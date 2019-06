ตำรวจกับผู้ชุมนุมในฮ่องกงยกระดับการเผชิญหน้า ผู้ชุมนุมพยายามบุกเข้ารัฐสภา ตำรวจตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตา กระบอง กระสุนยาง และกระสุนถุงตะกั่วพร้อมเข้ายึดพื้นที่คืนจากผู้ชุมนุมที่ผู้จัดอ้างว่าลงถนนราว 1 ล้านคน บาดเจ็บแล้ว 22 ผู้ว่าฯ ฮ่องกงยัน ไม่ถอนกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนตามคำเรียกร้องผู้ประท้วง ตลาดหุ้นฮั่งเส็งร่วงมากสุดในเอเชีย หลายสาขาอาชีพร่วมประท้วง แม้แต่เว็บโป๊ยังหยุดให้บริการ

ตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนย่านแอดมิรัลตี ใกล้ที่ทำการของรัฐบาลฮ่องกง เมื่อ 12 มิ.ย. 62 (ที่มา:Facebook/Hong Kong Free Press - HKFP)

12 มิ.ย. 2562 ระดับการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมในฮ่องกงกับเจ้าหน้าที่รัฐยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ หลังมีประชาชนเข้าร่วมเพิ่มจากการหยุดงานของหลายห้างร้านและสาขาวิชาชีพเพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมชุมนุมคัดค้านการผ่านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างจีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน ในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตา กระสุนยางต่อผู้ชุมนุมแล้ว

สตีเฟน โล อธิบดีกรมตำรวจฮ่องกงให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเรียกการประท้วงว่าเป็น “การจลาจล (riot)” จำเป็นต้องใช้อาวุธในการควบคุม ในส่วนมาตรการนั้น เขาปฏิเสธเรื่องการกำหนดเคอร์ฟิวและการขอความช่วยเหลือจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือกองทัพของจีนเข้ามาใช้ควบคุมสถานการณ์

การปะทะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายเมื่อผู้ชุมนุมพยายามจะบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ตำรวจฮ่องกงเริ่มใช้กระบองบาตอง (baton) กระสุนยาง แก๊สน้ำตา และกระสุนถุงตะกั่วกับกลุ่มผู้ชุมนุม หลายถนนถูกปิดลง Radio Television of Hong Kong รายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 22 คน สำนักข่าว Hong Kong Economic Times รายงานว่าผู้ประท้วงวัยรุ่นคนหนึ่งถูกยิงที่ตาขวาและอาจส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาว

15.00 น. เป็นเส้นตายที่ผู้ชุมนุมขีดให้กับรัฐบาลเมืองฮ่องกงถอนญัติพิจารณาร่างกฎหมายออกไป แม้ฝ่ายนิติบัญญัติระบุว่าจะเลื่อนการพิจารณาออกไป แต่ก็ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ชุมนุม ทั้งนี้ การลงมติพิจารณาครั้งสุดท้ายในช่วงก่อนหมดวาระสภานิติบัญญัติของฮ่องกงชุดนี้จะมีขึ้นภายในปลายเดือน ก.ค.

ผู้ชุมนุมต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ที่ย่านแอดมิรัลตี ใกล้กับรัฐสภาและที่ทำการของรัฐบาลฮ่องกง เมื่อ 12 มิ.ย. 62 (ที่มา:Facebook/HKFP)

นอกจากการปะทะกันบนท้องถนนแล้ว คืนวานนี้ (11 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จับกุมตัวอิวาน ยิป ผู้ดูแล (แอดมิน) ของกลุ่มแชทในแอปเทเลแกรมถึงที่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพร้อมหมายค้นและจับกุมเขาในข้อหากระทำการสมคบคิดเพื่อสร้างความรำคาญแก่สาธารณะ ตำรวจอ้างว่ายิปสมคบคิดกับคนอื่นๆ บุกเข้าไปในสภานิติบัญญัติและลงไปปิดถนน

ผู้ว่าการฮ่องกงแครี่ หล่ำ ประกาศว่าเธอทำหน้าที่เป็นเหมือน “แม่” และไม่สามารถปล่อยให้ “ลูก ๆ” ทำตามอำเภอใจได้ ทั้งนี้ เธอไม่เสียความมั่นใจต่อสิ่งที่ทำลงไปและยังมองมันในฐานะการเสียสละตัวเองเพื่อฮ่องกงที่ดีกว่า และยังเชื่อว่าการผ่านร่างกฏหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ด้านแมทธิว ชวง ประธานสำนักเลขาธิการคณะผู้บริหารฮ่องกงเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมยุติการปิดถนนเส้นทางหลักและถอนตัวกลับไป ส่วนชาร์ล ม็อก และเฟอร์นันโด ชวง ส.ส. ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยกังวลว่าการใช้กำลังจะยกระดับขึ้น “แบบนี้ไม่ใช่ฮ่องกง” ม็อก กล่าว

