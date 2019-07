หยาง กวง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการจีนที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการฮ่องกงแถลงข่าวจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่าฮ่องกง "จะต้องชดใช้" ถ้าหากยังคงประท้วง "สร้างความวุ่นวาย" ต่อไป อีกทั้งยังอ้างว่าการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา "เกินเลยจากขอบเขตการประท้วงในแบบที่ยอมรับได้" ขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงสะท้อนว่าการแถลงข่าวในครั้งนี้ "น่าผิดหวัง"

ภาพการชุมนุมในฮ่องกงเมื่อ 16 มิ.ย. 2562 (ที่มา: วิกิพีเดีย)

30 ก.ค. 2562 เมื่อวานนี้ (29 ก.ค.) สื่อฮ่องกงฟรีเพรสรายงานว่า สำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊า (Hong Kong and Macau Affairs Office) ภายใต้สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับฮ่องกงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นในปี 2540 หยางกวง โฆษกของสำนักงานกิจการฮ่องกงฯ กล่าวว่าการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา "เกินเลยจากขอบเขตการประท้วงในแบบที่ยอมรับได้

ชาวฮ่องกงประท้วงร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่มีการแก้ไขใหม่ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะพวกเขากังวลว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้ทางการฮ่องกงส่งตัวคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ไปให้รัฐบาลกลางได้ง่ายขึ้นกลายเป็นการลิดรอนเสรีภาพของชาวฮ่องกงเอง

หยางพูดถึงการประท้วงในฮ่องกงโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนในฮ่องกง "ต่อต้านความรุนแรงอย่างชัดเจน" "ทำตามหลักกฎหมายอย่างหนักแน่น" และขอให้ออกจากสภาพติดขัดทางการเมืองและหันไปเน้นเรื่องการพัฒนาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแทน

ในถ้อยแถลงของหยางยังแสดงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายในฮ่องกง โดยบอกว่าพวกเขา "เข้าใจและเห็นอกเห็นใจความกดดันอย่างหนักที่ตำรวจและครอบครัวได้รับ" หยางยังอ้างอีกว่า "มีคนบางกลุ่มและสื่อบางแห่งที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้น" พยายามอาศัยการที่ประชาชน "ไม่คุ้นเคยกับระบบกฎหมายของจีน" เพื่อนำไปสู่การต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่

เมื่อถามถึงเรื่องหลักการอารยะขัดขืนของผู้ชุมนุม หยางกล่าวว่า "ความรุนแรงก็คือความรุนแรง การฝ่าฝืนกฎหมายก็คือการฝ่าฝืนกฎหมาย" เขาบอกอีกว่าถ้าฮ่องกงยังคง "วุ่นวาย" ต่อไปก็จะทำให้สังคมฮ่องกงต้องชดใช้

โฆษกของสำนักงานจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็แสดงการสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าการฮ่องกง แคร์รี แลมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังกล่าวย้ำเรื่องการยืนยันในความเป็น "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ของจีนกับฮ่องกง และกล่าวอ้างด้วยวาทกรรมแบบเดิมว่ามีชาติตะวันตกกวนกระแสความไม่พอใจในฮ่องกงทำให้กลายเป็นปัญหาสำหรับจีน

ตัวแทนแถลงข่าวของสำนักงานกิจการฮ่องกงฯ ก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่ผู้ประท้วงและกลุ่มสิทธิพลเมืองบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยใช้กำลังเกินกว่าเหตุปราบปรามการชุมนุมอย่างสงบของพวกเขา หลังจากที่มีการเอ่ยถามถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมแถลงข่าว สื่อสัญชาติอังกฤษเทเลกราฟระบุว่าแทนที่ทางการจีนจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงท่าทีขอกระชับมิตรกับชาวฮ่องกงหรือพูดถึงสิ่งที่ผู้ประท้วงในฮ่องกงกังวล แต่สิ่งที่พวกเขาแถลงเป็นแค่การกล่าวย้ำในแบบของสื่อรัฐบาลที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนเลิกโกรธเกรี้ยวได้

หูชื่อเหว่ย หัวหน้าพรรคดีพีซึ่งเป็นพรรคสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงกล่าวว่ารัฐบาลกลางของจีนประเมินสถานการณ์ในฮ่องกงผิดพลาดและ "ตัดหนทางความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า" นอกจากนี้การแสดงออกในเชิงสนับสนุนแคร์รี แลม ยังชวนให้มองว่าหลังจากนี้ทางการจะอาศัยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดการกับสถานการณ์มากขึ้น

"ทางการจีนเชื่อว่าจะสามารถปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่โดยอาศัยความรุนแรงจากตำรวจและไม่เคยพิจารณาแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยวิธีการทางการเมืองเลย" หูชื่อเหว่ยกล่าว "ถ้าหากตำรวจเริ่มใช้ความรุนแรงหนักขึ้นในการปราบปรามผู้ชุมนุม ก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านหนักขึ้นจากประชาชนชาวฮ่องกง ทำให้เกิดเป็นวงจรอุบาทว์

คลาวเดีย โม ตัวแทนจากฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยพูดถึงการแถลงข่าวของทางการจีนว่า "น่าผิดหวัง" และบอกอีกว่าทางการจีนห่างเหินจากความเข้าใจประชาชนชาวฮ่องกง ส่วน ส.ส. เรย์ ชาน วิจารณ์การแถลงข่าวว่าทางการจีนควรจะประณามความรุนแรงจากกลุ่มอันธพาลชุดขาวในย่านเหยียนหลงด้วย ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย หญิงที่อุ้มลูกและหญิงมีครรภ์อยู่ด้วย ซึ่งชานเปิดเผยว่าตำรวจฮ่องกงปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเลย

