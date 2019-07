บทเพลงจากชาวเวียดนาม-อเมริกันแสดงการสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงกลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียของฮ่องกงที่มีผู้คนทั้งชาวเวียดนามและชาวฮ่องกงแชร์ต่อๆ กันไปทั่ว เนื้อหาของเพลงพูดถึง "เสรีภาพ" และ "ประชาธิปไตย" ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ชาวฮ่องกงประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ ขณะที่สถานการณ์ชุมนุมวันอาทิตย์ ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงมุ่งหน้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ

ที่มา: Globol Voices/SBTN on Youtube

"เสรีภาพ ประชาธิปไตยเป็นทั้งหมดที่พวกเราต้องการ" และ "โลกทั้งใบกำลังจ้องมองคุณทุกฝีก้าว" คือท่องฮุกของเพลง "Sea of Black" ที่เขียนโดยจึกโฮ (Truc Ho) นักดนตรีและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงในชุมชนชาวเวียดนามนอกประเทศ จึกโฮบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจเมื่อได้เห็นกรณีการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ในฮ่องกง

ในฮ่องกงมีการประท้วงต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว จากการที่พวกเขากังวลว่ากฎหมายส่งตัวผู้ร้าย้ขามแดนฉบับใหม่จะกลายเป็นใบเบิกทางสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ในการสั่งจับกุมและส่งตัวคนที่ต่อต้านรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมหรือนักข่าวได้ง่ายขึ้น นับเป็นกฎหมายที่จะลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพประชาชนด้านอื่นๆ ของชาวฮ่องกง

โกลบอลวอยซ์ออนไลน์ระบุว่าวิดีโอเพลง Sea of Black ของจึกโฮกลายเป็นกระแสไวรัลที่มีคนแชร์ต่อกันไปทั่วหลังจากที่เพิ่งเผยแพร่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ตัวจึกโฮเองก็เป็นคนที่มีพื้นเพมาจากงานสื่อและมีความสนใจด้านขบวนการสิทธิมนุษยชน เขาเคยไปทำข่าวเรื่องการประท้วงขบวนการร่มเมื่อปี 2557 ในฮ่องกงมาก่อนและบอกว่า "เสรีภาพ ประชาธิปไตยเป็นทั้งหมดที่พวกเราต้องการ" ที่มีอยู่ในเนื้อหาของ Sea of Black มีจุดเริ่มต้นมาจากการประท้วงครั้งนั้น

มีการเผยแพร่เพลงนี้ต่อกันเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของฮ่องกงและเว็บบอร์ดของฮ่องกง L1HKG ที่เป็นแหล่งหารือกันในเรื่องขบวนการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนด้วย มีชาวฮ่องกงคอนเมนต์ระบุว่า "ในฐานะที่เป็นชาวฮ่องกง เรารู้สึกประทับใจ มันเป็นครั้งแรกที่ประเทศเพื่อนบ้านเขียนบทเพลงที่สนับสนุนการประท้วงของพวกเรา ขอบคุณที่ให้พลังเราในการก้าวต่อไป"

จึกโฮเป็นคนที่เกิดในเวียดนาม เขาอพยพออกจากประเทศหลังจากที่ประเทศปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์หลังสงครามเวียดนาม เขาเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ไซ่ง่อน (SBTN) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสำหรับชาวเวียดนามพลัดถิ่นในแคลิฟอร์เนีย ในฐานะที่เขาเคยเป็นผู้จัดทำรายการวาไรตีดนตรีมาก่อน เขาได้ใช้ดนตรีในการเป็นเครื่องมือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม ก่อนหน้านี้ในปี 2555 เขาเคยเขียนเพลง "Million Hearts" เพื่อส่งเสริมการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบล็อกเกอร์ชาวเวียดนามที่ถูกคุมขัง

