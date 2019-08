ผู้ชุมนุมฮ่องกงปะทะตำรวจรอบใหม่ แกนนำเรียกร้องนัดหยุดงานประท้วง

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 9 แล้วที่ชาวฮ่องกงชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเคยพยายามสั่งห้ามการเดินขบวนในบางพื้นที่ และมีการการปราบปรามหลังผู้ชุมนุมพยายามแยกขบวนออกจากพื้นที่เป้าหมายเดิม ขณะที่วันจันทร์นี้จะมีการนัดหยุดงานประท้วงในกิจการขนส่งและแรงงานภาคบริการ กินพื้นที่ 7 เขตของฮ่องกง

ชาวฮ่องกงจำนวนมากยังคงเดินขบวนประท้วงในพื้นที่เกาลูนเพื่อประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ต่อไป ถึงแม้ว่าทางตำรวจจะพยายามสั่งห้ามการเดินขบวนในย่านมงก๊กและอนุญาตให้รวมกลุ่มกันที่สวนสาธารณะของถนนแองเคอร์เท่านั้น แต่กรรมการบอร์ดอุทธรณ์ก็ให้อนุญาตผู้ประท้วงเดินขบวนไปยังสวนสาธารณะเชอร์รีสตรีทพาร์คซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟโอลิมปิก

ในช่วงบ่าย 3 โมงครึ่งของวันเสาร์ (3 ส.ค.) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเดินขบวนตามกำหนดการก็มีผู้คนเต็มลานของถนนแองเคอร์ และมีจำนวนมากที่ล้นไปอยู่ในถนนใกล้เคียง Ng Wing-tak นักกิจกรรมที่แจ้งขอชุมนุมกับตำรวจบอกว่าเขาไม่พึงพอใจในเส้นทางที่ต้องเดินขบวนในวันนี้เพราะมันทำให้พวกเขาไม่สามารถชี้แจงถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้กับประชาชนตามทางสถานที่ต่างๆ เข้าใจได้ แต่อย่างน้อยมันก็อาจจะทำให้การเดินขบวนเป็นไปอย่างสันติ อย่าางไรก็ตามเขากังวลว่าตำรวจอาจจะใช้แก็สน้ำตาในการปราบปรามผู้ชุมนุมในย่านที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรง

ข้อเรียกร้องปัจจุบันของผู้ประท้วงชาวฮ่องกงมีอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่หนึ่งคือการให้ถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ออกโดยสิ้นเชิงซึ่งในปัจจุบันอยู่แค่ในระดับระงับการพิจารณา สอง คือห้ามไม่ให้รัฐบาลระบุถึงการประท้วงว่าเป็น "จลาจล" สาม ให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างอิสระต่อพฤติกรรมของตำรวจ สี่ ให้มีการปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และ ห้า เรียกร้องให้มีการยุบสภานิติบัญญัติชุดปัจจุบันทันทีและให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป

ช่วงก่อนหน้าการเดินขบวนมีการเชิญชวนให้คนในวงการการเมืองขึ้นกล่าวปราศรัย มีกลายคนประสานเสียงคำขวัญเช่น "ปลดปล่อยฮ่องกงเป็นอิสระ การปฏิวัติแห่งยุคสมัยของพวกเรา" มีนักการเมืองพรรคดีพีของฮ่องกง Lam Cheuk-ting กล่าวว่าการตัดสินใจฟ้องร้องผู้ประท้วง 44 รายในข้อหาจลาจลหลังจากที่มีการจับกุมพวกเขาเพียง 2 วัน เป็นการฟ้องร้องที่ "มีการเมืองอย่างชัดเจน" นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมร่วมสนับสนุนแผนการนัดหยุดงานประท้วงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

โดยในวันจันทร์นี้ (5 ส.ค.) จะมีการนัดหยุดงานบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และแรงงานภาคบริการ กินพื้นที่ทั่วฮ่องกง 7 เขต ได้แก่ Tuen Mun, Sha Tin, Tsuen Wan, Wong Tai Sin, Tai Po, Mong Kok และ Admiralty

