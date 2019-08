ทางการสหรัฐฯ ออกมาโต้ตอบจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนกล่าวหาว่าทูตสหรัฐฯ ในฮ่องกง "แทรกแซง" กิจการของเขตปกครองพิเศษแห่งนี้ โดยที่จีนรายงานข่าวเรื่องที่มีทูตสหรัฐฯ เข้าพบปะกับนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจต่อสหรัฐฯ ทำให้พวกเขาแถลงประณามจีนในเรื่องที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทูต รวมถึงชื่อลูกๆ ของทูตรายนี้ โดยที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนหยุดเผยแพร่ข่าวที่ "เป็นอันตราย" เช่นนี้



สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำฮ่องกง ที่มาภาพ: wikimedia.org

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2562 สื่อแชนแนลนิวส์เอเชียรายงานว่า ทางการสหรัฐฯ แถลงในวันที่ 9 ส.ค. เรียกร้องให้สื่อที่ทางการจีนหนุนหลังเลิกเผยแพร่รายงานข่าวที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของทูตสหรัฐฯ หลังจากที่หนังสือพิมพ์ของจีนตั้งเป้าวิจารณ์เรื่องทูตสหรัฐฯ ในฮ่องกงที่เข้าพบปะกับนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตย

มอร์แกน ออร์ตากัส โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า "การรายงานข่าวของสื่อทางการจีนเกี่ยวกับทูตของพวกเราในฮ่องกงเริ่มลามจากการไร้ความรับผิดชอบมาเป็นอันตราย พวกเขาต้องหยุดทำเช่นนี้"

ก่อนหน้านี้ออร์ตากัสยังเคยประณามจีนว่าเป็น "ระบอบอันธพาล" จากการที่ทางการจีนเปิดเผยรูปภาพและรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของทูตสหรัฐฯ ในฮ่องกง โดยข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้มีตั้งแต่ชื่อ รูปภาพ แม้กระทั่งชื่อลูกๆ ของทูต ซึ่งออร์ตากัสมองว่าจีนไร้ความรับผิดชอบ "นี่ไม่ใช่การทักท้วงอย่างเป็นทางการ ... นี่ไม่ใช่วิธีการที่ประเทศชาติที่มีความรับผิดชอบจะกระทำ" ออร์ตากัสกล่าว

ก่อนหน้านี้สื่อ Ta Kung Pao ที่สนับสนุนทางการจีนเผยแพร่ข้อมูลของหัวหน้าหน่วยการเมืองของสถานกงสุลสหรัฐฯ ในฮ่องกง จากการที่ทูตรายนี้เข้าพบกับสมาชิกกลุ่มการเมืองเดโมซิสโต รวมถึงนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างโจชัว หว่อง โดยที่สื่อฉบับนี้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องหน้าที่การงานและชื่อสมาชิกครอบครัวของทูตรายนี้

โดยที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 8 ส.ค. ทางการจีนยังได้กล่าวหาว่ามีอิทธิพลจากต่างชาติโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ คอยยุยงปลุกปั่นให้มีการประท้วงในฮ่องกง แต่ก็ไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรมายืนยันคำกล่าวอ้างนี้เว้นแต่ถ้อยแถลงสนับสนุนจากนักการเมืองตะวันตกบางคน กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์เรียนร้องให้ทูตสหรัฐฯ เลิกปฏิสัมสัมพันธ์กับ "กลุ่มจลาจลต่อต้านจีนหลายกลุ่ม" และ "เลิกแทรกแซงกิจการฮ่องกงโดยทันที"

ออร์ตากัสกล่าวว่า ทางการจีนรู้ดีว่าทูตของพวกเขาแค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกับทูตประเทศอื่นๆ โดยยกตัวอย่างว่าทูตต่างชาติในสหรัฐฯ รวมถึงทูตจีนเองก็ยินดีที่จะสามารถเข้าถึงภาคส่วนต่างๆ ของการเมืองอเมริกันได้ รวมถึงการเข้าถึงภาคประชาสังคม ภาคส่วนวิชาการ และภาคส่วนธุรกิจ

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ มีการพบปะกับ "ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ทั่วฮ่องกงและมาเก๊าเป็นเรื่องปกติ" เจ้าหน้าที่รายนี้ให้รายละเอียดว่าในวันเดียวกันกับที่ทูตสหรัฐฯ เข้าพบเดโมซิสโตนั้นพวกเขาก็เข้าพบปะกับฝ่ายสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย อีกทั้งยังพบปะกับสมาชิกกลุ่มชุมชนธุรกิจอเมริกันและคณะกงสุลด้วย

ในฮ่องกงช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งถูกมองว่าเอื้อให้จีนแผ่นดินใหญ่ใช้อำนาจปราบปรามคนวิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายขึ้น โดยที่ต่อมาการประท้วงเริ่มยกระดับกลายเป็นการเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองและมีข้อเรียกร้องอื่นๆ หนึ่งในนั้นคือการขอให้รัฐบาลไม่ระบุกล่าวหาว่าผู้ประท้วงเป็น "ผู้ก่อจลาจล"

กลุ่มเดโมซิสโตเป็นกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ที่เคยนำการประท้วง "ขบวนการร่ม" ในปี 2557 เดโมซิสโตบอกว่าการรณรงค์ของพวกเขาเป็นการเรียกร้องอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นสำหรับฮ่องกง ไม่ได้ถึงขั้นเรียกร้องให้แยกตัวเป็นอิสระจากจีน