ก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายน หนังสือพิมพ์ไทเปไทม์ของไต้หวัน รายงานกรณีที่ศิลปินเพลงจากไต้หวันและฮ่องกง 20 คน ร่วมกันแต่งและร้องเพลง 'เชิง (撐)' หรือ "สนับสนุน" เพื่อสนับสนุนการประท้วงของชาวฮ่องกง โดยชื่อของเพลงพ้องกับคำขวัญการชุมนุม "ไต้หวันช่วยฮ่องกง" ซึ่งจัดขึ้นในกรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับการเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ในฮ่องกงนี้นอกจากเครือข่ายศิลปินฮ่องกง เช่น Denise Ho นักร้อง-นักดนตรี ซึ่งเข้าร่วมอย่างขันแข็งแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากศิลปินจากต่างประเทศรวมทั้งแร็ปเปอร์ไทย อย่าง Jacoboi สมาชิก Rap Against Dictatorship เจ้าของเพลง 'ประเทศกูมี' ที่เข้าร่วมกิจกรรมประท้วงที่ฮ่องกงเมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาด้วย

อนึ่ง แม้ว่าแครี หลำ จะประกาศอ้างว่ามีการ "ถอน" ร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่แล้ว แต่ก็ยังคงมีประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องในเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องให้แคร์รี หลำ ลาออกจากตำแหน่งและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง

ตำรวจสลายผู้ประท้วงฮ่องกงในวันอาทิตย์-หลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่ย่านธุรกิจ

การชุมนุมที่ฮ่องกงเมื่อ 21 ก.ค. 62 ที่มา: Apple Daily

โดยล่าสุดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (21 ก.ค.) ก็มีชาวฮ่องกงจำนวนมากเดินขบวนเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างอิสระในกรณีการใช้กำลังของตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวโดยสิ้นเชิงแทนการ "ระงับ" แบบที่รัฐบาลฮ่องกงทำอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงข้อเรียกร้องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด และขอให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดียวกับการชุมนุมปฏิวัติร่มเมื่อปี 2557

การชุมนุมในวันอาทิตย์มีผู้คนเริ่มเดินขบวนจากคอสเวย์เบย์มุ่งหน้าไปที่ย่านใจกลางฮ่องกง แต่ตำรวจก็ขอให้การเดินขบวนสิ้นสุดที่ย่านหว่านไจ๋เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบเดียวกับการบุกเข้าไปในอาคารที่ทำการรัฐบาลแบบช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา พอถึงช่วงบ่าย 3 โมงครึ่ง ผู้ประท้วงซึ่งชุมนุมกันอยู่ที่สวนสาธารณะวิกเตอเรียปาร์คพวกเขาประสานเสียงคำขวัญว่า "ปล่อยฮ่องกงเป็นอิสระ" "ไม่เอาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้จีน" และ "ประชาธิปไตย ณ บัดนี้" โดยผู้จัดการชุมนุมประเมินว่ามีผู้ร่วมชุมนุมกว่า 430,000 คน

อย่างไรก็ตามในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตา หลังผู้ประท้วงฝ่าฝืนคำสั่งของตำรวจที่ต้องการจำกัดพื้นที่การเดินขบวนไม่ให้เข้าไปในย่านใจกลางธุรกิจของฮ่องกง นอกจากนี้ผู้ประท้วงยังพยายามเคลื่อนขบวนไปที่หน้าสำนักงานประสานงานกลางของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ จึงทำให้เกิดการปะทะกันรอบล่าสุดดังกล่าว

ทั้งนี้มีผู้สีสเปรย์ที่กำแพงของสำนักงานประสานงานกลางของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ว่า "การปฏิวัติแห่งศตวรรษ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำหายนะมาสู่ฮ่องกง"

เรียบเรียงจาก

Vietnamese-American musician's song in support of Hong Kong anti-extradition protesters goes viral, Global Voices, 20-07-2019

In Pictures: ‘Free Hong Kong; democracy now’ – Thousands protest extradition bill, amid security lockdown, Hong Kong Free Press, 21-07-2019

Police and protesters clash amid huge democracy march in Hong Kong, Lily Kuo and Verna Yu in Hong Kong, The Guardian, Sun 21 Jul 2019 10.59 EDT

Taiwanese, Hong Kong artists write song for protesters, Taipei Times, 30 June 2019