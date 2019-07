พม่าลงโทษคนวิจารณ์นักการเมืองในเฟสบุ๊ค จำคุก-ใช้แรงงานหนัก 2 ปี

ทางการพม่าตัดสินลงโทษประชาชนที่โพสต์เฟสบุ๊ควิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลให้ต้องรับโทษจำคุกและใช้แรงงานหนัก 2 ปี โดยอ้างกฎหมายโทรคมนาคม ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้กฎหมายนี้เล่นงานผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแม้แต่ในยุคสมัยของพรรครัฐบาลเอ็นแอลดี

ศาลพม่าตัดสินลงโทษอ่องซานอู (Aung San Oo) ประชาชนจากเมืองเมาะตะมะจากการที่เขาโพสต์ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ซอว์ซอว์ทู (Zaw Zaw Htoo) ส.ส. รัฐมอญผ่านทางเฟสบุ๊ค ศาลตัดสินให้อ่องซานอูรับโทศจำคุกและบังคับแรงงานหนักเป็นเวลา 2 ปี โดยอ้างจากกฎหมายโทรคมนาคมมาตรา 66(d) ของพม่าซึ่งเป็นกฎหมายที่มีปัญหาทำให้เกิดข้อถกเถียง

ก่อนหน้านี้อ่องซานอูเคยโพสต์ข้อความระบุถึงซอว์ซอว์ทูว่าเป็น "คนขี้เหล้าที่ไร้มาตรฐานและเป็นคนที่โง่จริงๆ" เขาถูกตัดสินให้รับโทษจากกฎหมายที่ระบุห้ามเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการหมิ่นประมาทนักการเมือง

อ่องซานอูกล่าวว่า เขาถูกข่มเหงรังแกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง กฎหมายโทรคมนาคมไม่ได้คุ้มครองประชาชน แต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่คุกคามประชาชนเท่านั้น

องค์กรส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อาธาน กล่าวว่าการตัดสินลงโทษในครั้งนี้ถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดจากการอ้างใช้กฎหมายโทรคมนาคมนับตั้งแต่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายนี้เมื่อปี 2556 เป็นต้นมา โดยที่ มาวซงกา (Maung Soung Kha) ผู้อำนวยการบริหารของอาธานกล่าวว่าคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มักจะสั่งจำคุกแค่ 3-9 เดือน นี้เป็นครั้งแรกที่มีการลงโทษจำคุก 2 ปี

มาวซงกากล่าวอีกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่อ่องซานอูทำไปนั้นเป็นแค่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเขาเท่านั้น รัฐบาลไม่ควรลงโทษเขาด้วยเรื่องนี้ "เมื่อประชาชนต้องเข้าคุกเพราะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการ นั่นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแล้ว" มาวซงกากล่าว

ซอว์ซอว์ทู เคยกล่าวไว้ว่าสาเหตุที่เขาฟ้องร้องเอาผิดกับอ่องซานอูเพราะเขามองว่าอ่องซานอู "จงใจกล่าวโจมตีเขาและทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ขอองเขา" โดยหลังจากมีการตัดสินลงโทษแล้วซอว์ซอว์ทูก็ปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้

สำหรับกรณีการลงโทษด้วยกฎหมายโทรคมนาคมนั้นก่อนหน้านี้เคยมีกรณีคนที่ชื่ออ่องโคโควิน (Aung Ko Ko Win) ถูกตัดสินรับโทษจำคุกและใช้แรงงานหนักเป็นเวลา 1 ปี เมื่อเดือน ก.ย. 2561 จากการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เอซาน (Aye Zan) มุขมนตรีแห่งรัฐมอญ

ฮาธานรายงานว่าจนถึงเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นี้มีการอ้างใช้กฎหมายโทรคมนาคมไปแล้ว 200 ครั้ง ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ในหลายกรณีเป็นการอ้างใช้เพื่อปิดปากคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือนักการเมืองเป็นรายบุคคล มีบุคคลที่ถูกลงโทษเอาผิดจากคดีนี้แล้วรวม 264 ราย โดยเมท่อเปรียบเทียบแล้วมี 11 กรณีเท่านั้นที่ถูกลงโทษในช่วงรัฐบาลผสมทหาร-พลเรือน ในสมัยประธานาธบิดีเต็งเส่ง แต่กรณีอื่นๆ นอกจากนี้มีการลงโทษในช่วงสมัยรัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา

