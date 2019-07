นักศึกษาฮ่องกงจะยอมเจรจากับรัฐบาลในพื้นที่เปิดเท่านั้น

ตัวแทนนักศึกษาฮ่องกงผู้ประท้วงกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ปฏิเสธข้อเสนอจากรัฐบาลแคร์รี หลำ ที่เสนอให้มีการเจรจาแบบปิดลับ ซึ่งมีนักวิชาการและคนของรัฐบาลวิจารณ์ว่าเป็นวิธีการแบบราชการเกินไปและไม่ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ฝ่ายนักศึกษายื่นข้อเสนอกลับว่าถ้าจะเจรจาต้องมีการเจรจาในพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้คนรับฟังได้หรือมีการถ่ายทอดผ่านสื่อด้วยเท่านั้น

แฟ้มภาพตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนย่านแอดมิรัลตี ใกล้ที่ทำการของรัฐบาลฮ่องกง เมื่อ 12 มิ.ย. 62 (ที่มา:Facebook/Hong Kong Free Press - HKFP)

กลุ่มแกนนำนักศึกษาในการประท้วงล่าสุดของฮ่องกงออกแถลงการณ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมาระบุให้การเจรจาระหว่างตัวแทนนักศึกษากับผู้ว่าการฮ่องกง แคร์รี หลำ จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ประชุมสาธารณะของศาลาว่าการฮ่องกงเท่านั้น รวมถึงยื่นข้อเสนอให้มีการยกเลิกดำเนินคดีกับผู้ประท้วงต่อต้านกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่

ในขณะที่สมาคมทนายความฮ่องกงเรียกร้องให้รัฐบาลสื่อสารอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะในวงกว้างออกไป กลุ่มนักศึกษาก็วางเงื่อนไขข้อตกลงในการเจรจาระหว่างพวกเขากับผู้ว่าฯ โดยที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 4 ก.ค. รัฐบาลฮ่องกงได้เชิญให้ผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) และมหาวิทยาลัยไชนีส เข้าพบกับตัวแทนรัฐบาลเป็นการส่วนตัว ซึ่งฝ่ายนักศึกษาปฏิเสธข้อเสนอเข้าพบแบบปิดนี้

รัฐบาลตั้งข้อเสนอเจรจาในครั้งนี้หลังจากที่มีผู้คนหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเยาว์บุกเข้าไปในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงในการประท้วงเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการระงับการแก้ไขกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอนุญาตให้มีการส่งตัวนักโทษให้กับจีนแผ่นดินใหญ่และพื้นที่อำนาจศาลอื่นๆ ทั้งที่ฮ่องกงไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยได้

แจ็กกี โซ ชุนฟัง ประธานสหพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยไชนีสกล่าวว่าตัวแทนนักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัยในฮ่องกงมีมติร่วมกันว่าพวกเขาจะไม่พบปะเจรจากับผู้ว่าฯ ถ้าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ จอร์แดน ปัง คาโห ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง (HKU) กล่าวถึงเงื่อนไขเหล่านี้ว่าได้แก่ หนึ่ง หลำ ต้องสัญญาว่าเธอจะไม่ไล่เบี้ยกับคนที่ชุมนุมประท้วงในช่วงตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. และสอง คือมีการจัดการเจรจาในพื้นที่เปิดและมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ยังเสนอให้มีสื่อถ่ายวิดีโอหลำเพื่อให้สิ่งที่เธอกระจายออกไปให้ทั่วโลกได้รับรู้

วินเซนต์ เอง ยัตมิน รองประธานสหพันธ์นักศึกษา HKUST กล่าวให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในคำถามที่ว่าพวกเขาจะยอมให้มีการหารือกับภาครัฐผ่านทางระบบแช็ตของอินเทอร์เน็ตหรือไม่ เขาตอบว่าพวกเขาต้องการให้มีการเจรจาแบบเปิดต่อสาธารณะมากกว่าและการเจรจาหารือผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะทำให้ยิ่งชวนให้สับสน

นักวิชาการและผู้ให้คำปรึกษาของรัฐบาลมองว่าการที่หลำเสนอให้มีการเจรจาแบบปิดกับนักศึกษานั้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่าฯ ยังมีความคิดแบบข้าราชการมากเกินไป แคเธอรีน เหลียง ไลยี อาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเยาวชนกล่าวว่าการจัดให้มีการเจรจาแบบเปิดในศาลากลางจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรุ่นเยาว์เหล่านี้ได้ เพราะจะทำให้พวกเขารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและเกิดความเข้าใจกันระหว่างสองฝ่าย ไลยีเสนอแนะว่าควรจะมีการวางข้อกำหนดบางอย่างในการเจรจาหารือเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การหารือเป็นไปอย่างสงบด้วย ซึ่งเธอเสนอว่าควรจะทำตามข้อเรียกร้องของคนรุ่นเยาว์เหล่านี้โดยการยกเลิกกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อทำให้พวกเขาคลายความกังวลด้วย

"การมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชน รัฐบาลควรจะพิจารณาจัดตั้งสภาเยาวชนสำหรับคนรุ่นเยาว์เพื่อให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายนโยบายของพวกเขาได้" ไลยีกล่าว

นิกซี หลำ สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลในนโยบายเกี่ยวกับเชาวยนกล่าวว่าวิธีการขอเจรจาแบบปิดของผู้ว่าฯ ไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆ โดยเธอวิจารณ์ว่าแคร์รี หลำ "ใช้วิธีการทำงานแบบเดิมๆ ของข้าราชการ แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องการบริหารงานราชการแต่เป็นเรื่องการเมือง เป็นเรื่องของความรู้สึกของประชาชน" เธอเสนอให้มีการใช้วิธีการแบบติดดินมากกว่านี้ในการเข้าถึงประชาชนเพื่อที่จะได้หารือกันอย่างเปิดกว้างมากขึ้น

สมาคมทนายความฮ่องกงก็ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสื่อสารอย่างเปิดกว้างกับสังคม แถลงการณ์ระบุว่า "นอกจากเรื่องการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแล้ว หลักนิติธรรมยังหมายรวมไปถึงส่วนอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพลเมือง ...ทาง HKBA (สภาทนายความ) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตอบกลับอย่างจริงใจต่อข้อเรียกร้องของชุมชนที่เรียกร้องออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา"

ทั้งนี้สมาคมทนายความฮ่องกงยังวิจารณ์เรื่องนี้มีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งบุกเข้าไปในอาคารสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นเรื่องผิดกฎหมาย

เรียบเรียงจาก

Student leaders at eight Hong Kong universities tell Carrie Lam they will only meet her in public and if extradition bill protesters are exonerated, South China Morning Post, 05-07-2019