รัฐบาลฮ่องกงเลื่อนพิจารณากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน อย่างไม่มีกำหนดหลังเผชิญหน้าการเดินขบวนต่อต้านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์ ผู้นำรัฐบาลระบุ อาจไม่ได้พิจารณาภายในวาระของสภานิติบัญญัติชุดปัจจุบัน ภาคส่วนการเมือง ธุรกิจพอใจ แต่บางส่วนยังอยากให้แครี่ หล่ำ ผู้นำรัฐบาลลาออกแสดงความรับผิดชอบ กลุ่มจัดชุมนุมยังคงเดินขบวนต่อในวันอาทิตย์ เพราะอยากให้ยกเลิก ไม่ใช่เลื่อน

15 มิ.ย. 2562 แครี่ หลำ ผู้นำฝ่ายบริหารของฮ่องกง เขตปกครองพิเศษของจีน กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวว่าสภานิติบัญญัติได้เลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างจีน-ฮ่องกงออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยมีแนวโน้มว่าอาจไม่ได้พิจารณาภายในวาระของรัฐบาลนี้ (ก่อนสิ้นเดือน ก.ค.)

เธอกล่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าขอคำปรึกษาจากประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี กลุ่ม แนวหน้าสิทธิมนุษยชนพลเมือง (Civil Human Rights Front) องค์กรที่จัดตั้งการประท้วงต่อต้านร่างฯ ดังกล่าวทีมีคนออกมาชุมนุมหลักแสน-ล้านคน ยังคงยืนยันที่จะเดินขบวนต่อในวันอาทิตย์ เนื่องจากต้องการให้ร่างฯ ดังกล่าวถูกถอน ไม่ใช่ถูกเลื่อนพิจารณาออกไป

ด้านพรรคนิยมจีนอย่างพรรคพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อฮ่องกงที่ก้าวหน้าและดีกว่า (DAB) ออกมาแสดงความยินดีกับการเลื่อนกฎหมาย เพื่อให้มีการเดินหน้าต่อไปท่ามกลางภาวะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นนี้ ส่วนฝ่ายประชาธิปไตยในสภา ต้องการให้หลำแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ทั้งนี้ ระหว่างการแถลงข่าว หลำถูกถามเรื่องการลาออกถึงเจ็ดครั้ง แต่เธอไม่เคยตอบคำถามแบบตรงๆ เลย เพียงแต่ตอบว่ายังมีอะไรที่ต้องทำในฐานะผู้นำฮ่องกงอีกมากมาย

ในภาคส่วนธุรกิจก็มีปฏิกิริยาต่อการเลื่อนพิจารณากฎหมายออกไปเช่นกัน โดยสภาธุรกิจหลักๆ อย่างน้อยสามแห่งยินดีกับการเลื่อนพิจารณาครั้งนี้ แต่รัฐบาลจะต้องอธิบายต่อประชาชนในเรื่องกฎหมายดังกล่าวให้มากขึ้นด้วย

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฮ่องกงโคจรรอบประเด็นกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายาวนานเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้ว เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมารัฐบาลฮ่องกงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อนุญาตให้ทางการสามารถจัดการกับการส่งตัวนักโทษข้ามแดนได้เป็นรายกรณีระหว่างฮ่องกง ไต้หวัน และจีนโดยไม่ต้องมีการทำข้อตกลงล่วงหน้า นั่นทำให้ผู้ว่าการฮ่องกงและศาลในฮ่องกงมีอำนาจส่งตัวนักโทษข้ามแดนโดยไม่ผ่านกระบวนการกฎหมาย เรื่องนี้ทำให้ทั้งทนายความ นักข่าว นักการเมืองต่างประเทศ และนักธุรกิจต่างกังวลว่าจะถูกหาเรื่องส่งตัวไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะนักโทษข้ามแดน

การประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมายส่งตัวนักโทษข้ามแดนนี้ยังจุดชนวนให้เกิดการอภิปรายเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบนิติบัญญัติของฮ่องกงและต่อระบบกฎหมายของจีน มีการลงนามต่อต้านกฎหมายนี้ทางออนไลน์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของผู้พิพากษาศาลสูงของฮ่องกง แพทริก ลี อยู่ในนั้นด้วย ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของเขาจะเคยเตือนไม่ให้เขาเข้าร่วมการลงนามโดยอ้างเรื่องความเป็นกลางของตุลาการ นอกจากแพทริก ลีแล้วมีผู้พิพากษาระดับสูงในฮ่องกงรวม 3 ราย และทนายความชั้นนำรวม 12 ราย ร่วมกันประท้วงในเรื่องนี้เนื่องจากกังวลว่ากฎหมายใหม่นี้จะทำลายหลักนิติธรรมของฮ่องกง โดยที่น้อยครั้งคนทำงานด้านกฎหมายระดับสูงเหล่านี้จะทำการประท้วงทางการเมือง

