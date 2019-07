รายงานสรุปวงเสวนา แพลทฟอร์มดิจิทัลกับการรับมือข่าวลวง ความเกลียดชังและด้านมืดในโลกออนไลน์ ถกประเด็นประเภทของแพลตฟอร์ม บทบาทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในการรับมือข่าวลวง บทเรียนจากอดีตและสากลสู่สังคมไทย พร้อมประเมินระดับความอันตรายของข้อมูลลวง รวมทั้งผลกระทบสื่อต่อเสรีภาพและประชาธิปไตยในอนาคต



เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม เสวนา แพลทฟอร์มดิจิทัลกับการรับมือข่าวลวง ความเกลียดชังและด้านมืดในโลกออนไลน์ (What digital platforms should do in handling fake news, hate speech and dark side of online world?) ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ศ.อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ สุนิตย์ เชรษฐา เข็มพร วิรุณราพันธ์ อ.มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์ ธีรมล บัวงาม สุภิญญา กลางนรงค์ สุชัย เจริญมุขยนันท เจริญ ถื่นเกาะแก้ว สถาพร อารักษ์วทนะ วิชาญ อุ่นอก และอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ ร่วมเสวนา