องค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 226 องค์กรทั่วโลก เรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยกเลิกการดำเนินคดีในทุกข้อหาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน 14 คนจากบ้านซับหวาย จ.ชัยภูมิ ซึ่งกำลังถูกสั่งจำคุกอย่างไม่ได้สัดส่วนกับความผิด และถูกปรับสูงถึงกว่าหนึ่งล้านบาท ทั้งนี้บ้านซับหวายเป็นหนึ่งในหลายพันหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของ คสช. ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าจาก 31% เป็น 40% ด้วยการยึดที่ดินที่ถูกใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามพบว่าการดำเนินคดี 2% เกิดขึ้นกับนายทุน ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่คือเกษตรกรรายย่อย

ชาวบ้านในคดีทวงคืนผืนป่า จ.ชัยภูมิ ระหว่างเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 (ที่มา: แฟ้มภาพ/สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน)

1 ก.ค. 2562 ในเว็บไซต์ของสมาคมผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD) เผยแพร่ใบแถลงข่าวระบุว่า องค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 226 องค์กรทั่วโลก เรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยกเลิกการดำเนินคดีในทุกข้อหาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน 14 คนจากบ้านซับหวาย จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกำลังถูกสั่งจำคุกอย่างไม่ได้สัดส่วนกับความผิด และถูกปรับสูงถึงกว่าหนึ่งล้านบาท ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า พวกเขามีความผิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ แม้เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดี ในฐานะเป็นกลุ่มคนจน ไร้ที่ดิน และมีรายได้ต่ำ

แถลงการณ์ซึ่งลงนามโดยองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิสตรี สิ่งแวดล้อม และสิทธิในที่ดิน เรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยกเลิกแผนแม่บทป่าไม้ตามคำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และคำสั่งคสช.อื่น ๆ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิประชาชน “รัฐบาลไทยต้องเคารพนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน 14 คนจากบ้านซับหวาย และคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน เนื่องจากชุมชนเหล่านี้อาศัยอยู่และทำกินในที่ดิน นานก่อนหน้าที่จะมีแผนและนโยบายเพื่อฟื้นฟูผืนป่าใด ๆ” ปรานม สมวงศ์ โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำเลย 9 คนจาก 14 คนจากบ้านซับหวาย แม้ว่าสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดินอีกห้าคน มีกำหนดฟังคำพิพากษาในวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม

บ้านซับหวายเป็นหนึ่งในหลายพันหมู่บ้านทั่วประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลไทย ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 ตามคำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศจาก 31% เป็น 40% โดยการยึดคืนที่ดินที่ถูกที่ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดีจนถึงปี 2558 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพบว่า มีการดำเนินคดีเพียง 2% ต่อนายทุนและบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ โดยการดำเนินคดีเพื่อไล่รื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเกษตรกรรายย่อย

กวิตา นายทู จาก APWLD กล่าวว่า “พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไม่ควรเกิดขึ้นแบบที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกรหญิง หากแต่รัฐบาลไทมึ่งยุติการใช้พลังงานสกปรก และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นคุณต่อประชาชน”

ในเวลาเดียวกัน จากข้อมูลขององค์กร Land Watch Thai ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รัฐบาลทหารได้จัดสรรพื้นที่ป่าสงวน 6,243 ไร่ ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เพื่อจัดทำโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน และเพื่อทำเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก “เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกัน ในเมื่อเกษตรกรหญิงต้องถูกลงโทษอาญาและต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลเพื่อเป็น ‘ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม’ อันเป็นผลมาจากการทำเกษตรรายย่อย แต่บริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่กลับสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าของรัฐบาลได้อย่างเสรี ก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายยิ่งขึ้น” สุลักษณ์ หลำอุบล จาก APWLD กล่าว

สำหรับรายละเอียดของแถลงการณ์ที่ลงนามโดยองค์กรภาคประชาสังคม 226 องค์กรทั่วโลกมีดังนี้