กลุ่มผู้สูงอายุช่วงวัย 73-86 ปี ได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในการชุมนุมมีคนหนึ่งกล่าวว่า "พวกเราจะยืนอยู่ระหว่างพวกคุณกับตำรวจ พวกเราจะบอกตำรวจว่า ถ้าหากคุณอยากจะทุบตีคนรุ่นเยาว์ก็ลงทุบตีพวกเราก่อน"

ถึงแม้ว่าผู้ประท้วงจะเดินขบวนไปถึงจุดหมายปลายทางที่เชอร์รีสตรีทพาร์คราว 5 โมงเย็น แต่ก็มีผู้ประท้วงอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แต่เดินมุ่งหน้าไปยังย่านมงก๊ก และจิมซาจุ่ย มีบางส่วนที่ให้สัญญาว่าจะตามไปสมทบที่จิมซาจุ่ยเพื่อแสดงการสนับสนุน

จนกระทั่งถึงช่วงกลางคืนราว 3 ทุ่มของวันเดียวกันก็มีเหตุเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจตั้งแต่ที่หน้าสถานีตำรวจจิมซาจุ่ย และในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการใช้ไม้กระบองไล่ทุบตีผู้ชุมนุมและมีการยิงแก็สน้ำตาใส่ มีผู้ประท้วงบางคนพยายามขว้างระเบิดเพลิง 2 ลูกแต่ก็ตกอยู่หน้ากลุ่มผู้ชุมนุมและห่างจากตำรวจราว 200 เมตร ส่วนที่ถนนชานตุงมีผู้ประท้วงพยายามหยิบแก็สน้ำตาขว้างกลับใส่ตำรวจ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาราว 4 ทุ่มคืนวันเสาร์ยังมีผู้ประท้วงบางส่วนไปที่สถานีตำรวจหว่องไทซินและมีเหตุการณ์ปราบปรามจากตำรวจในเวลาต่อมาหลังจากมีคนพยายามทำลายทรัพย์สินหน้าสถานีตำรวจ อย่างไรก็ตามในขณะที่มีเหตุชุลมุนอยู่นั้น ผู้อยู่อาศัยในย่านหว่องไทซินก็โต้เถียงกับตำรวจ และเมื่อตำรวจไล่พวกเขาไปด้วยกิริยาก้าวร้าวผู้อาศัยในย่านนั้นก็ต่อว่ากลับว่า "ตำรวจเลว หว่องไทซินไม่ต้อนรับ"

อีกกรณีหนึ่งคือการที่เหลียงชุนอิง อดีตผู้ว่าการฮ่องกงประกาศว่าจะให้เงินรางวัลนำจับแก่คนที่พบเห็นผู้ประท้วงที่โยนธงชาติจีนลงน้ำที่ท่าเรือ ซึ่งทางการออกแถลงการณ์ประณามผู้ประท้วงว่า "จงใจทำลายความสงบในสังคมและถึงขั้นท้าทายอธิปไตยของชาติ"

ขณะที่การชุมนุมในวันอาทิตย์ (4 ส.ค.) ช่วงบ่าย ผู้ชุมนุมปักหลักที่หน้าสถานีตำรวจซุงกวานออ ในเขตนิวเทอริทอรีส์ เรียกร้องให้สืบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่มิชอบ ปลอยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว และจัดการเลือกตั้งเสรีในฮ่องกง ทั้งนี้สถานีตำรวจซุงกวานออ ออกแถลงการณ์ประณามหลังมีผู้ชุมนุมขว้างปาสิ่งของอาทิก้อนอิฐ ไข่ไก่ ใส่หน้าต่างสถานีตำรวจจนได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ผู้ชุมนุมฮ่องกงประท้วงร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ ที่ให้อำนาจรัฐบาลฮ่องกงพิจารณาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเป็นรายกรณีได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกระบวนล่วงหน้า ซึ่งรวมไปถึงการส่งตัวนักโทษให้จีนด้วยโดยมีความกังวลในเรื่องนี้เพราะจีนขาดการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน แคร์รี หลำ ผู้ว่าการฮ่องกงเคยประกาศหลังมีการประท้วงว่ากฎหมายฉบับนี้ "ได้ตายไปแล้ว" แต่ก็ยังไม่มีกระบวนการใดๆ ในการถอนร่างกฎหมายนี้

