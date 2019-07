การประท้วงในฮ่องกงยกระดับของการเผชิญหน้ากับรัฐเมื่อมีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งบุกเข้าไปในสภานิติบัญญัติในช่วงที่กำลังเตรียมการประท้วงชักธงฮ่องกงทั่วเมืองในวันครบรอบ 22 ปีเกาะฮ่องกงให้กับจีน โดยที่ผู้ประท้วงกังวลว่าจีนจะเข้ามาอิทธิพลผ่านรัฐบาลฮ่องกงชุดปัจจุบันที่นำโดยแครี่ แลม

ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในที่ทำการสภานิติบัญญัติฮ่องกง (LegCo) เมื่อคืนวันที่ 1 กรกฎาคม (ที่มา: Facebook Live/Apple Daily)

1 ก.ค. 2562 สื่อเดอะการ์เดียนรายงานว่ามีผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนเข้าล้อมอาคารสภานิติบัญญัติ โดยที่ในตอนนั้นมีผู้ประท้วงที่กำลังโกรธหลายคนใช้แท่งเหล็กและรถเข็นเหล็กกระแทกใส่กำแพงกระจกซ้ำๆ กันเป็นเวลาหลายชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงที่ปักหลักชุมนุมบนถนนหลายหลักหวังว่าจะมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในวันครบรอบการส่งคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีน

ผู้ชุมนุมที่ฝ่าเข้าไปในตัวอาคารสภานิติบัญญัติได้พากันพ่นกราฟิตีเรียกร้องให้หลำลงจากตำแหน่ง รวมถึงข้อความอื่นๆ ที่ระบุว่า "รัฐบาลบีบให้พวกเราต้องปฏิวัติ" และ "ต่อต้านการล่าอาณานิคมจากจีน"

ในฮ่องกงมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากที่ประชาชนต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ที่จะเอื้อต่อการส่งตัวนักโทษการเมืองให้จีนได้ง่ายขึ้น

ในการประท้วงวันที่ 1 ก.ค. นี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลพร้อมเครื่องมือคุ้มกันวางกำลังอยู่หน้าอาคารสภานิติบัญญัติมองดูผู้ชุมนุมทำกระจกเป็นรูแต่ยังไม่แตกเป็นเสี่ยง โดยที่เจ้าหน้าที่ใช้สเปรย์พริกไทยฉีดเข้าไปทางรูกระจกเพื่อยับยั้งผู้ชุมนุมเป็นระยะๆ จนถึงช่วงหนึ่งก็มีผู้ชุมนุมสิบกว่าคนและนักการเมืองอิสระเข้ามากั้นระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจเรียกร้องให้อยู่ในความสงบ พวกเขาพยายามเอาตัวเข้ากำบังระหว่างผู้ชุมนุมกับอาคารเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมรุ่นเยาว์หลายสิบคนพังเข้าไปแต่ก็ถูกต่อยและดันออกมา พวกเขาโดนตะคอกใส่ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะเดินหน้ากระแทกกระจกต่อไป

นักการเมืองรายหนึ่งบอกว่าผู้ชุมนุมเหล่านี้ไม่ยอมฟังเขา การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบแต่มีวัยรุ่นไม่กี่คนที่ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังจนทำให้พวกเขากระทำไปโดยใช้อารมณ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกร้องให้ผู้จัดการชุมนุมพิจารณาเลื่อนการชุมนุมออกไปหรือไม่ก็ทำให้การชุมนุมกระชับขึ้น แต่การเดินขบวนก็ดำเนินไปก่อนกำหนดในเวลาบ่าย 3 โมง เมื่อผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนพยายามเบียดเสียดไปตามทางของเมือง ผู้จัดการประท้วงในครั้งนี้เป็นกลุ่มแนวร่วมที่มาจากหลายๆ กลุ่มชื่อซีวิลฮิวแมนไรท์ฟรอนต์ได้เปลี่ยนจุดสิ้นสุดการเดินขบวนในครั้งนี้ ผู้ที่เดินขบวนไปเกินกว่ากำหนดอาจจะถูกดำเนินคดีจากกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมของฮ่องกง

เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยแถลงออกมาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาเคารพในสิทธิการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน "ที่เป็นไปอย่างสันติและเป็นระเบียบเรียบร้อย" แต่ก็เตือนว่ามี "ความเสี่ยงอันตรายร้ายแรง" ในย่าน Admiralty และ Wan Chai และขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าจะเข้าร่วมขบวนหรือไม่ มีการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจมีการช่างใจอยู่พอสมควรในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมแม้จะเกิดความเสียหายต่ออาคารสภานิติบัญญัติเพราะในการประท้วงเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจอย่างหนักในการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนอ้างว่าการชุมนุมของประชาชนเหล่านี้มาจาก "การแทรกแซงจากต่างชาติ" โดยเฉพาะจากอังกฤษ

ผู้ว่าการของฮ่องกง แครี่ แลม กล่าวในการพิธีเปิดงานครบรอบ 22 ปี การส่งเกาะฮ่องกงให้จีนด้วยท่าทีสงบ เธอพูดถึงการชุมนุมว่ามันทำให้เธอได้เข้าใจว่าเธอต้องเข้าถึงความรู้สึกของประชาชนอย่างแม่นยำมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามก็ยังอ้างว่ากลุ่มผู้นำมี "เจตนาที่ดี" แต่ก็ต้อง "เปิดกว้างและโอนอ่อนผ่อนตามมากขึ้น"

การประท้วงโดยหลักๆ แล้วมาจากความกลัวที่ว่าจีนจะเข้ามาเหยียบย่ำเสรีภาพและวัฒนธรรมของฮ่องกงผ่านกลุ่มผู้นำฮ่องกงที่เป็นสายสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่

