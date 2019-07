โซเชียลมีเดียในมือผู้นำ | หมายเหตุประเพทไทย #271

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดถึงการใช้โซเชียลมีเดียของผู้นำทั้งในระดับโลกและเอเชีย ทั้งนี้งานวิจัยในปี 2018 มีข้อค้นพบว่า (1) ผู้นำในประเทศไม่ว่ารวยหรือจน ไม่ว่าประเทศจะอยู่ในช่วงเลือกตั้งหรือไม่ ผู้นำก็จะใช้โซเชียลมีเดีย (2) ผู้นำประเทศจะใช้โซเชียลมีเดียถี่ขึ้น ในช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ และ (3) ผู้นำประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีแนวโน้มจะใช้โซเชียลมีเดีย โดยงานวิจัยยังระบุด้วยว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียแปซิฟิกมีการติดตามและไลค์เฟสบุ๊คผู้นำเป็นอันดับ 2 รองจากผู้นำในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

อ่านงานวิจัยที่ The New Public Address System: Why Do World Leaders Adopt Social Media? by Pablo Barberá Thomas Zeitzoff, International Studies Quarterly, Volume 62, Issue 1, March 2018. [ดาวโหลด]

