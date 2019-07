แม่น้ำโขงแล้ง-ผันผวนหนัก เหตุเขื่อนไซยะบุรีทดลองผลิ ตไฟฟ้า กฟผ. ยัน ไร้ผลกระทบข้ามพรมแดน คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงชี้สูญเสียประมง -เดือดร้อนทั้งภูมิภาค

18 ก.ค. 2562 เพียรพร ดีเทศน์ ผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทย องค์กรแม่น้ำนานาชาติ รายงานสถานการณ์ปัญหาความผันผวนของระดับแม่ น้ำโขง ที่กำลังเกิดขึ้นที่ภาคเหนื อและอีสานของไทย นอกจากภาวะความแห้งแล้งที่เกิ ดขึ้นทั้งภูมิภาคโดยรวม และการลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ งหงในยูนนานระหว่างวันที่ 5-17 ก.ค.ที่ผ่านมา อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคั ญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในภาคอีสานของไทย โดยเฉพาะ จ.เลย จ.หนองคาย คือ การเปิดใช้งานเขื่อนไซยะบุรี ในแขวงไซยะบุรี ภาคเหนือของลาว โดยระบุว่า เมื่อวานนี้ (17 ก.ค. 2562) ได้มีประกาศจากทางการลาว เรื่องการทดลองเดินเครื่องผลิ ตไฟฟ้าหัวที่ 5 ของเขื่อนไซยะบุรี เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เริ่มในเวลาเที่ยงวันของเมื่ อวานนี้

ก่อนหน้านี้ เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง โดยทนายความ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ได้ส่งจดหมายสอบถามการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานรัฐไทยที่ลงนามสั ญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุ รี เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบข้ ามพรมแดน จากการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำ เขื่อนไซยะบุรี

รายงานระบุว่า กฟผ. ได้ตอบจดหมายของเครือข่ายฯ ลงวันที่ 16 เม.ย.2562 ส่วนหนึ่งของจดหมายมีเนื้อหาว่า กฟผ.ได้มีหนังสือชี้แจงว่า ข้อมูลการกักเก็บน้ำและการปล่ อยน้ำของโครงการฯ ไม่มีระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมิได้เป็นข้อมูลที่อยู่ ในความครอบครองหรือควบคุมดู แลของ กฟผ. ดังนั้น กฟผ.จึงไม่มีข้อมูลดังกล่าว ส่วนข้อมูลการบรรเทาผลกระทบข้ ามพรมแดนนั้น เนื่องจากเงื่อนไขในสัญญาระบุว่ า การเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รั บความยินยอมจากคู่สัญญา ซึ่งเมื่อได้รับความยินยอมแล้ว กฟผ.จะดำเนินการเปิดเผยให้ทราบ ต่อมากฟผ.ได้มีหนังสือไปยั งโครงการเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมู ลดังกล่าว และโครงการมีหนังสือแสดงความยิ นยอม กฟผ.จึงนำส่งข้อมูลและรูปประกอบ

ในข้อมูลประกอบดังกล่าว เป็นจดหมายจากบริษัททีมคอลซัลติ้ ง เอ็นจิเนียริ่ง ถึงผู้จัดการบริษัทไซยะบรี พาวเวอร์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน ปี 2554 โดยเป็นจดหมายภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาแปลได้ว่า สำหรับผลกระทบข้ ามพรมแดนจากโครงการเขื่อนไซยะบุ รี บริษัทมีความมั่นใจว่าผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น จะอยู่ในบริเวณรอบๆเขื่อนเท่านั้ น และเป็นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงจะไม่เกิดผลกระทบข้ ามพรมแดน (We are confidented that the potential environmental impact would be limited to the minimum level locally aroundthe Xayaburi site and therefore would not caused any transboundary impact)

