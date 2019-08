จันทร์นี้คนทำงานจาก 20 วิชาชีพในฮ่องกงจะเริ่มหยุดงานประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่และเรียกร้องเสรีภาพทางการเมือง ด้านนักธุรกิจรายใหญ่จะเตือนว่าเรื่องนี้จะกระทบเศรษฐกิจ แต่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าการนัดหยุดงานในครั้งนี้จะไม่สงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของฮ่องกงมากนัก

ภาพจาก Apple Daily เผยแพร่เมื่อเวลา 23.09 น. ตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันที่ 4 ส.ค. เมื่อผู้ชุมนุมฮ่องกงปิดถนนที่เป็นทางลอดอุโมงค์เชื่อมระหว่างเกาะฮ่องกงกับฝั่งเกาลูน และเส้นทางหลักอื่นๆ ได้เป็นผลสำเร็จ (ที่มา: Apple Daily)

ฮ่องกงเตรียมพร้อมกับการนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีภายในวันจันทร์ (5 ส.ค.) นี้ โดยมีประชาชนราว 14,000 คนจาก 20 ภาคส่วนประกาศว่าจะร่วมหยุดงานประท้วงกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ กลุ่มที่ประกาศเข้าร่วมมีตั้งแต่สมาชิกสหภาพแรงงานการขนส่งและคนทำงานสังคมสงเคราะห์

ในการนัดหยุดงานประท้วงครั้งล่าสุดนี้มีแผนการประท้วงกันใน 8 พื้นที่ทั่วฮ่องกง ได้แก่ แอดไมรัลตี, มงก็ก, ซาถิ่น, ไทโป, เชิงหว่าน, หว่องไทซิน, ถุนเหมิน และโดยรอบธีมปาร์คของฮ่องกงดินนีย์แลนด์รีสอร์ท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าพวกเขาได้รับคำขออนุญาตเดินขบวนใน 6 พื้นที่โดยที่พวกเขาไม่ได้ออกจดหมายห้ามการชุมนุมที่ แอดไมรัลตี, หว่องไทซิน และถุนเหมิน

เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์ระบุว่าถึงแม้ชาวฮ่องกงจะให้ความสำคัญกับเรื่องงานมาก่อน แต่คนจำนวนหนึ่งก็ขอนัดหยุดงานเพื่อแสดงการสนับสนุนข้อเรียกร้องจากขบวนการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองในฮ่องกง

ตัวแทนผู้ชุมนุม 9 คนจัดการประชุมแถลงข่าวเรื่องการนัดหยุดงานในวันเสาร์ที่ผ่านมา (3 ส.ค.) โดยมีคนแสดงความประสงค์ร่วมหยุดงานประท้วงแล้ว 14,000 คน จาก 20 ภาคส่วน โฆษกของคณะกรรมการนัดหยุดงานประท้วงที่เรียกตัวเองว่า "ชาน" กล่าวว่าผู้คนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการหยุดงานประท้วงเพราะรัฐบาลไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องของพวกเขา "หลายภาคส่วนแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาในแบบที่สันติที่สุดแล้วแต่รัฐบาลก็ไม่ฟังพวกเขา" ชานกล่าว

"ผู้ประท้วงจำนวนมากถูกโจมตีด้วยความรุนแรง ถูกลงโทษจากทรราชย์ ... เมื่อสังคมกลายเป็นเช่นนี้ พวกเราต้องทำให้มันชะงักชั่วคราวเพื่อบีบให้รัฐบาลหันมาเผชิญปัญหา" ชานกล่าว

ตัวแทนผู้ชุมนุมอีกคนหนึ่งชื่อปูนกล่าวว่าเขาหวังว่านายจ้างจะไม่ลงโทษลูกจ้างที่ร่วมหยุดงานประท้วง เขาบอกอีกว่าคำทำงานประกันภัยชั้นแนวหน้าที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลูกค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของฮ่องกง แต่รัฐบาลฮ่องกงกลับท้าทายหลักนิติธรรมซ้ำๆ เขาจึงหวังว่าคนทำงานประกันจะหยุดพบกับลูกค้าชั่วคราวสัก 1 วันเพื่อประท้วง

เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์ระบุว่า มีคนทำงานจากภาคส่วนการเงิน ราชการ การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคาดหวังว่าจะเข้าร่วมการประท้วงนัดหยุดงาน นอกจากนี้ยังมีสหภาพแรงงานของสายการบิน 5 สาย อุตสาหกรรมรถเมล์ 2 สาย และระบบรถไฟในเมือง ต่างก็เรียกร้องให้สมาชิกหยุดงานประท้วง ในภาคส่วนสังคมสงเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าจะมีการหยุดทำงานของพนักงานภาคสวัสดิการสังคมมากกว่า 2,000 คน เพื่อแสดงการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวในฮ่องกง

ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้นำทางธุรกิจจะเตือนกลุ่มลูกจ้างพนักงานว่าระวังจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตร์ ลอว์ คาจาง (Law Ka-chung) หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จากธนาคารแห่งการสื่อสารสาขาฮ่องกงกล่าวว่าการประท้วงหยุดงานจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของฮ่องกง โดยที่ถึงแม้ว่าร้านค้าอาจจะได้รับผลกระทบจากการปิดทำการ แต่เศรษฐกิจโดยรวมของฮ่องกงซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกรรมทางการค้าขนาดใหญ่และเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน "ไม่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง"

ขณะที่นักธุรกิจมองว่าการหยุดงนประท้วงนี้จะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุนกับฮ่องกง ผู้ที่กล่าวถึงเรื่องนี้คือ เดนนิส เอ็ง หวังปัน (Dennis Ng Wang-pun) ประธานสมาคมผู้ผลิตแห่งจีน อย่างไรก็ตามเขาเตือนเรื่องนี้ไม่น่าจะทำให้รัฐบาลได้รับการกระทบกระเทือนแต่รัฐบาลอาจจะยิ่งแข็งกร้าวมากขึ้น

ทางด้านผู้กำกับการตำรวจประจำสถานีเกาลูนตะวันตกของฮ่องกงกล่าวว่าพวกเขาเสียใจที่มีประชาชนส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวในแบบที่ "ไม่ร่วมมือ" เช่นกีดขวางทางเข้าออกสถานีรถไฟ ปิดล้อมสถานีรถประจำทาง หรือก่อเหตุปะทะที่อุโมงค์ เมื่อสื่อถามว่าจะมีการใช้รถปราบจลาจลที่ติดอาวุธปืนน้ำหรือไม่ ผู้กำกับการตำรวจฯ ก็บอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบใช้งานบนท้องถนนและอาจจะนำมาใช้กับเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์พิเศษจริงๆ เท่านั้น

ฮ่องกงไม่ค่อยมีการนัดหยุดงานประท้วงเกิดขึ้น แต่ก็เคยมีเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในช่วงปี 2556 ที่คนทำงานท่าเรือฮ่องกงหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 40 วัน มีคนร่วมหยุดงาน 530 คน เพราะพวกเขาไม่พอใจนายจ้าง อีกกรณีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักคือกรณีการนัดประท้วงของคนงานก่อสร้างวางโครงเหล็กกล้าเกิดขึ้นในปี 2550

Hong Kong braces for largest citywide strike in decades as 14,000 people from 20 sectors vow to join industrial action to protest against government, South China Morning Post, 04-08-2019