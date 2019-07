ชาวจีนครองธุรกิจมากกว่าร้อยละ 90 ในสีหนุวิลล์

รายงานของทางการจังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา ระบุว่าว่าคนสัญชาติจีนเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าร้อยละ 90 ในเมืองสีหนุวิลล์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม, คาสิโน, ร้านอาหาร, ไปจนถึงอาบอบนวด

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจังหวัดพระสีหนุ ชวน นาริน พูดถึงเรื่องนี้ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องการงานที่ยั่งยืนและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับความมั่นคงกับความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยบอกว่าจังหวัดพระสีหนุมีการลงทุนของต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะจากชาวจีน ส่งผลให้ในจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม, เกสต์เฮาส์, ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ

นารินเปิดเผยว่าในปัจจุบันมีจำนวนโรงแรมเกสต์เฮาส์รวม 156 แห่งในจังหวัดพระสีหนุแต่จำนวน 150 แห่งมีเจ้าขอองเป็นชาวจีน มีคาสิโนจำนวน 62 แห่ง แต่มีจำนวน 48 แห่งที่มีจีนเป็นผู้ลงทุน นอกจากนี้คาราโอเกะ 41 แห่งและอาบอบนวด 46 แห่งก็มีชาวจีนเป็นเจ้าของด้วย นอกจากนี้ในจำนวนร้านอาหารทั้งหมด 436 แห่งในจังหวัดก็มีเจ้าของเป็นคนสัญชาติจีนร้อยละ 95

ธร สีนัน ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกล่าวว่าไม่ควรจะมีตลาดแบบใดที่มีการลงทุนจากนักลงทุนจากชาติเดียวมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดนั้นๆ สีนันบอกว่ามันจะดีถ้าหากการลงทุนเป็นการลงทุนจากหลายชาติ เพราะถ้าให้ตลาดหนึ่งๆ มีการลงทุนเกินร้อยละ 50 จากชาติเดียวจะทำให้เสียสมดุลในด้านการพัฒนาและด้านตลาด

"นักลงทุนจากชาติเดียวควบคุมการลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี" สีนันกล่าว

สีนันบอกอีกว่าการเติบโตด้านการลงทุนจากชาวจีนและการหลั่งไหลเข้ามาของชาวจีนในจังหวัดพระสีหนุจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อบ่างการสูญเสียอัตลักษณ์ของชาติตัวเอง การขาดโอกาสการจ้างงานของคนในท้องถิ่น ปัญหาการไหลเวียนของเงินตรา ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยทางสังคม ทั้งนี้การจะทำให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมีการเพิ่มความเข้มแข็งด้านระบบกฎหมายด้วย เพราะเหตุการณ์ตึกก 7 ชั้นถล่มเมื่อไม่นานนี้ในสีหนุวิลล์เผยให้เห็นว่าระบบกฎหมายมีช่องโหว่อยู่

พนมเฟญโพสต์ระบุว่าการหลั่งไหลเข้ามาของนักลงทุนจีนและนักท่องเที่ยวจีนทำให้คนในพื้นที่ที่ทำการซื่อขายที่ดินได้รับผลประโยชน์ ข้อมูลราคาที่ดินจากบริษัทคีย์เรียลเอสสเตทจำกัดระบุว่าราคาที่ดินใจกลางสีหนุวิลล์เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปลายปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการหลั่งไหลเข้ามาของชาวจีนทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้างโตขึ้นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้

เรียบเรียงจาก

Chinese own more than 90% of Sihanoukville businesses, says report, Phnompenh Post, 02-07-2019

https://www.phnompenhpost.com/business/chinese-own-more-90-sihanoukville-businesses-says-report