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดแม่น้ำโขง มีความเห็นว่า กฟผ. มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่ อความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้ นในขณะนี้ ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่าการผลิตไฟฟ้ าจากเขื่อนไซยะบุรี เป็นไปเพื่อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ซึ่งแต่เดิมจะเริ่มวันซื้ อขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางตามสัญญา 29 ปี ในเดือนตุลาคม 2562 นี้

ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้ าในระยะทดลองนี้ ดำเนินไปโดยไม่มีการศึ กษาผลกระทบข้ามพรมแดน และไม่มีมาตรการเยี ยวยาผลกระทบข้ามพรมแดนต่ อประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง

ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่ านมา ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเป็นอย่ างมาก ตั้งแต่ จ.เชียงราย ลงมาจนถึง จ.เลย และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน ตามประกาศทางเว็บไซต์ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ว่าเขื่อนจิงหงลดปริ มาณการระบายน้ำลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากการซ่อมแซมระบบสายส่ งระหว่างวันที่ 5-17 กรกฎาคม 2562 และต่อมามีประกาศอย่างเป็ นทางการของสปป.ลาว มีหนังสือแจ้งเตือนว่า ในวันที่ 17 ก.ค. 62 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำไซยะบุ รี จะทดสอบเครื่องจักรปั่นไฟฟ้าหน่ วยที่ 5 ใช้เวลาต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง (3 วัน) ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้จะต้ องปล่อยน้ำจากทางเหนือเขื่ อนมากกว่าปกติ ตามระดับการไหลของแม่น้ำโขง โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่ อนของโครงการลดระดับจาก 273.3 เมตร เป็น 271 เมตร น้ำจะลดลงประมาณ 0.75 เมตร ต่อวัน และระดับน้ำท้ายเขื่อน จะเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดประมาณ 237.5 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำไม่ปกติ เหนือเขื่อน ท้ายเขื่อน และเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ทางโครงการจะปล่อยน้ำให้ไหลเป็ นปกติ

อนึ่ง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ได้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับการพั ฒนาและการบริหารจัดการแม่น้ำ โขงที่ยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบจากโครงการไฟฟ้ าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน’ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘การศึกษาของคณะมนตรีแม่น้ำโขง’ ) ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นอย่ างชัดเจนว่า แผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้า 11 โครงการบนแม่น้ำโขงตอนล่าง และเขื่อนอีก 120 แห่งในแม่น้ำสาขาภายในปี 2583 เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อนิ เวศวิทยาและเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งกระทบต่อการเข้าถึ งอาหารของประชาชนในท้องถิ่น

ข้อค้นพบสำคัญจากการศึ กษาของคณะมนตรีฯ สรุปได้ดังนี้

แผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ำ จะทำให้ปริมาณของตะกอนที่ ไหลไปถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ โขงลดลงถึง 97% ตะกอนเหล่านี้ช่วยเพิ่ มสารอาหารและช่วยฟื้นฟูความอุ ดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรวม และเป็นปัจจัยสนับสนุนการเกษตร การประมง และคุณภาพน้ำ ซึ่งย่อมช่วยสนับสนุนเศรษฐกิ จของประเทศในลุ่มน้ำด้วย

ทั้งนี้การศึกษาของคณะมนตรีฯ เกิดจากความเห็นชอบของ ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างในปี 2554 ภายหลังการปรึกษาหารือล่วงหน้ าของโครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรกที่สร้ างบนแม่น้ำโขงตอนล่าง ในครั้งนั้น เวียดนามเรียกร้องให้ระงับการก่ อสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง 10 ปี เพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติ มและทำความเข้าใจผลกระทบระดับลุ่ มน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งทางกัมพูชาก็สนับสนุนต่อข้ อเสนอนี้ ในเวลาต่อมา เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ เกี่ยวกับโครงการเขื่อนไซยะบุรี ในระหว่างการปรึกษาหารือล่วงหน้ า ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง จึงเสนอให้ทำการศึ กษาของคณะมนตรีฯ เพื่อทำความเข้ าใจผลกระทบในภาพรวม