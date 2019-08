กลุ่มจัดตามองด้านความปลอดภัยทางอาหาร 'ไรท์ทูโนว' เปิดโปงเรื่องที่บรรษัทเคมีภัณฑ์การเกษตรยักษ์ใหญ่อย่างมอนซานโตทำการสอดแนมนักข่าวและพยายามใส่ร้ายป้ายสีทำลายชื่อเสียงของพวกเขา นอกจากนี้ยังพยายามจัดตามองและโต้ตอบ 'นีล ยัง' นักดนตรีกับนักกิจกรรมสายก้าวหน้าที่พวกเขามองว่าเป็นภัย รวมถึงวางแผนโต้ตอบการขอข้อมูลสาธารณะของกลุ่มที่ตรวจสอบพวกเขา

บรรษัทเคมีภัณฑ์การเกษตรยักษ์ใหญ่ มอนซานโต มีหน่วยงานที่ชื่อว่า "ฟิวชันเซนเตอร์" ตั้งเป้าโจมีกลุ่มเฝ้าระวังในสหรัฐฯ อย่างไรท์ทูโนว (USRTK) ซึ่งเป็นกลุ่มที่สืบสวนสอบสวนด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสในระบบอาหารของสหรัฐฯ หลังจากที่ไรท์ทูโนวส่งคำร้องขอข้อมูลตามกฎหมายเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร (FOIA) ในช่วงต้นปี 2558 ข้อมูลที่พวกเขาขอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมอนซานโตกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ ฝ่ายมอนซานโตพยายามวางแผนโต้ตอบการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

ไรท์ทูโนวเปิดโปงเรื่องดังกล่าวนี้จากหลักฐานเอกสารของมอนซานโต เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่พวกเขาใช้เวลาสืบสวนสอบสวนมาเป็นเวลาหลายปีจนพบว่ามอนซานโตมีการร่วมมือกันอย่างลับๆ มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เพื่อให้มีการออกผลงานวิจัยในเชิงพูดถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์มอนซานโตรวมถึงพูดถึงบริษัทในแง่บวก ซึ่งรวมถึงยากำจัดวัชพืชราวน์อัพที่เมื่อไม่นานนี้มีผู้ฟ้องร้องชนะคดีในเรื่องที่ผลิตภัณฑ์นี้มีสารก่อมะเร็ง

ฝ่ายมอนซานโตโต้ตอบว่าข้อมูลที่ว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ "มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง" และอาจจะ "ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด" มอนซานโตยังทำเอกสารภายในองค์กรมากกว่า 30 หน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตอบโต้ไรท์ทูโนว ซึ่งเอกสารฉบับนี้กลับกลายมาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นการกระทำผิดตำตาจากการพยายามปกปิดในเรื่องต่างๆ

แกรี รัสกิน ผู้อำนวยการของไรท์ทูโนวกล่าวว่า บรรษัททำเหมือนพวกเขามีอะไรแย่ๆ ต้องซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก เมื่อนักวิทยาศาสตร์ นักข่าว และคนอื่นๆ เริ่มตั้งคำถามต่อธุรกิจของพวกเขาบรรษัทนี้ก็จะโจมตีซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และองค์กรไรท์ทูโนวก็เป็นเพียงเป้าหมายล่าสุดเท่านั้น

นอกจากกลุ่มองค์กรที่สืบสวนสอบสวนทางกฎหมายต่อมอนซานโตแล้ว มอนซานโตยังคอยสอดแนมนักดนตรีและนักกิจกรรมสายก้าวหน้า นีล ยัง จากที่ยังเคยออกอัลบั้มชื่อ "เดอะ มอนซานโต เยียร์" เมื่อปี 2558 ทางบรรษัททำการวิเคราะห์เนื้อเพลงของโซเชียลมีเดียของยังเพื่อที่จะคอยเตรียมสร้างเนื้อหาโต้ตอบ ซึ่ง อนา ซโนบา ผู้จัดการโครงการของศูนย์ทรัพยากรธุรกิจและสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ามอนซานโตใช้ยุทธวิธีแบบเดียวกันนี้กับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

นักข่าวที่เคยตกเป็นเป้าหมายของมอนซานโตคือแคร์รี กิลลัม ผู้ที่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับการปกปิดเรื่องยากำจัดวัชพืชก่อมะเร็งที่ชื่อ "Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science" ไว้เมื่อปี 2560 โดยที่มอนซานโตสั่งให้ศูนย์ฟิวชันเซนเตอร์คอยตามทำลายชื่อเสียงของนักข่าวผู้นี้ด้วยการสั่งให้มีกลุ่มบุคคลที่ 3 คอยรุมวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ โดยที่ถึงแม้ว่าหนังสือของเธอจะได้รับการวิจารณ์ในทางบวกจากเดอะการ์เดียนแต่ในหน้าวิจารณ์สินค้าของอเมซอนก็มีความคิดเห็นด้านลบเพิ่มขึ้นเร็วมาก

กิลลัมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "พวกเขาพูดเรื่องแย่ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน ... มันน่าหงุดหงิดมากแต่ฉันก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหก และเป็นสิ่งที่ถูกจัดฉากมาโดยบรรษัท แต่ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่"

จากเอกสารที่ถูกเปิดโปงระบุอีกว่าหลังจากที่หนังสือของกิลลัมออกมาแล้วบรรษัทมอนซานโตจ่ายเงินให้กูเกิลเพื่อให้มีการนำผู้ใช้งานไปสู่เพจที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กิลลัมถ้าหากผู้ใช้งานค้นหาเกี่ยวกับประเด็นสารไกลโฟเสตจากยากำจัดศัตรูพืช ประเด็นมอนซานโต และชื่อกิลลัม พร้อมกัน นอกจากนี้ตัวแทนของมอนซานโตยังเคยเข้าหาบรรณาธิการของกิลลัมเพื่อกดดันให้ "โยกย้าย" เธอด้วย

มอนซานโตกำลังเผชิญกับการฟ้องร้องในเรื่องยากำจัดศัตรูพืชที่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 18,000 คดี โดยในช่วงปี 2561-2562 มีสองคดีที่ผู้ฟ้องร้องประสบความสำเร็จสามารถเรียกค่าเสียหายและค่าชดเชยจากมอนซานโตได้ คดีแรกคือกรณีของ เดอเวย์น จอห์นสัน อดีตคนดูแลสนามหญ้าชาวแคลิฟอร์เนียที่ป่วยเป็นมะเร็ง อีกกรณีหนึ่งคือเกษตรกรชาวฝรั่งเศสผู้ที่เป็นโรคทางระบบประสาทหลังจากใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่มีสารไกลโฟเสต

โฆษกของบรรษัทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องเอกสารเปิดโปงล่าสุดนี้ แต่ก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเดอะการ์เดียนว่าทางมอนซานโตมีเจตนาต้องการให้มี "การอภิปรายอย่างเป็นธรรม แม่นตรง และเป็นวิทยาศาสตร์" เกี่ยวกับบรรษัทและผลิตภัณฑ์ของบรรษัทเพื่อโต้ตอบกับ "การให้ข้อมูลผิดๆ อย่างมีนัยสำคัญ" โฆษกบรรษัทบอกอีกว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขาฉวยใช้ข้อมูลแค่ส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของเอกสารดังกล่าวและข้อมูลก็ "ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักฐานวิทยาศาตร์ที่สนับสนุนการใช้สารไกลโฟเสตต่อไป"

