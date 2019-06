เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เตรียมเข้ายื่นหนังสือและหารือกับ สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยฯ กรณีการข่มขู่คุกคามและทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมือง และการไล่ล่าผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ 12 มิ.ย.นี้

10 มิ.ย.2562 จากกรณีช่วงที่ผ่านมานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคน เช่น เอกชัย หงส์กังวาน จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ และ อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง ก็ถูกรุมทำร้ายร่างกาย โดยเฉพาะกรณีเอกชัยถูกทำร้ายหลายครั้ง การไล่ล่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่อยู่ประเทศเพื่อบ้านเช่น ประเทศลาว ที่มีทั้งเสียชีวิตและหายตัวไปนั้น

วันนี้ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) แจ้งว่า ทาง คนส. จะเข้ายื่นหนังสือและหารือกับ สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights หรือ OHCHR) และ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees หรือ UNHCR) เรื่อง การข่มขู่คุกคามและทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมือง และการไล่ล่าผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ

ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลาตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