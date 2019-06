ทูตทหารพม่าห้ามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์จัดประชุมสันติภาพที่เชียงใหม่

ทูตทหารพม่า ประจำกรุงเทพฯ ทำหนังสือถึงกรมข่าวทหารบก บก.ทบ. ห้ามไม่ให้ตัวแทนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์พม่า 12 กลุ่ม จัดประชุมที่เชียงใหม่ ด้านซอว์ทะโดมู เลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ชี้แจงว่าได้รับมอบหมายจากกลุ่มชาติพันธุ์ให้จัดประชุมระหว่างกลุ่มที่ลงนามหยุดยิง NCA กับกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิง เพื่อให้กระบวนการเจรจาสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้ เตือนทูตทหารพม่าเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง NCA เพราะในข้อตกลง ห้ามไม่ให้จำกัดการติดต่อระหว่างกลุ่มต่างๆ

แฟ้มภาพการประชุมสุดยอดกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ (EAO summit) ครั้งที่ 4 ระหว่าง 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ จ.เชียงใหม่ อย่างไรก็ตามการประชุมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน เพื่อหารือหัวข้อ "กองประชุมปรึกษาหารือกระบวนการสันติภาพ" หรือ PPCM เจอทูตทหารพม่าห้ามจัด (ที่มา: NCA-S EAO)



หนังสือของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ ยื่นต่อกรมข่าวทหารบก กองบัญชาการทหารบก ห้ามไม่ให้ตัวแทนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์พม่า 12 กลุ่ม จัดประชุมที่เชียงใหม่

11 มิ.ย. 2562 - ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาสันติภาพ ของผู้แทนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าซึ่งริเริ่มโดยเลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ซึ่งเชิญผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) และกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศมาร่วมหารือที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่่ผ่านมา ถูกเจ้าหน้าที่ไทยห้ามจัดการประชุม

โดยการห้ามกลุ่มชาติพันธุ์จัดประชุมที่เชียงใหม่ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ พลจัตวา ขิ่นซอ ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตพม่า ที่กรุงเทพฯ ทำหนังสือลงวันที่ 7 มิ.ย. มายังกองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ที่ จ.เชียงใหม่ มีการวางแผนจัดประชุมระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า นำโดย ซอว์ทะโดมู เลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ซึ่งเชิญทั้งกลุ่มที่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) และกลุ่มที่ยังไม่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ

โดยกลุ่มที่ลงนามหยุดยิง NCA กับรัฐบาลพม่าแล้ว ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU, สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน RCSS/SSA, แนวร่วมนักศึกษาพม่าทั้งมวลเพื่อประชาธิปไตย ABSDF, พรรคปลดปล่อยอาระกัน ALP, องค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปะโอ PNLO, แนวร่วมแห่งชาติชิน CNF, กองทัพกะเหรี่ยงประชาธิปไตยผู้มีความเมตตา DKBA, สภาสันติภาพแห่งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA-PC หรือ KPC, พรรครัฐมอญใหม่ NMSP และสหภาพประชาธิปไตยลาหู่ LDU

ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงที่มาเข้าร่วมการประชุมได้แก่ กองทัพแห่งอิสรภาพกะฉิ่น KIA และ พรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเรนนี KNPP

โดยผู้ช่วยทูตทหารพม่าระบุว่าแผนการประชุมดังกล่าวจะเป็นการขัดขวางกระบวนการสันติภาพหลังลงนามหยุดยิง NCA ซึ่งยังคงอยู่ในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติของรัฐบาลพม่า และกองทัพพม่า เพื่อฟื้นฟูสันติภาพถาวรทั่วประเทศ โดยผู้ช่วยทูตพม่าเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องขัดขวางไม่ให้มีการจัดการประชุมในลักษณะนี้

กองประชุม PPCM : กลุ่มชาติพันธุ์พม่าหวังผลักดันกระบวนการเจรจาสันติภาพ

ทั้งนี้ข้อเสนอของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ภายหลังการประชุมสุดยอดกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ (EAO summit) ครั้งที่ 4 เมื่อ 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็คือริเริ่ม "กองประชุมปรึกษาหารือกระบวนการสันติภาพ" (Peace Process Consultative Meeting - PPCM) เพื่อใช้กองประชุม PPCM เป็นช่องทางพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ไม่ว่ากลุ่มนั้นจะมีสถานะลงนามหยุดยิง NCA แล้วหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการประชุมเพื่อเตรียมกระบวนการ PPCM ที่เชียงใหม่ดังกล่าว โดยหวังว่าจะสามารถคลี่คลายภาวะชะงักงันของกระบวนการเจรจาสันติภาพในพม่า

ในรายงานของสำนักข่าวอิระวดี ระบุว่าการดำเนินการของผู้ช่วยทูตทหารพม่าถูกวิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิการติดต่อระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า และละเมิดหลักการข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA นอกจากนี้ยังทำให้ความพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กลับถดถอยเข้าไปอีก

อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพพม่า พลจัตวาซอมินทุน ระบุกับสำนักข่าวอิระวดีเมื่อวันจันทร์นี้ (10 มิ.ย.) ว่าเขาไม่เห็นเช่นนั้น โดยเขาอ้างว่ามีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีกองประชุม PPCM ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU นอกจากนี้โฆษกกองทัพพม่ายังระบุว่าสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพพม่า ไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้ผู้ช่วยทูตทหารพม่าออกหนังสือกล่าว โดยแนะนำให้สอบถามเหตุผลกับสำนักงานของผู้ช่วยทูตทหารพม่าในกรุงเทพฯ

"สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารพม่าในต่างประเทศกระทำในนามกองทัพพม่า" พลจัตวาซอมินทุน ยังระบุต่อไปว่าสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารพม่าในกรุงเทพฯ น่าจะมีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้น

ในขณะที่ซอว์ทะโดมูซึ่งถูกพาดพิงในจดหมายของผู้ช่วยทูตทหารพม่า ชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวตัวเขาไม่ใช่ผู้ริเริ่ม แต่คณะทำงานกระบวนการสันติภาพ (Peace Process Streeing Team - PPST) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลงนามหยุดยิง NCA เป็นผู้มอบหมายให้เขาจัดการประชุม PPCM

ซอว์ทะโดมูระบุว่า เป้าหมายของการประชุม PPCM ก็เพื่อหาวิธีทำให้คณะทำงาน PPST สามารถไปต่อได้ เพราะการประชุม PPCM ดังกล่าว มีการหารือกว้างขวางกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่ลงนามหยุดยิง NCA และกลุ่มที่ไม่ได้ลงนามหยุดยิง เขาระบุด้วยว่า ความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่ายังเป็นการละเลยข้อ 24 ในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ NCA ที่ไม่ให้จำกัดการติดต่อระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคการเมือง และภาคประชาสังคม

อนึ่ง ความเคลื่อนไหวของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารพม่าที่กรุงเทพฯ ในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ก็เคยมีการขัดขวางไม่ให้คณะกรรมการเพื่อเอกภาพรัฐฉานจัดการประชุม นอกจากนี้การแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตมนุษยธรรมในรัฐกะเหรี่ยงที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายนปี 2561 ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจระงับไม่ให้จัดงาน หลังกองทัพพม่าร้องขอ

เรียบเรียงเพิ่มเติมจาก

Military Violated NCA by Asking Thailand to Block Meeting of EAOs, Critics Say, The Irrawaddy, 10 June 2019