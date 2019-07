ชุมนุมในฮ่องกงเดินทางไปยังสำนักงานตัวแทนรัฐบาลจีน อ่านแถลงการณ์เรียกร้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม ถอนกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ยุบสภา มีการปาไข่ ลูกโป่งหมึกละเลงตราสัญลักษณ์ประเทศจีน ในขณะที่มีกลุ่มคนชุดขาวนิรนามออกโจมตีคนในสถานีรถไฟใต้ดินแบบไม่เลือกหน้า บาดเจ็บกว่า 30 ตำรวจยังจับใครไม่ได้

ซ้ายไปขวา การโจมตีในสถานีรถไฟใต้ดิน และตราสัญลักษณ์ประเทศจีนที่ถูกละเลงด้วยไข่และหมึก (ที่มา: HKFP)

22 ก.ค. 2562 ความเคลื่อนไหวการชุมนุมต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงในคืนวันที่ 21 ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่นมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองสองประเด็น หนึ่งคือความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม ส่วนอีกเรื่องคือเหตุรุนแรงโดยกลุ่มบุคคลนิรนามที่ก่อเหตุโจมตีผู้คนในสถานีรถไฟใต้ดินในลักษณะไม่เลือกหน้า

การชุมนุมในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้จัดงานประท้วงจากองค์กรแนวหน้าสิทธิมนุษยชนพลเมือง (Civil Human Rights Front) ระบุว่ามีผู้ร่วมชุมนุมมากสุดอยู่ที่ 430,000 คน ในขณะที่ตำรวจให้ตัวเลขไว้ที่ 138,000 คน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกร้องให้การชุมนุมสิ้นสุดลงที่สวนเด็กเล่นเซาธ์ธอร์นในย่านหว่านไจ๋ (Wan Chai) แต่ผู้ประท้วงยังเดินหน้าไปยังย่านแอดมิรัลตี้ ทำให้ตำรวจค่อยๆ ล่าถอย

เมื่อถึงแอดมิรัลตี้ ผู้ชุมนุมบางส่วนลงไปปิดถนน มีผู้ชุมนุมหลายคนเดินทางไปยังสำนักงานตัวแทนรัฐบาลจีน (Liason Office) ในย่านไซ้หว่าน (Sai Wan) นักศึกษาที่ร่วมชุมนุมกล่าวกับสื่อฮ่องกงฟรีเพรสว่าไม่มีการประกาศล่วงหน้าว่าจะไปยังสำนักงานตัวแทนรัฐบาลจีน แต่ว่าหลักการของการชุมนุมที่ผู้คนพูดกันคือการทำตัวให้เหมือนน้ำ คือควรเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ แบบคาดเดาไม่ได้

"พวกเรารู้สึกว่าการยึดถนนฮาร์ทคอร์ตไม่มีความหมายอะไร" นักศึกษาคนเดิมกล่าว

ระหว่างการเดินขบวนไปยังไซ้หว่าน ผู้ชุมนุมตะโกนสโลแกนของเอ็ดวาร์ด ลึง นักกิจกรรมที่เคยลงสมัครเลือกตั้งในปี 2559 ว่า "ยึดฮ่องกงคืน การปฏิวัติในรุ่นของเรา (reclaim Hong Kong, revolution of our times)"

เมื่อถึงสำนักงานตัวแทนรัฐบาลจีน ผู้ชุมนุมบางส่วนไปพ่นสีใส่กล้องวงจรปิดและใช้สีสเปรย์พ่นข้อความลงบนกำแพง จนช่วงเวลา 19.30 น. ผู้ประท้วงเริ่มปาไข่ใส่สำนักงาน มีไข่บางฟองโดนประตู้หน้าและตราสัญลักษณ์ประเทศจีน

