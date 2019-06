2 เด็กหญิงล่าชื่อยกเลิกของเล่นพลาสติกแถมอาหารฟาสต์ฟู้ดได้นับแสนชื่อ

เด็กนักเรียนหญิง 2 คนในอังกฤษล่ารายชื่อในเว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้แมคโดนัลด์ และเบอร์เกอร์คิง สองร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่ ยกเลิกการแถมของเล่นพลาสติกที่มาพร้อมกับชุดอาหารเด็ก พวกเธอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าเพราะต้องการลดขยะพลาสติกและส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

27 มิ.ย. 2562 นับตั้งแต่แมคโดนัลด์ออกชุดอาหารสำหรับเด็ก "แฮปปี้มีล" เมื่อปี 2522 ก็ทำให้เด็กทั่วโลกได้รับอาหารพร้อมของเล่นเล็กๆ เป็นของแถม อย่างไรก็ตาม เด็กหญิงอายุ 9 ปี และ 7 ปี ชื่อ เอลลา และเคทลิน แมคอีวานได้ล่ารายชื่อคำร้องขอให้หยุดการแถมของเล่นพลาสติกพร้อมกับอาหารชุด

พวกเธอเริ่มต้นคำร้องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ change.org มาตั้งแต่ 8 เดือนที่แล้ว สาเหตุที่พวกเธอต้องการให้ยกเลิกการแถมของเล่นพลาสติกเป็นเพราะว่าอยากให้แฟรนด์ไชส์ฟาสต์ฟูดเหล่านี้ "คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม" ในเนื้อหาคำร้องของพวกเธอระบุว่า "พวกเราชอบไปทานอาหารที่เบอร์เกอร์คิงส์และแมคโดนัลด์ แต่เด็กๆ มักจะเล่นของเล่นที่พวกเขาให้เรามาแค่เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะทิ้งไปซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ สร้างมลภาวะต่อทะเล"

เอลลาและเคทลินกล่าวว่าพวกเธอได้เรียนรู้เรื่องมลภาวะจากพลาสติกจากที่โรงเรียน และได้เรียนรู้ว่าการทิ้งขยะพลาสติกอย่างไม่เหมาะสมจะสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ เด็กหญิงทั้งสองคนเสนอว่าแทนที่จะทำของเล่นขึ้นมาจากพลาสติก บริษัทฟาสต์ฟูดควรจะลงทุนกับการผลิตของเล่นที่มาจากวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากพลาสติก

"พวกเราอยากให้อะไรก็ตามที่พวกเขาแถมให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืน เพราะพวกเราจะสามารถปกป้องโลกเอาไว้เพื่อตัวพวกเราเองและเพื่อคนรุ่นหลัง" เอลลาและเคทลินระบุในเนื้อหาคำร้องผ่านเว็บไซต์ change.org

คำร้องเรียนของพวกเธอมีผู้ลงนามแล้วอย่างน้อย 168,000 รายชื่อ จากเป้าหมาย 200,000 รายชื่อ พวกเธอได้ออกรายการวิทยุพูดถึงประเด็นนี้ในช่องบีบีซีวันเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา พวกเธอเชื่อว่าการปรากฏตัวในรายการวิทยุจะทำให้พวกเธอได้รายชื่อมากขึ้นและจูงใจให้แมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์คิง "ทำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน"

เมื่อ 3 เดือนที่แล้วพี่น้องคู่นี้ได้รับการตอบสนองจากเบอร์เกอร์คิงเกี่ยวกับการรณรงค์ของพวกเธอ ในถ้อยแถลงของเบอร์เกอร์คิงระบุว่าความคิดเห็นของสองพี่น้องนี้ถูกส่งไปถึงทีมผู้บริหารของบริษัทและหวังว่าพวกเขาจะสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในอนาคต ในกรณีของแมคโดนัลด์นั้น พวกเธอได้รับเป็นคำตอบในแบบของระบบโต้ตอบแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามทางแมคโดนัลด์ก็เคยประกาศว่าจะยกเลิกการใช้ฝาปิดพลาสติกและชามสลัดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในอังกฤษเพื่อทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เบธ ฮาร์ต ผู้อำนวยการห่วงโซอุปทานของบริษัทแมคโดนัลด์สาขาอังกฤษและไอร์แลนด์กล่าวว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งล่าสุดของพวกเขาที่จะเกื้อหนุนด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และบอกอีกว่าพวกเขามีพันธกิจในการรับฟังลูกค้าของพวกเขาและแสวงหาทางออกร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบในแบบที่นำมาใช้ได้ และพวกเขาจะมีนโยบายปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ต่อไป