000

กลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องรัฐบาลไทยยกฟ้องคดีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดินบ้านซับหวาย ชัยภูมิ

24 มิถุนายน 2562

เชียงใหม่

ถึง นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ถ. ราชดำเนินนอก บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200

ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิ

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 36000

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พวกเราซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อด้านท้าย มีความเห็นต่างต่อคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3ในคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดินบ้านซับหวาย ซึ่งได้ตัดสินให้เพิ่มโทษทางแพ่งในคดึดังกล่าว [1] โดยศาลเห็นว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ แต่กรณีดังกล่าวปัญหาเกิดจากการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชน และนำเงื่อนไขทางนโยบายการทวงคืนผืนป่าตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 มาบังคับใช้กับชุมชนชาวบ้านต่าง ๆในพื้นที่ ซึ่งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินยังคงยืนหยัดต่อสู้ในสิทธิความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิในการใช้ประโยชน์และสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งควรได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557

ปัจจุบันมีนักปกป้องสิทธิที่ดิน 14 คนจากบ้านซับหวาย จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถูกดำเนินคดีและได้รับโทษจำคุกอย่างไม่ได้สัดส่วน และต้องเสียต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินกว่าล้านบาท ทั้งๆ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา และที่ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินชุมชนของชุมชนบ้านซับหวาย จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ 18 มิถุนายน ศาลจังหวัดชัยภูมินัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 3 โดยมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกสากล ประกิจ เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเป็นเวลาสี่ปี และให้เพิ่มเงินชดใช้ค่าเสียหายจาก 900,000 บาท เป็น 1,587,211 บาท หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ศาลยังพิพากษายืนคำสั่งจำคุกเกษตรกรหญิงสามคน และมีการเพิ่มเงินชดเชยค่าเสียหายเป็นสองและสามเท่าจากเดิมในศาลชั้นต้นสำหรับจำเลยสองคน [2] ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศาลยังสั่งจำคุกหญิงอายุ 61 ปีเป็นเวลาห้าเดือน และสั่งให้ชดเชยค่าเสียหาย 150,000 บาท ด้วยข้อหาเดียวกัน

เมื่อเดือนที่แล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ [3] ให้จำคุกนิตยา ม่วงกลาง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดินจากบ้านซับหวาย [4] รวม 2 คดี เป็นเวลา 12 เดือน และชดใช้ค่าเสียหาย 190,000 บาท

เรากังวลอย่างยิ่งที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดินถูกดำเนินคดีอาญาจากการทำเกษตรกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยาวนาน ทั้ง ๆ ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพียงคนละไม่กี่ไร่ แม้รัฐบาลอ้างว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แต่รัฐบาลกลับปล่อยให้บริษัทเหมืองแร่ถ่านหินเอาที่ดินในผืนป่าไปใช้ประโยชน์ และทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ [5] แต่จะเห็นได้ว่า นโยบายดังกล่าวนี้กลับทำลายวิถีชีวิตชาวบ้านที่บ้านซับหวายและหมู่บ้านอื่น ๆ อีกมาก เป็นการแก้ปัญหาแบบสร้างภาพที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันยังทำให้ชุมชนต้องสูญเสียที่ดินของตน ทั้งนี้ มีการประมาณการณ์ว่ากว่า 9,000 ครัวเรือน จะถูกไล่รื้อออกจากที่ดินทำกินตามนโยบายตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557, 66 / 2557 และแผนแม่บทป่าไม้ฯ [6]

เราเชื่อว่าการแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องอยู่บนพื้นฐานการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตยของประชาชน โดยต้องให้ความสำคัญมากสุดกับวิถีการดำรงชีพของชุมชน และมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทางนิเวศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ในป่า รัฐบาลต้องกำหนดให้มีการขอความยินยอมอย่างเสรี ล่วงหน้า และเกิดจากความเข้าใจ (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) เป็นหลักการพื้นฐานของนโยบายของรัฐใด ๆ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก ECOSOC ระหว่างปี 2563-2565 จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามที่สูงขึ้น หากแต่ที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หรือ UPR Review ครั้งล่าสุด ยังได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อลดความยากจน เน้นการทำงานเป็นพิเศษกับกลุ่มชนที่เสียเปรียบและอยู่ชายขอบ และกลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งผู้หญิง เด็ก ผู้สูงวัย และคนในชนบท

