มติสภาสหรัฐฯ ประณาม 'ทรัมป์' เหยียดเชื้อชาติ-ไล่ 4 ส.ส. ออกนอกประเทศ

สภาล่าง ของสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนน 240-187 สนับสนุนให้ประณามการกล่าวเหยียดเชื้อชาติ ส.ส.หญิง พรรคเดโมแครต 4 คน รวมถึงไล่ ส.ส. เหล่านั้น และคนที่ไม่รักสหรัฐฯ ออกจากประเทศ โดยที่พวกเธอร่วมกันโต้ตอบทรัมป์ว่าประเทศสหรัฐฯ "เป็นของประชาชนทุกคน"

17 ก.ค. 2562 เมื่อวานนี้ (16 ก.ค.) ตามเวลาของสหรัฐอเมริกา สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านมติประณามคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ไล่ ส.ส.หญิงผิวสี 4 คนออกนอกประเทศว่าเป็นคำกล่าวที่เหยียดเชื้อชาติ โดยมีการโหวตสนับสนุนมตินี้ที่ 240 ต่อ 187

ส.ส. หญิงที่ตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งนี้คืออเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ-คอร์เทซ ผู้แทนฯ นิวยอร์กที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง อิลฮาน โอมาร์ ผู้แทนฯ จากมินนิโซตา อยันนา เพรสลีย์ ผู้แทนฯ จากแมสซาชูเซตต์ส และราชิดา ทลาอิบ ผู้แทนฯ จากมิชิแกน เรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง ทางโอแคซิโอ-คอร์เทซ เพรสลีย์ และ ทลาอิบ นั้นเกิดในสหรัฐฯ ในขณะที่โอมาร์เป็นผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียที่เข้ามาในสหรัฐฯ ตั้งแต่เยาว์วัยและได้รับสัญชาติอเมริกันในเวลาต่อมา

ในการโหวตครั้งนี้ที่ทิศทางการโหวตแบ่งฝ่ายชัดเจน มี ส.ส. พรรครีพับลิกันเพียง 4 รายที่ร่วมโหวตลงมติสนับสนุนการประณามทรัมป์ในครั้งนี้ และ ส.ส. ที่ชื่อจัสติน อมาร์ช ที่ลาออกจากพรรครีพับลิกันกลายเป็น ส.ส.อิสระ หลังจากเรียกร้องให้มีการถอดถอนทรัมป์ก็ร่วมลงมติประณามทรัมป์ด้วย

การเคลื่อนไหวของสภาล่างสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ ระบุผ่านทวิตเตอร์ในทำนองเหยียดพื้นเพของส.ส.หญิง 4 รายในสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ทวีตขับไล่ ส.ส. หญิง ทั้ง 4 คนให้กลับประเทศที่ "แตกหักและเต็มไปด้วยอาชญากรรม" ถึงแม้ว่า 3 คนในนี้เกิดในสหรัฐฯ

หนึ่งในเนื้อหาทวิตเตอร์ของทรัมป์มีเนื้อหหาในทำนองไล่คนออกนอกประเทศระบุว่า "ประเทศของพวกเรามีเสรี สวยงาม และประสบความสำเร็จอย่างมาก ถ้าคุณเกลียดประเทศของเรา หรือถ้าคุณไม่มีความสุขที่นี่ ก็ขอเชิญคุณออกจากประเทศไป" นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหา ส.ส. เชื่อสายโซมาเลียอย่างโอมาร์แบบเหมารวมคนมุสลิมและตะวันออกกลาง สื่อคอมมอนดรีมส์ระบุว่าทรัมป์ได้ใช้วาจาข่มเหง ส.ส.หญิงอย่าง "เลวทรามต่ำช้าที่สุด"

โอมาร์เคยโต้ตอบในการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 ก.ค.) ว่า "เขา (ทรัมป์) ไล่พวกเรากลับประเทศไปต่อสู้กับคอร์รัปชันและต่อสู้กับประเทศเหล่านั้นที่ถูกกล่าวหาว่ามีผู้นำที่เลวร้ายกว่าและไร้ความสามารถ ทว่าพวกเรากำลังอยู่ในประเทศที่ว่านั้นพอดี" โอมาร์กล่าว "เขา (ทรัมป์) เป็นประธานาธิบดีแบบนั้น เป็นคนคดโกง เป็นประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเราเคยมี เป็นคนที่ไม่เหมาะสม และพวกเราขอประณามเขาในเรื่องนี้ และพวกเราก็จะทำให้เขาต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้"

ก่อนหน้าที่จะมีการโหวตในวันที่ 16 ก.ค. โอมาร์ยังเรียกร้องให้มีการถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากสิ่งที่เขาทำถือเป็น "อาชญากรรมทางอาญาขั้นสูง" และบอกอีกว่า "พวกเราในฐานะสมาชิกสภาคองเกรสกำลังทำงานเพื่อสร้างประเทศแบบที่พวกเราทุกคนควรจะได้รับ ประเทศในแบบที่เหมาะสมสำหรับพวกเราทุกคน ประเทศที่มองเห็นคุณค่าในบุคคลทุกคน"

แนนซี เปโลซี โฆษกรัฐสภาสหรัฐฯ กล่าวในที่ประชุมสภาฯ ว่า "สมาชิกของสถาบันทางการเมืองนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันควรจะร่วมกับพวกเราในการประณามทวีตเหยียดเชื้อชาติของประธานาธิบดี ... การทำน้อยไปกว่านี้จะถือเป็นการปฏิเสธค่านิยมของพวกเราเองอย่างน่าตระหนกและถือว่าเสียสัตย์ปฏิญาณในการเข้ารับตำแหน่งที่บอกว่าพวกเราจะปกป้องประชาชนชาวอเมริกัน"

หลังการลงมติล่าสุดนี้ทรัมป์ทวีตชื่นชม "ความสามัคคี" ของพรรครีพับลิกัน และกล่าวหาว่า ส.ส. หญิง ทั้ง 4 คนได้ "พูดสิ่งแย่ๆ"

"พวก ส.ส. หญิงพรรคเดโมแครตได้พ่นสิ่งที่เลวร้าย น่ารังเกียจ และน่าชังอย่างถึงที่สุด เท่าที่เคยพูดออกมาจากปากนักการเมืองไม่ว่าจะในสภาล่างหรือวุฒิสภา" ทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์

สื่อเดอะการ์เดียนระบุว่าข้อโต้แย้งครั้งล่าสุดในการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ของสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลทรัมป์แสดงให้เห็นว่าทรัมป์ยังคงจงใจใช้เรื่องเชื้อชาติสีผิวมาเป็นเครื่องมือเล่นงานและเป็นเครื่องมือทำให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อเพื่อดึงดูดผู้ที่สนับสนุนเขา

ส.ส.หญิง ทั้ง 4 คน เป็นกลุ่มนักการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทรัมป์และก่อนหน้านี้พวกเธอร่วมกันแถลงโต้ตอบการเหยียดเชื้อชาติของทรัมป์ว่า ประเทศสหรัฐฯ "เป็นของประชาชนทุกคน"