ในเวลา 19.45 น. ผู้ชุมนุมอ่านแถลงการณ์ทั้งภาษากวางตุ้งและภาษาอังกฤษ พวกเขาเน้นย้ำข้อเรียกร้องเรื่องกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ให้มีการถอนการพิจารณากฎหมาย ไม่ใช่การเลื่อนพิจารณาไม่มีกำหนดแบบที่เป็นอยู่ การถอนการใช้คำว่า "จลาจล (riot)" ต่อการชุมนุมเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา และการปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งยังขอให้มีการยุบสภานิติบัญญัติและให้ขยายสิทธิการเลือกตั้งให้แก่พลเมือง

"พวกเรารักฮ่องกงและไม่ต้องการให้ชาวฮ่องกงต้องหลั่งเลือดหรือเสียชีวิตเพื่อปกป้องบ้านของพวกเรา แต่พวกเราจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อบังคับให้รัฐบาลตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพวกเรา" คือหนึ่งในข้อความในแถลงการณ์ หลังกล่าวแถลงการณ์ ผู้ประท้วงบางส่วนปาลูกโป่งใส่น้ำหมึกเข้าไปในสำนักงาน และมีบางลูกที่ไปโดนตราสัญลักษณ์ประเทศจีน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอุปกรณ์ปราบจลาจลได้เดินทางมาถึงและประกาศว่าจะลงมือ ผู้ชุมนุมจึงตัดสินใจออกจากพื้นที่ไซ้หว่านไปยังย่านเซ็นทรัลที่เป็นย่านธุรกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดคืนพื้นที่ไซ้หว่านได้ในเวลา 20.45 น.

ผู้ชุมนุมบางส่วนที่เดินผ่านสถานีตำรวจย่านเซนทรัลได้ปาก้อนอิฐใส่หน้าต่างโรงพัก และวาดตัวอักษรด้วยสีสเปรย์ลงบนกำแพง ที่ถนนชุนตั๊กในย่านเชิงหว่านมีการใช้ระเบิดควันที่คาดว่ามาจากฝั่งผู้ชุมนุม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมในย่านเชิงหว่าน (Sheung Wan)

กลุ่มคนนิรนามโจมตีคนไม่เลือกหน้า ตร.ยังไม่จับกุมใคร

ในขณะที่เวลาช่วงหัวค่ำ เกิดเหตุกลุ่มบุคคลสวมเสื้อและหน้ากากอนามัยใช้ลำไม้ไผ่และอาวุธอื่นๆ เข้าโจมตีผู้ใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหวิ่นหลง (Yuen Long) และผู้เดินไปมารอบๆ สถานี

ภาพเหตุการณ์ความรุนแรง (คำเตือน มีภาพความรุนแรงที่อาจกระทบจิตใจ ที่มา: HKFP)

ยังไม่มีข้อมูลจากหน้าข่าวว่าเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่เวลาใด แต่ในโซเชียลมีเดียมีการโพสท์ภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เวลาราว 18.00 น. ในเวลาท้องถิ่น เหตุการณ์ดำเนินไปจนกระทั่งเวลาราว 11.30 น. เมื่อตำรวจพร้อมอุปกรณ์ต่อต้านการจลาจล 10 นายมาถึงสถานีท่ามกลางเสียงก่นด่าจากผู้โดยสารว่ามาถึงจุดเกิดเหตุล่าช้า

ความรุนแรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 30 คน มีเจ็ดคนถูกส่งไปโรงพยาบาล แลม ชึกติง ผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติถูกโจมตีและบาดเจ็บเป็นแผลที่ปาก มีผู้สื่อข่าวถูกทุบตีจนบาดเจ็บสองคน อดีตนักข่าวถูกโจมตีบาดเจ็บอีกหนึ่งคน สมาคมผู้สื่อข่าวฮ่องกงกล่าวว่ากล้องวิดีโอโทรทัศน์ของผู้สื่อข่าวยังถูกผู้ก่อเหตุยึดไปและทำลายทิ้ง คราบเลือดสามารถพบเห็นได้ตามพื้นสถานี