เราซึ่งเป็นเครือข่ายด้านองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและประชาสังคม ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อประชาชน รวมทั้งชาวบ้านซับหวาย รัฐบาลไทยต้องแสดงเจตจำนงด้านสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกแผนแม่บทป่าไม้ฯ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 และคำสั่งคสช.อื่น ๆ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิประชาชน

ประกันว่าการจัดทำนโยบายใด ๆ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มุ่งคุ้มครองสิทธิในที่ดิน ชีวิต การพัฒนา การดำรงชีพ การเข้าถึงทรัพยากรและความยุติธรรมของประชาชน

2. ประกันว่าจะมีการเคารพอำนาจการตัดสินใจสูงสุดของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้เกิดความเข้าใจ ในทุกขั้นตอนการจัดทำและการดำเนินงานของนโยบาย

3. ยกเลิกการดำเนินคดีใด ๆ ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน 14 คนจากบ้านซับหวาย และยุติการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคามผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

4. ประกันว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน 14 คนที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี จะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมโดยทันที เพื่อให้มีเงินค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ทางกฎหมาย รวมทั้งค่าประกันตัว และเป็นการยืนยันสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวของจำเลย

5. ดำเนินการสอบสวนโดยพลันและอย่างเป็นอิสระ ต่อกรณีการคุกคามผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน

6. ยอมรับบทบาทที่สำคัญของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสนับสนุนและคุ้มครองการทำงาน สอดคล้องตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

7. ยุติการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ การทำร้าย การเอาผิดทางอาญา และการรณรงค์ต่อต้านผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน

8. ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะทั่วไปข้อ 33 และ 34 ของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ดิน และสิทธิของผู้หญิงในชุมชน

[1] คำตัดสินล่าสุดในคดีนี้มีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยศาลอุทธรณ์พิพากษานางทองปั่น ม่วงกลาง จำคุก 8 เดือน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และนายวันชัย อาภรแก้ว จำคุก 6 เดือน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 860,395 บาท ส่วนนายสมร สมจิตร ศาลรอลงอาญา ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 366,663 บาท พร้อมให้บำเพ็ญประโยชน์

[2] สุภาพร สีสุข พี่สาวคนโตของนิตยาม่วงกลาง ถูกจำคุก 5 เดือน 10 วัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 380,000 บาท เพิ่มจาก 190,000 บาท สุณี นาริน อายุ 74 ปี ถูกศาลสั่งจำคุก 5 เดือน 10 วัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 439,027 บาท เพิ่มจาก 150,000 บาท ปัทมา โกเม็ด ถูกจำคุก 8 เดือน โดยลดการชดใช้ค่าเสียหายจาก 250,000 เป็น 200,000 บาท

[3] ในเดือนสิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดชัยภูมิตัดสินว่า เกษตรกรที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและที่ดิน 14 คนจากบ้านซับหวาย จังหวัดชัยภูมิ มีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

[4] https://apwld.org/statement-human-rights-groups-urge-thai-government-to-release-nittaya-muangklang-women-human-rights-defenders-working-on-land-rights-issues/

[5] https://prachatai.com/journal/2019/03/81398

[6] https://themomentum.co/reforestation-authoritarianism/

องค์กรร่วมลงชื่อแนบท้ายแถลงการณ์

1. เครือข่าย We Fair เครือข่ายรัฐสวัสดิการ เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม - Thailand

2. ที่ปรึกษาจัดตั้งแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิเพื่อการพัฒนา - Thailand

3. ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Thailand

4. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา -Thailand

5. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.) -Thailand

6. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ -Thailand

7. ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) -Thailand

8. สถาบันสร้างเสริมการจัดการทรัพยากรชุมชน -Thailand

9. สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด -Thailand

10. เอ็มพาวเวอร์ – Thailand

11. Rainbow Dream Group จ.เชียงใหม่ – Thailand

12. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Thailand

13. Community Resource Centre (CRC) – Thailand

14. Focus on the Global South – Thailand

15. Green South Foundation – Thailand

16. International Accountability Project – Thailand

17. Manushya Foundation – Thailand

18. Protection International (PI) – Thailand

19. Shan Women’s Action Network – Thailand

20. Sustainable Development Foundation – Thailand

21. WeMove – Thailand

22. Women’s Studies Center – Thailand

23. Network of Indigenous Peoples in Thailand (NIPT) – Thailand

24. ACLU – United States

25. Adivasi Navjeewan Gathan Navjyoti Agua(ANGNA) – India

26. Adivasi Women’s Network India

27. African Coalition on Green Growth Uganda

28. AFT United States

29. Aksi! for gender, social and ecological justice Indonesia

30. Alliance for Future Generations – Fiji

31. ALTSEAN – Myanmar

32. API Kartini – Indonesia

33. Arab watch coalition – MENA

34. Asia Dalit Rights Forum Nepal

35. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

36. Asia Pacific Mission for Migrants – Hong Kong

37. Association For Promotion on Sustainable development – India

38. Association for the Rights of Children in Southeast Asia (ARCSEA) – Philippines

39. Aube Nouvelle pour la Femme et le Développement (ANFD) – DR.Congo

40. Awaj Foundation – Bangladesh

41. AwazCDS – Pakistan

42. Bangladesh Indigenous Women’s Network – Bangladesh

43. Beyond Beijing Committee – Nepal

44. BirthStrike – United Kingdom

45. Borok Peoples’ Human Rights Organisation (BPHRO)

46. BPW – Nepal

47. BPW Sao Paulo – Brazil

48. Breaklight Counseling – United States

49. Bridges across borders – Estados Unidos

50. Business and Professional Women – United Kingdom

51. Cambodian Youth Network (CYN) – Cambodia

52. Camino Común Solidarity International – United States

53. Campaign Against Criminalising Communities (CAMPACC) – United Kingdom

54. Carbone Guinée – Guinea

55. Center for International Environmental Law (CIEL) – United States

56. Center for Sustainable Community Development (SCODE) – Vietnam

57. Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) – Philippines

58. Center for Women’s Resources – Philippines

59. Centre for Sustainable Development in mountainous areas – Vietnam

60. Civic Union Public Association – Kyrgyz Republic

61. CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network) – Bangladesh

62. Coalition of Services of the Elderly, Inc. – Philippines

63. Community Alliance for Global Justice – United States

64. Community Care for Emergency Response and Rehabilitation- Bangladesh

65. CNS and Asha Parivar – India

66. Coalition of Services of the Elderly, Inc. – Philippines

67. Community Alliance for Global Justice – United States

68. Community Care for Emergency Response and Rehabilitation – Myanmar

69. Community Science Centre, Vadodara – India

70. Community volunteer – Cambodia

71. Cordillera Women’s Education Action Research Center (CWEARC) – Philippines

72. Corner House – United Kingdom

73. Cross Roads – United States

Decolonising Our Minds – United Kingdom

DPAC – United Kingdom

Dristi Nepal – NEPAL

EarthRights International – United States

Education as a Vaccine – Nigeria

Emmaus International Trust – Zimbabwe

EMPOWER INDIA – India

Extinction Rebellion – UK

Fiji Women’s Crisis Centre – Fiji

FOKUS-Forum for Women and Development – Norway

Football Against Apartheid – United kingdom

FOREM – Kenya

Forest Peoples Programme – United Kingdom

FOUNDATION FOR WOMEN – THAILAND

FRIDA the Young Feminist Fund – Global