การชุมนุมที่ด้านผู้จัดอ้างว่ามีผู้มาชุมนุมราวหนึ่งล้านคน และสื่อหลายสำนักรายงานว่าส่วนมากเป็นวัยรุ่น ส่งผลกระทบต่อการจราจรในหลายเส้นทางหลัก เมื่อผู้ชุมนุมแสดงพลังด้วยการปิดถนน การประท้วงทำให้ดัชนีฮั่งเส็ง ตลาดหุ้นของฮ่องกง ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.73 หรือราว 48.088 จุด ถือว่าปรับตัวลงมากที่สุดในเอเชีย (ที่มา:ข่าวสด)

วอยซ์ออนไลน์รายงานว่า เว็บโป๊ที่ใหญ่ที่สุดสองเว็บของฮ่องกงได้แก่ AV01 และ ThisAV ประกาศพักให้บริการตั้งแต่เย็นวันอังคารที่ผ่านมา (11 มิ.ย.) โดยมีประกาศเรียกร้องให้คนออกไปชุมนุมเพื่อฮ่องกง

เวลาราว 22.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณควีนส์เวย์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถอนตัวออกจากพื้นที่ ผู้ชุมนุมก็กลับมาอีกครั้งจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับรถตู้เข้ามาไล่แล้วรื้อสิ่งกีดขวางที่ผู้ชุมนุมตั้งไว้ออกไป

การประท้วงในครั้งนี้ยังมีการใช้แฮชแท็ก #NoToChinaExtradition โดยจำนวนผู้ชุมนุมเรือนล้านนับเป็นจำนวนร้อยละ 14 ของประชากรในฮ่องกงทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมารัฐบาลฮ่องกงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อนุญาตให้ทางการสามารถจัดการกับการส่งตัวนักโทษข้ามแดนได้เป็นรายกรณีระหว่างฮ่องกง ไต้หวัน และจีนโดยไม่ต้องมีการทำข้อตกลงล่วงหน้า นั่นทำให้ผู้ว่าการฮ่องกงและศาลในฮ่องกงมีอำนาจส่งตัวนักโทษข้ามแดนโดยไม่ผ่านกระบวนการกฎหมาย เรื่องนี้ทำให้ทั้งทนายความ, นักข่าว, นักการเมืองต่างประเทศ และนักธุรกิจ ต่างก็มีความกังวลเรื่องการถูกหาเรื่องส่งตัวไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะนักโทษข้ามแดน

การประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมายส่งตัวนักโทษข้ามแดนนี้ยังจุดชนวนให้เกิดการอภิปรายเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบนิติบัญญัติของฮ่องกงและต่อระบบกฎหมายของจีน มีการลงนามต่อต้านกฎหมายนี้ทางออนไลน์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของผู้พิพากษาศาลสูงของฮ่องกง แพทริก ลี อยู่ในนั้นด้วย ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของเขาจะเคยเตือนไม่ให้เขาเข้าร่วมการลงนามโดยอ้างเรื่องความเป็นกลางของตุลาการ นอกจากแพทริก ลีแล้วมีผู้พิพากษาระดับสูงในฮ่องกงรวม 3 ราย และทนายความชั้นนำรวม 12 ราย ร่วมกันประท้วงในเรื่องนี้เนื่องจากกังวลว่ากฎหมายใหม่นี้จะทำลายหลักนิติธรรมของฮ่องกง โดยที่น้อยครั้งคนทำงานด้านกฎหมายระดับสูงเหล่านี้จะทำการประท้วงทางการเมือง

แปลและเรียบเรียงจาก

Tearful leader Carrie Lam says she ‘sacrificed’ for Hong Kong, as police use tear gas, rubber bullets to clear protests, HKFP, Jun. 12, 2019

Hong Kong police use rubber bullets, bean bags, tear gas to clear protests; curfew and PLA deployment ruled out, HKFP, Jun. 12, 2019

Police fire tear gas and rubber bullets at Hong Kong protesters as chief calls clashes a riot, SCMP, Jun. 12, 2019