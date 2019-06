เผยธุรกิจเกือบ 4,000 แห่งหาประโยชน์จากอุตสาหกรรมเรือนจำเอกชนสหรัฐ

รายงานจากองค์กรด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมเผยให้เห็นว่ามีบริษัทเกือบ 4,000 แห่ง ที่อาศัยหาผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมเรือนจำสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่างบประมาณรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการดำเนินการเรือนจำ 80,000 ล้านดอลลาร์ มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกนำไปจ่ายให้กับบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านระบบเรือนจำ

Eden Detention Center ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ภาพถ่ายปี 2011 (ที่มา: WhisperToMe/Wikipedia)

17 มิ.ย. 2562 รายงานขององค์กรส่งเสริมความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม Worth Rises ที่ออกมาในปีนี้เปิดเผยว่ามีบรรษัทใดบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมเรือนจำเอกชนในสหรัฐฯ โดนจากฐานข้อมูลของพวกเขาระบุรายชื่อของบริษัท 3,900 บริษัท ใน 12 ภาคส่วน ที่หาผลประโยชน์จากขบวนการเรือนจำ

Worth Rises ระบุอึกว่าในงบประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีที่ทางการสหรัฐฯ ใช้ไปกับการดำเนินการคุมขังบุคคลนั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกนำไปจ่ายให้กับกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนพัวพันกับระบบการดำเนินคดีอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาวะ ธุรกิจด้านอาหาร ร้านค้าเสบียง และธุรกิจอื่นๆ และมีกลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการดูดเงินหลายพันล้านจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบผู้ต้องการช่วยเหลือคนที่พวกเขารักที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

ก่อนหน้านี้ในปี 2561 ฐานข้อมูลของ Worth Rises เคยระบุตัวเลขบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบเรือนจำต่ำกว่านี้อยู่ที่ 3,100 บริษัท จนกระทั่งมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในปีนี้

เบียงกา ไทเลก ผู้อำนวยการบริหารของ Worth Rises กล่าวว่าการรายงานเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาจะทำให้คนที่หาผลกำไรจากเรือนจำโดยไม่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาทำได้ยากขึ้น

ไทเลกกล่าวว่า "ก่อนหน้าที่จะมีรายงานนี้ บริษัทจำนวนมากที่มีส่วนพัวพันกับอุตสาหกรรมเรือนจำที่หลบซ่อนเรื่องนี้ บริษัทเหล่านี้มักจะจงใจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการที่พวกเขาหาผลประโยชน์จากการคุมขังผู้คนทีละมากๆ ... ข้อมูลนี้จะทำให้บริษัทเหล่านี้กลายเป็นที่รับรู้และทำให้นักกิจกรรมมีข้อมูลที่พวกเขาต้องการในการต่อสู้กับบริษัทเหล่านี้"

ไทเลกกล่าวอีกว่าการเพิ่มบรรษัทต่างๆ เข้ามาในรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะกลายเป็นการผลักดันให้มีการเปิดโปงการกระทำเชิงปล้นชิงหาผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมเรือนจำ

"ในรายงานฉบับของปีนี้พวกเราได้เพิ่มเติมจากรายงานเดิมโดยเพิ่มรายชื่อบริษัทอีกมากกว่า 800 แห่ง ... จากการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานนี้ จะทำให้พวกเราสามารถเปิดโปงอัตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นบนหลังของชุมชนที่เสี่ยงถูกกระทำ" ไทเลกกล่าว กลุ่มคนเสี่ยงถูกกระทำที่เขาพูดถึง คือ กลุ่มคนดำ คนเชื้อชาติผิวสีน้ำตาล กลุ่มคนจน ซึ่งมักจะถูกเล่นงานจากระบบกฎหมายมากกว่าเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอื่นๆ

New Report Names Nearly 4,000 Companies Profiting Off of Private Prison Industry, Common Dreams, 30-04-2019