แบงก์ชาติอังกฤษประกาศว่า อลัน ทูริง นักคณิตศาสตร์ผู้มีส่วนสำคัญในการถอดรหัสอินิกมาของเยอรมันช่วงสงครามโลก เป็นภาพบนธนบัตร 50 ปอนด์รุ่นต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้าด์รุ่นต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า

ที่มาภาพ Bank of England

16 ก.ค.2562 แบงก์ชาติอังกฤษ (Bank of England) ประกาศว่า อลัน ทูริง (Alan Turing) เป็นภาพบนธนบัตร 50 ปอนด์รุ่นต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า

สำหรับ อลัน ทูริง เกิดเมื่อ 23 มิ.ย. 2455 เสียชีวิตเมื่อ 7 มิ.ย. 2497 เขาเป็นนักคณิตศาสตร์, นักตรรกศาสตร์ และเป็นผู้มีส่วนช่วอย่างมากในการถอดรหัสเครื่องเข้ารหัสอินิกมา (Enigma) ของเยอรมันช่วงสงครามโลก

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปล เผยแพร่ข่าวนี้พร้อมให้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมผ่านเฟสบุ๊ค 'Pipob Udomittipong' ว่า รัฐบาลอังกฤษพยายามเอาภาพคนอื่น นอกจากควีน มาไว้บนธนบัตรบ้าง อลัน ทูริง น่าจะเป็นเกย์ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายคนแรก ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเช่นนี้

พิภพ โพสต์ว่าหลังจาก ทูริง รับใช้ชาติและโลก ด้วยการทำงานกับสำนักข่าวกรองเห่งชาติ GCHQ คล้าย ๆ NSA ของสหรัฐฯ ในฐานะ Cryptanalysis เขาสามารถแกะโค๊ดที่เข้ารหัสด้วยเครื่อง Enigma ของพวกเยอรมันได้ ถือเป็นชัยชนะสำคัญของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลก สามารถอ่านข้อความที่กองทัพเยอรมันสื่อสารกันได้ ช่วยร่นเวลาของสงครามให้สั้นลง คนตาย คนเจ็บน้อยลง แต่ไม่กี่ปีหลังสงคราม ม.ค.2495 เกิดเหตุโจรขึ้นบ้านระหว่างที่อลัน ทูริงเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ตำรวจมาสอบสวนที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าไม่ใช่แค่จับโจร แต่จับอลัน ทูริงไปด้วย เพราะเขาอยู่กับผู้ชายอีกคนในบ้าน อีกสองเดือนต่อมา เขารับสารภาพ ศาลตัดสินว่ามีความผิด ให้เลือกระหว่างติดคุกกับคุมประพฤติ เขาเลือกอย่างหลัง ซึ่งหมายรวมถึงการบำบัดทางฮอร์โมน 2 ปีต่อมา เขาฆ่าตัวตายด้วยการกินไซยาไนด์

พิภพ โพสต์ต่อว่า เขาตายเพียงเพราะ “เพศ” ชองเขาอย่างเดียว ตำรวจที่ทำคดีไม่รู้หรอกว่า เขาทำคุณงามความดีมาอย่างไร เพราะข้อมูลการทำงานของเขาถือเป็นความลับทางราชการ 6 ปีก่อนหน้านี้เองที่สภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้อลัน ทูริงอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเกย์คนอื่นที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย บนธนบัตร นอกจากรูปของอลัน ทูริง สูตรคณิตศาสตร์ และภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบที่เขาสร้างแล้ว ยังมีโค๊ตคำพูดของเขา "This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be" ด้วย

เรื่องราวของ อลัน ทูริง เพิ่งถูกนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ เมื่อปี 2557 ในชื่อ "The Imitation Game" หรือชื่อไทย "ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก" กำกับโดยมอร์เทน ทิลดัม เขียนบทโดยเกรแฮม มัวร์ โดยดัดแปลงจากหนังสือ Alan Turing: The Enigma โดยแอนดรูว์ ฮอดจ์ส โดยมี เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ นักแสดงชื่อดังมารับบทเป็น ทูริง ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลจำนวนมาก เช่น รางวัลออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ปี 2558 สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม รางวัลเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแฮมป์ตัน ปี 2557 เป็นต้น