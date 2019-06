23 มิ.ย. 2562 มีการเผยแพร่ 'จดหมายเปิดผนึกจากนักศึกษาชาวไทยจำนวน 400 คน ถึงผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน' ผ่านเฟสบุ๊ค ธนวัฒน์ วงค์ไชย - Tanawat Wongchai โดยเนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกนี้ระบุว่า เรียน ท่านผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เรา นักศึกษาชาวไทยจำนวน 400 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ขอต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ด้วยความยินดียิ่ง

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นประธานอาเซียนและเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ แต่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในวันนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยคำถามถึงความบริสุทธิ์และยุติธรรมของการเลือกตั้ง มีการใช้รัฐและกลไกของรัฐในการแทรกแซงการเลือกตั้ง มีการบิดเบือนเจตจำนงของประชาชน ทั้งยังมีการแต่งตั้ง ส.ว. อีก 250 คน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและล้วนแล้วแต่เป็นพวกพ้องของคณะรัฐประหารเสียทั้งสิ้น เข้ามาโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

เสียงของพรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงการเลือกตั้ง มีเพียง 8 ล้านกว่าเสียงเท่านั้น ในขณะที่พรรคการเมืองที่ประกาศไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงการเลือก มีมากถึง 20 ล้านเสียง ดังนั้น เสียงของประชาชนที่เลือกพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายก จึงมีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ พล.อ.ประยุทธ์ กลับสามารถหวนคืนมาเป็นนายกได้อีกครั้ง ด้วยกติกาอันบิดเบี้ยวและองค์กรอิสระที่คอยค้ำชูการสืบทอดอำนาจให้ระบอบเผด็จการกลายมาเป็นระบอบเผด็จการแปลงกาย

เรายินดีต้อนรับทุกท่าน แต่เราต้องการบอกกับทุกท่านว่ารัฐบาลชุดนี้ได้มาจากกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม ได้มาจากการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและเป็นธรรม และไม่ได้สะท้อนซึ่งเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนชาวไทยแต่ประการใด

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง,

ธนวัฒน์ วงค์ไชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรินทร์ มุ่งเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาริศา เจริญผล มหาวิทยาลัยพายัพ

เมธา น้อมภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธนิสร ลุณพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ราเชนทร์ ภุชชงค์ ธรรมศาสตร์

เหมราช เหมตาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวศุภาวรรณ์ คุ้มระบาย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เฉลิมชัย นิยมธรรม ราชภัฏจันเกษม

สุทธิดา คำปัน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

Anas Yusoh Thaksin University

Jidamas Chaweekaewdee KU

ยุพาภรณ์ ชัยศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาวินี งามบุญช่วย หอการค้าไทย

นายจตุพล คำมี เชียงใหม่