Friends with Environment in Development (FED) – Uganda

Fuel Poverty Action – United Kingdom

Gatef organization – Egypt

Gender Academy – Myanmar

Gender and Development for Cambodia (GADC) – Cambodia

Global Women’s Strike – United States

Global Women’s Strike – United Kingdom

Gram Bharati Samiti (GBS) – India

Granny Peace Brigade – United States

Green Advocates International (Liberia) – Liberia

Green Party – United Kingdom

Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. – Mexico

Guyana Book Foundation – Guyana

Haiti Action Committee – USA

Hands Off Our Homes Leeds – United Kingdom

IDEA – Cambodia

Indonesia Women’s Coalition – Indonesia

Innabuyog – Philippines

International Federation of Business and Professional Women – Switzerland

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific – Malaysia

IWGIA – Denmark

JAGO NARI – Bangladesh

Jamaa Resource Initiatives – Kenya

Judith Trust – United Kingdom

Karapatan – Philippines

Kashmir Women’s collective – India

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) – Indonesia

Khpal Kore Organization – Pakistan

Ladlad Caraga Incorporated – Philippines

LAGAI — Queer Insurrection – United States

Lancaster Chapel – United States

Left Unity – United Kingdom

Legal Action for Women – United Kingdom

Love Alive – United States

LVC – United Kingdom

Malaysians Against Death Penalty & Torture (MADPET) – Malaysia

Manabadhikar Shangskriti Foundation (MSF) – Bangladesh

MARUAH – Singapore

Murna foundation – Nigeria

National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD) – Nepal

National Campaign on Dalit Human Rights – India

National Fisheries Solidarity Movement – Sri Lanka

NATIONAL FORUM OF WOMEN WITH DISABILITIES – Pakistan

National Health Service – United Kingdom

National Indigenous Disabled Women Association Nepal (NIDWAN) – Nepal

National Indigenous Women Forum – Nepal

National Indigenous Women’s Federation (NIWF) – Nepal

National Network of Young Indigenous Women – Nepal

Nepal Disabled Women Association Nepal

NGO “Otifa”- Tajikistan

NGO Forum on ADB – Philippines

NIjera Kori – Bangladesh

North-East Affected Area Development Society (NEADS) – India

Northern Forests Defense / İstanbul Urban Defence – Turkey

Not1More – United States

NQBSS Livestock Breeders – Zimbabwe

NUPL – Philippines

Offside Books – United Kingdom

Organized Centre for Empowerment and Advocacy in Nigeria(OCEAN) – Nigeria

OT Watch – Mongolia

OWRPO PU – Azerbaijan

PA Women’s organisation Alga – Kyrgyzstan

Pakistan Fisher Folk Forum – Pakistan

Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS) – Indonesia

PANG – Fiji

Pas d’organisation – Sénégal

Payday men’s network- United States

Payday men’s network / Refusing to Kill Initiative – United Kingdom

Peace in Kurdistan Campaign – United Kingdom

PEREMPUAN AMAN – Indonesia

Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) – Malaysia

Philippine Task Force for Indigenous Peoples Rights (TFIP) – Philippines

Physicians for Social Responsibility Philadelphia – United States

Plateforme Femmes, Développement Durable et Sécurité Alimentaire – Comores

Poor People’s Campaign – United States

Psychological Responsiveness NGO – Mongolia

Public Foundation “Development of Civil Society”- Kazakhstan

Radha Paudel Foundation – Nepal

RADP – Nepal

Raging Grannies & Women in Media & Entertainment – Ireland

Rainforest Action Network – United States

Ranao Women and Children Resource Center, Inc. (RWCRC) – Philippines

Rapad Maroc – Morocco

Reclaim the Power – United Kingdom

Red Thread – Guyana

Redgreen Labour – United Kingdom

Regional Center for International Development Corporation (RCIDC) – Uganda

Regions Refocus – United States

REPEM – Colombia

RITES Forum – India

Roots for Equity – PAKISTAN

Roshni Tariqiyati Tanzeem Ghotki – Pakistan

Rutgers University – USA

Sanctuary Movement of Philadelphia – United States

Shelter Participatory Organization (SPO) – Pakistan

SILAKA – CAMBODIA

Single Mothers’ Self-Defence – United Kingdom

Socialist resistance – United Kingdom

Society for Rural Education and Development. – India.

