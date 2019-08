สื่อสงสัย ตร.ฮ่องกงแฝงเป็นผู้ชุมนุม ช่วยจับกุมจนผู้ชุมนุมเลือดตกยางออก

มีภาพวิดีโอจากสื่อฮ่องกงแสดงให้เห็นผู้ชุมนุมถูกตำรวจหน้านองเลือดถูกตำรวจควบคุมตัวด้วยการเอาเข่าทับหัวไว้ ทั้งนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตมีตำรวจที่แต่งกายแฝงตัวเป็นผู้ชุมนุมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและช่วยปราบปราม-จับกุมผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงด้วย สถานกงสุลไทยแนะ ผู้โดยสารออกจากพื้นที่สนามบิน เช็คเที่ยวบินเข้าฮ่องกงล่วงหน้า หลังผู้ชุมนุมเข้าไปชุมนุมในพื้นที่สนามบินถึงห้องผู้โดยสารขาออก

ภาพในวิดีโอที่มีผู้แต่งกายคล้ายผู้ชุมนุมถือกระบองบาตอน และมีผู้ชุมนุมถูกจับหมอบเอาไว้ (ที่มา:HKFP)

12 ส.ค. 2562 วิดีโอของสื่อฮ่องกงฟรีเพรสเผยให้เห็นภาพของผู้ชุมนุมที่ถูกปราบปรามด้วยความรุนแรงจากตำรวจและคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11 ส.ค.) ช่วงเวลาราว 4 ทุ่ม ในการชุมนุมที่คอสเวย์เบย์

ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นผู้ชุมนุมมีเลือดไหลนองกับพื้นที่บริเวณศีรษะในขณะที่เจ้าหน้าที่กดทับตัวพวกเขาโดยคุกเข่าลงทับบนหัวของผู้ชุมนุม ผู้ชุมนุมร้องด้วยความเจ็บปวดและพยายามบอกว่าฟันหน้าเขาหลุด ผู้ชุมนุมรายดังกล่าวยังร้องขอให้ตำรวจเลิกกดทับตัวเขา บอกว่าเขาเข้าใจแล้วในเรื่องที่ถูกจับกุมตัวและยอมให้ความร่วมมือในการจับกุมรวมถึงกล่าวขอโทษเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หยุดกดทับตัวเขา จากนั้นผู้ชุมนุมที่ถูกทำร้ายก็บอกชื่อตัวเองแก่นักข่าวและบอกว่าเขาต้องการทนายความ

สื่อ HKFP ระบุว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำร้ายผู้ชุมนุมนายหนึ่งอยู่ในชุดปราบจลาจล ขณะที่นายอื่นแต่งกายแทรกซึมเข้ามาเป็นผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยที่สวมหมวกนิรภัยสีเหลือง นอกจากนี้ยังระบุว่าพวกเขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตะผู้ชุมนุมที่นอนอยู่กับพื้น หน้าถูกกดอยู่กับเลือดของตัวเอง

การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า มีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนที่แต่งกายเป็นผู้ชุมนุม จากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลบุกเข้าชาร์จกลุ่มคนที่ชุมนุมกันที่แยกถนนเพอร์ซีวัลและถนนเฮนเนสซีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าโซโหและจัตุรัสไทม์สแควร์ มีตำรวจที่แทรกซึมเข้ามาเป็นผู้ชุมนุมเข้าไปช่วยจับกดผู้ประท้วง โดยการปฏิบัติการเหล่านี้ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนจากตำรวจก่อน และในการประท้วงครั้งนั้นก็ชุมนุมอย่างสันติ

มีผู้ชุมนุมที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ชุมนุมด้วย ผู้ชุมนุมเหล่านั้นมีไม้กระบอง สวมหน้ากากกันควันถึงแม้ว่าจะไม่มีการฉีดแก๊สน้ำตาในบริเวณนั้น พวกเขาปฏิเสธจะตอบคำถามนักข่าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหรือไม่ เพียงแต่บอกว่า "ใช้ความรู้ทางวิชาชีพของคุณสิ"

นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยแทรกซึมผู้