ผู้ประท้วงฮ่องกงใช้เลเซอร์หลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดจดจำใบหน้า

มีวิดีโอจากการประท้วงในฮ่องกงที่ผู้ชุมนุมใช้แสงเลเซอร์ในการต่อกรกับระบบจดจำใบหน้าของกลองวงจรปิดรัฐบาล เพราะผู้ชุมนุมกังวลว่าทางการฮ่องกงอาจจะร่วมมือกับรัฐบาลจีนที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์จดจำใบหน้าเหล่านี้

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go — Alessandra (@alessabocchi) July 31, 2019

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 นักข่าวอิสระ อเลสซานดรา บอคคี เผยแพร่ภาพวิดีโอยุทธวิธีที่ผู้ประท้วงในฮ่องกงใช้จัดการกับกล้องวงจรปิดของหน่วยงานความมั่นคงเพื่อไม่ให้มองเห็นใบหน้าพวกเขาได้ ผู้ประท้วงเหล่านี้ใช้เลเซอร์เป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าจากกล้องวงจรปิดของตำรวจ โดยในภาพวิดีโอมีเส้นสีจากเลเซอร์สะท้อนไปมา นักข่าวบอคคีระบุในข้อความโพสต์ของเธอว่าเป็นการต่อสู้ทางไซเบอร์เพื่อโต้ตอบระบบปัญญาประดิษฐ์ของจีน

ภาพวิดีโอดังกล่าวมาจากส่วนหนึ่งของการประท้วง #612strike ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะการเคลื่อนไหวที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อรับมือกับตำรวจในแบบไม่ได้เตรียมการมาก่อน ซึ่งในการประท้วงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ปืนขนาดใหญ่ใส่ผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ล้อมอยู่นอกสถานีตำรวจไควชุง

ในฮ่องกงมีการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ซึ่งมองว่าจะกลายเป็นเครื่องมือให้จีนเล่นงานผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนได้ง่ายขึ้น พวกเขาดำเนินการประท้วงต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วและในบางช่วงก็เริ่มมีการยกระดับมาเป็นการประท้วงเรียกร้องเสรีภาพทางการเมือง

สื่ออินดิเพนเดนต์ระบุว่าในการประท้วงของชาวฮ่องกงมีการใช้เทคนิคหลายอย่างเพื่อรับมือกับการสอดแนมของทางการ ไม่ว่าจะเป็น "เครือข่ายเสมือนส่วนตัว" (VPN) ในการปกปิดตัวตน หรือเครื่องมือส่งข้อความอย่างเทเลแกรมที่มีการเข้ารหัสข้อมูล ก่อนหน้านี้พวกเขายังใส่หน้ากากกันฝุ่นเพื่อหลบเลี่ยงเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าจากกล้องวงจรปิดของทางการเนื่องจากพวกเขากังวลว่าทางการฮ่องกงอาจจะร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่ในการปราบปรามพวกเขา

อย่างไรก็ตามยุทธวิธีของพวกเขาก็เผชิญอุปสรรคอยู่บ้างจากการที่ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาเว็บไซต์เทเลแกรมถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่จนทำให้ชาวฮ่องกงใช้งานเว็บนี้ไม่ได้ ซีอีโอของเทเลแกรม พาเวล ดูรอฟ กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้มีต้นตอมาจากจีน และระบุว่าขนาดการโจมตีทำให้มองว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็น "คนของรัฐบาล"

สำหรับการประท้วงรอบล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงใช้เครื่องมือปราบปรามการประท้วงเป็นแก็สน้ำตา, สเปรย์พริกไทย และกระสุนยาง ผู้จัดการชุมนุมเปิดเผยว่ามีคนเข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ราว 500,000 คน ขณะที่ทางตำรวจประเมินตัวเลขไว้ประมาณ 100,000 คน