South Central Farm Restoration Committee – United States

Southern Africa Climate Change Coalition – Botswana

Special Talent Exchange Program – Pakistan

SRS Livestock Development Foundation – Zimbabwe

Stuttgart – Australia

Success Capital Organisation – Botswana

Tarangini Foundation – Nepal

The Association for Women’s Rights in Development (AWID) – Mexico

The Federation of Business and Professional Women New Zealand – New Zealand

The Men’s Resource Center – United States

Topanga Peace Alliance; MLK Coalition of Greater Los Angeles – United States

UNITE – United Kingdom

Vision GRAM-INTERNATIONAL – Canada

Volunteer Action for Peace – United Kingdom

WALHI (THE INDONESIAN FORUM FOR ENVIRONMENT) – Indonesia

WALHI Jatim – Indonesia

War Against Rape (WAR) – Pakistan

We Women Lanka – Sri Lanka

WeGovern Institute – Philippines

WILPF – United States

WINS – India

Winvisible – United Kingdom

Witnessradio.org – Uganda

Women Educators Association of Nigeria – Nigeria

Women for Justice and Peace in Sri Lanka – United Kingdom

Women Forum For Women In Nepal (WOFOWON) – Nepal

Women Network for Energy and Environment(WoNEE) – Nepal

Women of Colour Global Women’s Strike – United Kingdom

Women of Courage Program of the National Council of Churches in the Philippines (NCCP) – Philippines

Women Working Group ( WWG) – Indonesia

Women’s Fund Asia – Nepal

Women’s Global Network for Reproductive Rights – Philippines

Women’s Global Strike – United Kingdom

Women’s Major Group – United States

WRM – Uruguay

Yayasan Perlindungan Insani Indonesia – Indonesia

Youth For Environment Education And Development Foundation (YFEED Foundation) – Nepal

Zimbabwe Climate Change Coalition – Zimbabwe

Zimbabwe Women’s Bureau – Zimbabwe

Individuals

Chann Somnang – Cambodia

Sunita Kotnala – India

Govind kelkar – India

Miguel Lopes – Portugal

Ogo – Portugal

Diana Riddle – United States

Dr Janna Graham – United Kingdom

Nicole Rinier – United States

Elizabeth Thipphawong – Lao PDR

J. Billy – United Kingdom

Rowan Mace – United Kingdom

Sophia Vassilakidis – United States

Barbara Rath – United States

Shiyani Douglas – Sri Lanka

Maggie Ronayne – Ireland

Martha-Luise Scholz – United Kingdom

Emily Burnham – United Kingdom

Nicolette king – United Kingdom

Jacey Turner – Wales

Jane Belli – United Kingdom

Paul Barbara – United Kingdom

Fran Brackley – United Kingdom

Maria Marasigan – United States

Paul Gouge – United Kingdom

Anne Turner – Wales

Dominique Simpson – United Kingdom

Heath Key – United Kingdom

Iam lewis – United States

Naomi – United Kingdom

Shauna Gundersom – United States

Stephanie mathivet – United Kingdom

Umut Erel – United Kingdom

Joan Landes – United States

Jacqueline Mulhallen – United Kingdom

Juliette de la Mer – Ireland

Dr. Nancy Holmstorm – United States

Mo Manklang – United States

Nora Roman – United States

Alicia Logan – United Kingdom

Prof. Felix Padel – United Kingdom

Bridget Anderson – United Kingdom

Alice Rossetti – United Kingdom

Marie Joyce Godio – Philippines

Anang – Philippines

Ava Farrington – Ireland

Georgia Anderson – United Kingdom

Rita Addessa – United States

Carla willard – United States

Natalie Bennett – United Kingdom

Martha-Luise Scholz – United Kingdom