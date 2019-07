ชาวซูดานประท้วงหลังผลสอบกองทัพสลายชุมนุมค้านสายตา

ที่ซูดานเพิ่งมีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่รัฐบาลทหารสังหารผู้ชุมนุมประท้วงรัฐประหาร-เรียกร้องรัฐบาลพลเรือนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผลสอบระบุเหตุกราดยิงผู้ชุมนุมเมื่อเดือนมิถุนายน 62 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 87 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 168 ราย แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ทางการซูดานเคยระบุ แต่ก็ต่ำกว่าที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประเมินไว้ ทำให้มีคนออกมาประท้วงคำตัดสินนี้

(ซ้าย) แฟ้มภาพภาพผู้ชุมนุมชาวซูดานหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุด ในกรุงคาร์ทูมเมื่อ 8 เม.ย. 2019 และ (ขวา) ผู้เสียชีวิตหลังทหารซูดานสลายการชุมนุมเมื่อ 3 มิ.ย. 2019 (ที่มา: แฟ้มภาพ/M.Saleh/Wikipedia [1], [2])

ฟาธ อัลรอห์มาน ซาอีด หัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่แต่งตั้งโดยอัยการแผ่นดินของซูดานเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 ก.ค.) ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลทหารซูดานเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้กองทัพลงจากอำนาจ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 87 ราย และได้รับบาดเจ็บ 168 ราย

อย่างไรก็ตามมีตัวแทนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารบอกว่าตัวเลขนี้น้อยกว่าที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเคยประเมินไว้คือมีผู้เสียชีวิต 127 ราย และมีผู้บาดเจ็บราว 400 ราย ทำให้ ประชาชนที่ไม่พอใจคำตัดสินนี้หลายสิบคนพากันชุมนุมประท้วงในย่านเบอร์รี กรุงคาร์ทูม เปล่งคำขวัญต่อต้านคณะกรรมการสืบสวน รวมถึงมีการเผายางรถยนต์

ซาอิดแถลงข่าวในเรื่องนี้ว่ามีส่วนหนึ่งในกองทัพที่ปฏิบัติการแบบ "นอกลู่" ฝ่าฝืนคำสั่งจนเป็นเหตุให้มีการสังหารผู้ชุมนุมเกิดขึ้นเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ในกรุงคาร์ทูม ซึ่งถือเป็นเหตุรุนแรงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการโค่นล้มประธานาธิบดี โอมาร์ อัลบาชีร์ เมื่อเดือน เม.ย.

หัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ 3 รายที่ฝ่าฝืนคำสั่งโดยการเคลื่อนกำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมที่นั่งปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมของซูดาน โดยมีเจ้าหน้าที่บางรายที่สั่งการให้ทหารปราบปรามผู้ชุมนุม เรื่องนี้คณะกรรมการระบุว่าการเคลื่อนกำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมถือเป็น "การกระทำเกินเลยหน้าที่" และ "มีการกระหนำยิงอย่างหนักแบบสุ่มไม่เลือกเป้าหมาย" จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

อย่างไรก็ตามซาอีดก็แถลงว่า ในการประท้วงครั้งนั้นมี "คนนอกกฎหมายบางกลุ่มที่อาศัยฉวยโอกาสจากสถานการณ์ในการรวมตัวกันอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่า ย่านโคลัมเบียซึ่งมีการประทำในเชิงลบและผิดกฎหมาย ... มันกลายเป็นภัยต่อความมั่นคง บีบให้ทางการต้องดำเนินการตามความตำเป็นในการเคลียร์พื้นที่"

ซาอีดกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนในครั้งนี้จะถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายของกองทัพ โดยที่ซาอีดไม่ได้เปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้ มีการเปิดเผยเพียงแค่ว่าเจ้าหน้าที่นายหนึ่งอยู่เบื้องหลังก่อสั่งการสังหารเป็นสมาชิกของหน่วยสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นกองกำลังกึ่งทหาร และอีก 2 นายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ตัวเลขของคณะกรรมการสืบสวนมีการประเมินผู้เสียชีวิตไว้สูงกว่าของทางการก่อนหน้านี้ แต่หน่วยแพทย์พยาบาลของฝ่ายผู้ประท้วงก็ประเมินตัวเลขไว้สูงกว่านั้นคือมีผู้เสียชีวิต 127 ราย และมีผู้บาดเจ็บราว 400 ราย

อิสมาอิล อัลทาจ หัวหน้าสมาคมวิชาชีพซูดาน (SPA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารกล่าวว่า คณะกรรมการสืบสวนที่ตั้งขึ้นเป็นไปเพื่อ "ปกปิดความจริงแทนที่จะนำเสนอข้อเท็จจริง" จากการที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตน้อยกว่าการประมาณการณ์ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร

ทั้งนี้ยังมีข้อวิจารณ์จากองค์กรแพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรจากสหรัฐฯ ระบุว่าคณะกรรมการสืบสวนของซูดานไม่ได้พูดถึงปัญหาที่ผู้ประท้วงส่วนหนึ่งถูกข่มขืน จากที่แพทย์ในซูดานเคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามีผู้ชุมนุมที่เป็นหญิงถูกฉีกกระชากเสื้อและถูกข่มขืน ซึ่งทางสภากองทัพของซูดานที่ยึดครองอำนาจหลังการรัฐประหารเคยปฏิเสธว่าไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้น

วิกฤติการเมืองในซูดานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำอำนาจนิยม โอมาร์ อัลบาชีร์ ออกจากตำแหน่ง จนกระทั่งมีการรัฐประหารผู้ชุมนุมก็ยังประท้วงต่อเรียกร้องให้สภากองทัพให้อำนาจพลเรือนในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง จนกระทั่งถึงเมื่อไม่นานนี้ตัวแทนจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารได้เจรจาทำข้อตกลงกับสภากองทัพเพื่อให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปกครองประเทศระหว่างฝ่ายกองทัพกับฝ่ายพลเรือนในช่วงเปลี่ยนผ่าน 3 ปีก่อนการเลือกตั้ง

