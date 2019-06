อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มอง ไม่ประกาศชื่อกรรมการสรรหาในราชกิจจานุเบกษาสะท้อนนิติรัฐ-นิติธรรมไทยที่พังทลาย คสช. สืบทอดอำนาจสำเร็จด้วยการตบหน้าประชาชนผ่านการดัดแปลงผลเลือกตั้ง ใช้กลไกกฎหมายและ ส.ว. ปูทาง ต้องหาทางให้อำนาจที่ฉ้อฉลทำตามกติกาประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุด

(ถือซองจดหมาย) อนุสรณ์ อุณโณ แถลงข่าวพร้อมกลุ่มนักวิชาการที่หน้าอาคารสำนักงานสหประชาชาติ

12 มิ.ย. 2562 รศ.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเดินทางมาพร้อมเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เข้ายื่นหนังสือและหารือผู้แทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights หรือ OHCHR)

มีผู้สื่อข่าวสอบถามอนุสรณ์ในประเด็นการเมือง กรณีที่ไม่มีการประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในราชกิจจานุเบกษา จนมีกระแสเรื่องการจะเป็นโมฆะของ ส.ว. อนุสรณ์มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอีกเล่ห์กลทางกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ตอนนี้อยู่ในคราบพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) วิษณุ เครืองามที่เป็นเนติบริกรให้ คสช. อธิบายว่ารัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ไม่ได้บอกว่าต้องประกาศ แปลว่าไม่ต้องทำก็ได้ แต่ก่อนหน้านั้นก็มีแนวปฏิบัติอยู่ว่าอะไรที่เป็นข้อสำคัญจะต้องมีการแจ้ง ซึ่งที่ผ่านมา คสช. ก็ได้แจ้งในหลายข้อสำคัญ ไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่แจ้ง จึงกลายเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจหรือผู้ถือกฎหมายไว้ในมือว่าจะตีความแบบไหน เรื่องอะไรจะแจ้งหรือไม่แจ้ง ตรงนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเป็นนิติรัฐและนิติธรรมของประเทศ ซึ่งกรณีนี้ก็สะท้อนว่าระบบนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศนี้ได้พังทลาย และจำเป็นต้องได้รับการกอบกู้โดยไว

ในประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นนายกฯ อนุสรณ์ให้ความเห็นว่า เราเห็นความสำเร็จของ คสช. ในการแปลงร่างจากรัฐบาลรัฐประหารมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ควรจะนับเป็นการเลือกตั้งได้ ตั้งแต่กฎเกณฑ์ กติกา ไปจนถึงเรื่องที่นับว่าเป็นการตบหน้าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฉาดใหญ่คือการทำผลการเลือกตั้งให้สอดรับความต้องการของ คสช. ทั้งที่เสียงประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลทหารอยู่ในอำนาจต่อไป แต่ด้วยการมีกลไกกฎหมายในมือ และ ส.ว. ที่พร้อมกันสนับสนุนให้ คสช. เป็นรัฐบาลต่อ เราก็จำต้องอยู่กับรัฐบาลนี้ต่อไป

คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะพลเมือง เราก็ต้องเคารพในกฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นนี้ต่อไป แต่ก็คงไม่ได้หยุดหรืองอมืองอเท้า คงจะหาช่องทางให้รัฐบาลที่อ้างว่ามาจากกระบวนการประชาธิปไตยได้ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อเข้ามาแล้ว ปัญหาต่างๆ อย่างเรื่องปากท้อง ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมไปจนถึงการละเมิดสิทธิ รัฐบาลประชาธิปไตยจำเป็นต้องลงมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถหาข้ออ้างมาปฏิเสธความรับผิดชอบได้อีกแล้ว อำนาจก็มาพร้อมความรับผิดชอบ ถ้าปวารณาตัวเองเข้ามา ไม่ว่าจะฉ้อฉลขนาดไหนก็ต้องรับผิดชอบในปัญหาต่างๆ ของประเทศ และต่อจากนี้จะคอยติดตามการทำงานของรัฐบาล