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ทำการจับกุมผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด ในช่วงราว 5.00 น. ในเวลาท้องถิ่นของวันที่ 22 ก.ค. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจอาชญากรรมในพื้นที่หวิ่นหลงให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่สวมชุดขาวได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใส่ชุดดำเหมือนกัน ที่ตำรวจไปถึงช้านั้นเพราะว่าได้รับรายงานเมื่อเวลา 10.41 น. แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปนั้นพบว่ากำลังคนไม่พอจึงขอกำลังและอุปกรณ์สนับสนุน

เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าวอีกว่าได้รับรายงานว่าเห็นคนที่มีร่วมลงมือก่อเหตุรุนแรงในสถานีรถไฟอยู่ที่หมู่บ้านนัมพินหว่าย (Nam Pin Wai) เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมหมู่บ้านนไว้ในเวลาราว 1.00 น. แต่ไม่ทำอะไรจนกระทั่ง 3.30 น. ระหว่างปฏิบัติการนั้นบว่ากลุ่มคนเสื้อขาวกำลังรวบรวมอาวุธ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้จับกุมใคร ด้วยเหตุผลว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนในเสื้อขาวเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงจริงๆ หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นเองก็ระบุว่าไม่มีใครในหมู่บ้านถืออาวุธ

ฮ่องกงฟรีเพรสรายงานอีกว่าไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่สถานีรถไฟในช่วงเกิดเหตุความรุนแรง และมีการเผยแพร่ภาพในโซเชียลมีเดียวว่า จูเนียส โฮ สมาชิกสภานิติบัญญัติที่สนับสนุนรัฐบาลจีนไปชื่นชมกลุ่มคนในชุดขาวที่บางสวมหน้ากากอนามัย บางคนถือธงสัญลักษณ์ฮ่องกง โดยกล่าวว่า "พวกคุณทุกคนคือฮีโร่ของผม"

"All of you are my heroes": Pro-Beijing lawmaker Junius Ho appears to applaud, give a "thumbs up" & shake hands with men in white. https://t.co/9xSgQ38X8i It came as 100s of masked men in white shirts assaulted anti-extradition protesters & MTR passengers in Yuen Long. pic.twitter.com/ZTAv9XWzvB — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) July 21, 2019

รัฐบาลฮ่องกงออกมาประณามเหตุรุนแรงดังกล่าวว่า "นี่ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับฮ่องกงอันเป็นสังคมที่เคารพหลักนิติธรรม รัฐบาลเขตปกครองพิเศษ (ฮ่องกง) ประณามความรุนแรงทุกรูปแบบและจะมีมาตรการบังคับใช้ (กฎหมาย) อย่างจริงจัง"

การชุมนุมประท้วงเริ่มต้นเมื่อต้น มิ.ย. 2562 โดยมีมูลเหตุจากการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ที่จะอนุญาตให้ทางการส่งตัวนักโทษข้ามแดนได้เป็นรายกรณีระหว่างฮ่องกง ไต้หวันและจีนโดยไม่ต้องมีการทำข้อตกลงล่วงหน้า แม้แครี่ แลม ผู้นำรัฐบาลจะประกาศเลื่อนพิจารณากฎหมายไม่มีกำหนด และบอกว่ากฎหมายดังกล่าว "ตาย" แล้ว แต่ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขของผู้ชุมนุมที่ต้องการให้ถอนการพิจารณากฎหมายไปเลย ทั้งนี้ ยังไม่มีกระบวนการทางเทคนิคใดๆ ต่อร่างกฎหมายหลังจากที่แลมบอกว่ากฎหมายตายแล้ว

ต่อมา ประเด็นการประท้วงลุกลามไปยังเรื่องสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนที่ได้รับคืนจากอังกฤษเมื่อปี 2540 ภายใต้รูปแบบการปกครองพิเศษที่มีอำนาจการจัดการตัวเอง หรือที่เรียกว่าหนึ่งประเทศ สองระบบ

ในสนธิสัญญาส่งคืนนั้นระบุว่า ฮ่องกงจะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีนในปี ค.ศ. 2047 หรือ พ.ศ. 2590

