในแถลงการณ์

ในฐานะที่อัยการมีหน้าที่เป็นตัวแทนคุ้มครองและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนในสังคมรวมถึงคนที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือคนที่ไร้อำนาจในสังคมอัยการเหล่านี้จึงออกแถลงการณ์ประณามร่างกฎหมายใหม่ของหลายรัฐ พวกเขาระบุอีกว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่หลายฉบับมีลักษณะกำกวมซึ่งอาจจะสามารถนำมาอ้างใช้เอาผิดไม่เพียงแค่กับแพทย์ที่ทำแท้งให้เท่านั้นแต่ยังใช้อ้างเอาผิดกับคนที่ช่วยให้คนไข้เข้าถึงกระบวนการทำแท้งด้วย

เรียบเรียงจาก

40+ State and Local Prosecutors Say They Won't Enforce 'Unconscionable' Abortion Bans, Common Dreams, Jun. 7, 2019