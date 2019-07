เพื่อเป็นการประท้วงการคุมขังและปฏิบัติเลวร้ายต่อผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลุ่มชาวยิวหัวก้าวหน้าและผู้สนับสนุนรวมแล้วมากกว่า 1,000 คนร่วมกันชุมนุมหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (ICE) ทำให้มีผู้ชุมนุมบางส่วนถูกจับกุม

ภาพการคล้องแขนชุมนุมที่หน้า ICE (ที่มา:twitter/Movimiento Cosecha)

18 ก.ค. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (16 ก.ค.) นักกิจกรรมชาวยิวหัวก้าวหน้าและกลุ่มผู้สนับสนุนอื่นๆมากกว่า 1,000 คน ร่วมกันชุมนุมที่หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (ICE) เพื่อประท้วงต่อต้านการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ปฏิบัติเลวร้ายต่อผู้อพยพ และเรียกร้องให้มีการปิดทำการค่ายกักกันผู้อพยพโดยทันที พวกเขาประท้วงที่ทางเข้าออกของสำนักงานเป็นเวลาหลายขั่วโมงทำให้เจ้าหน้าที่ๆ ทำงานใน ICE ต้องหาทางอื่นในการเลี่ยงผู้ชุมนุมเพื่อเข้าสู่สำนักงาน

ผู้ประท้วงทำการยืนคล้องแขนต่อกันหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน ICE ของสหรัฐฯ มีการป่าวประกาศว่า "ไม่ให้มีอะไรแบบนี้อีก หมายถึงการต้องปิดทำการค่ายกักกันผู้อพยพโดยทันที"

มีผู้ชุมนุมหลายคนถูกจับกุมในช่วงบ่ายวันที่ 16 ก.ค. ที่มีการประท้วง พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักกิจกรรมชาวยิวที่ชื่อว่า "เนเวอร์อะเกนแอคชัน" หรือ "ปฏิบัติการไม่ให้มีอะไรแบบนี้อีก" นักกิจกรรมกลุ่มนี้มักจะประท้วงตามสถานดำเนินการต่างๆ ของ ICE เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับผู้อพยพ ผู้ประท้วงบอกว่าพวกเขาจงใจพยายามสกัดกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานได้ เพราะพวกเขามองว่ามันเป็นงานที่ทำร้ายผู้คน

ผู้ประท้วงยังได้กางป้ายผ้าวิพากษ์วิจารณ์ โฆษกสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ แนนซี เปโลซี เรื่องที่มีการอนุมัติงบประมาณให้กับ ICE และหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ 4,600 ล้านดอลลาร์ตามที่พรรครีพับลิกันเสนอ โดยไม่มีหลักประกันใดๆ สำหรับเด็กผู้อพยพที่ต้องเผชิญกับสภาพเลวร้ายในสถานกักกันภายใต้รัฐบาลทรัมป์ โดยที่ป้ายผ้าของผู้ประท้วงระบุว่า "เปโลซี ไม่ให้มีอะไรแบบนี้อีกคือตอนนี้ #DignityNotDetention (มีศักดิ์ศรีไม่ใช่เอาการคุมขัง)"

"นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเชิงสัญลักษณ์ พวกเรากำลังปิดกั้นการทำการของ ICE กันจริงๆ" หนึ่งในผู้ร่วมออกมาชุมนุมกล่าว

ในยุคสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ มีกรณีอื้อฉาวเรื่องนโยบายให้คุมขังผู้อพยพอยู่ในค่ายกักกัน รวมถึงมีกรณีที่พรากลูกจากพ่อแม่ผู้อพยพ โดยองค์กร ICE เป็นองค์กรของรัฐที่ดูแลสถานกักกันเหล่านี้ นอกจากนี้ทรัมป์ยังเคยออกคำสั่งพิเศษในช่วงปี 2560 ทำให้ ICE จับกุมคุมขังผู้อพยพเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อมาในปี 2561 ก็มีการเสนอเพิ่มงบประมาณไปกับการขยายสถานที่คุมขังผู้อพยพ เรื่องนี้ทำให้ฝ่ายก้าวหน้าในสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาโดยตลอด

