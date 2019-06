ภาคประชาชน-ประชาสังคมในอาเซียนและที่อื่นรวม 110 องค์กร เข้าชื่อในแถลงการณ์ถึงผู้นำอาเซียนเนื่องในวาระอาเซียนซัมมิต ข้อเรียกร้อง 14 ข้อ ขอให้มีเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเสาที่สี่ ให้รัฐบาล ภาคธุรกิจเคารพบทบาท สิทธิ การดำรงชีวิตของประชาชน

ที่มา: แฟ้มภาพ

20 มิ.ย. 2562 กลุ่มประชาชน องค์กรประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ จำนวน 110 ชื่อ/องค์กร ออกแถลงการณ์เปิดผนึกต่อผู้นำอาเซียน เนื่องในโอกาสที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ในวันที่ 20-23 มิ.ย. 2562

แถลงการณ์มีข้อเรียกร้อง 14 ข้อ ใจความมุ่งให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่า "อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ไม่อาจเกิดขึ้นได้ จนกว่ารัฐบาลในอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคธุรกิจและบรรษัท จะให้ความเคารพอย่างแท้จริง ต่อบทบาท สิทธิ และการดำรงชีวิตของประชาชน

นอกจากนั้น แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเสาที่สี่ของอาเซียนได้แก่เสาสิ่งแวดล้อมด้วย (ปัจจุบันมีสามเสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน )

(แถลงการณ์ฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ในเว็บไซต์ Focus on the Global South และมีการแถลงอีกครั้งในงาน “The ASEAN We Want: Testimony from Local Communities on Ecological Disastrous” ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เมื่อ 18 มิ.ย. 2562)