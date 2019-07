คนส. แถลงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ จี้รัฐบาล 3 ข้อ 1.ดำเนินคดีคนทำร้าย ‘จ่านิว’ - คุ้มครองนักกิจกรรม 2.ยกเลิกดำเนินดคีต่อผู้วิจารณ์กองทัพ ธุรกิจ โดยสุจริต 3.ยกเลิกการละเมิดต่อนักวิชาการ-นักกิจกรรมนานาชาติ



3 ก.ค. 62 วันนี้ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีการจัดการ Asia on the Rise? โดย Association for Asian Studies หรือ สมาคมเอเชียศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานและรับฟังการบรรยาย โดยเวลาประมาณ 12.00 น. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในภาคเช้า เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) นำโดย บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แถลงการณ์ต่อหน้านักวิชาการนานาชาติ แสดงความกังวลต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำร้ายนักกิจกรรมล่าสุดคือ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว

คนส. เรียกร้องรัฐบาลในการดำเนินการ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ทำร้ายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดี และรัฐบาลจะต้องให้หลักประกันว่าการละเมิดนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆ จะต้องหมดสิ้นไป 2. ยกเลิกการดำเนินคดีต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ ธุรกิจ และความชอบธรรมทั้งหลายโดยสุจริตใจ 3. ยกเลิกการไต่สวนขณะเดินทางเข้าประเทศและการล่วงละเมิดอื่นๆ ต่อนักวิชาการนานาชาติและนักกิจกรรมทางสังคมนานาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงปีที่ผ่านมามีกระบวนการทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง จน นิโคลัส เบเคลัง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุไว้ในจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนการทำร้ายและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ ว่านี่เป็น "การใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ"

ทั้งนี้ นักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกทำร้าย นอกจาก จ่านิว หรือ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ แล้วยังมี อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง และ เอกชัย หงส์กังวาน รวมไปถึงผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่อยู่ในประเทศหลังรัฐประหารปี 2557 ก็มีข่าวการสูญหายและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เช่น สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ สุรชัย แซ่ด่าน (78 ปี), ชัชชาญ บุปผาวัลย์ หรือ”ภูชนะ” (54 ปี), ไกรเดช ลือเลิศ หรือสหายกาสะลอง (47 ปี) สยาม ธีรวุฒิ, ‘ลุงสนามหลวง’ หรือชูชีพ ชีวะสุทธิ์ และ กฤษณะ ทัพไทย หรือสหายยังบลัด