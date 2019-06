สำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดเผยว่า 'แคนาดา' เป็นประเทศที่จัดการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลกในปี 2561 คือราว 28,100 ราย ขณะที่สหรัฐฯ เป็นอันดับสองคือราว 22,900 ราย



23 มิ.ย. 2562 จากรายงานกระแสโลกรายปีของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่ามีประชากร 70 ล้านคนถูกบีบให้ต้องหนีออกจากบ้านตัวเองเนื่องจากความรุนแรงหรือการถูกข่มเหงปราบปราม โดยในปี 2561 มีผู้ลี้ภัย 92,400 ราย ที่ได้รับการจัดการตั้งถิ่นฐานใหม่ใน 25 ประเทศ

รายงานขององค์กรผู้ลี้ภัยยูเอ็นอ้างอิงจากสถิติของรัฐบาลระบุว่าในปี 2561 แคนาดาที่มีประชากรทั้งหมด 37 ล้านคนทำการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยราว 28,200 ราย หรือราวร้อยละ 35 ของท้้ังหมด ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ขณะที่สหรัฐฯ ซึ่งมีประชากรราว 329 ล้านคนตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ผู้ลี้ภัยมากเป็นอันดับ 2 คือราว 22,900 ราย

โดยตัวเลขผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่ได้รับการแปลงสัญชาติในปี 2561 อยู่ที่ 62,600 ราย ซึ่งในกรณีนี้มีผู้ได้รับการแปลงสัญชาติมากที่สุดในตุรกีอยู่ที่ 29,000 ราย ขณะที่แคนาดาเป็นอันดับสองคือ 18,300 ราย โดยมีการแปลงสัญชาติให้กับผู้ลี้ภัยจาก 162 ประเทศ ทั้งนี้แคนาดายังเป็นประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนขอลี้ภัยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ในปี 2561 อยู่ที่ 55,400 ราย

สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนขอลี้ภัยมากที่สุดในปี 2561 อยู่ที่ 254,300 ราย อันดับที่สองคือเปรูอยู่ที่ 192,500 ราย โดยที่เปรูนั้นมีจำนวนผู้ลี้ภัยก้าวกระโดดจาก 37,800 รายในปี 2560 ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ขอลี้ภัยในเปรูส่วนใหญ่มาจากเวเนซุเอลา ส่วนเยอรมนีมีจำนวนผู้ขอลี้ภัยลดลง โดยมีตัวเลขเป็นอันดับที่ 3 คือ 161,900 ราย

สื่อ CNN ระบุว่ารัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความเข้มงวดในด้านการตั้งรกรากให้ผู้ลี้ภัยมากขึ้น โดยทรัมป์เคยอ้างว่าโครงการผู้ลี้ภัยของสหรัฐฯ เป็น "การหลอกลวง" เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และนับตั้งแต่ที่ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งสหรัฐฯ ก็ทำการลดจำนวนการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยลง โดยตัวเลขจากปี 2560 แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ลดจำนวนการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยลงร้อยละ 65 จากปีก่อนหน้านี้

ต่างจากรัฐบาลจัสติน ทรูโด ของแคนาดาซึ่งเปิดรับผู้ลี้ภัยมากกว่า ทรูโดเคยกล่าวไว้เมื่อปี 2559 ว่า "จากเท็จจริงที่ว่าชาวแคนาดาเข้าใจเรื่องผู้อพยพ รู้ว่าผู้คนหนีเพื่อเอาชีวิตรอด รู้ว่าผู้คนต้องการสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตัวเองและลูกหลานของพวกเขา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างแคนาดาขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างอเมริกาเหนือขึ้นมา"

รายงานของยูเอ็นระบุอีกว่าจนถึงช่วงปลายปี 2561 มีประชากรผู้ลี้ภัยทั่วโลกอยู่ที่ 25.9 ล้านคน นับเป็นจำนวนตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยได้บันทึกไว้ พวกเขาระบุอีกว่าตำวเลขผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากซีเรียอยู่ที่ 6.7 ล้านคน ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 6.4 ล้านคน

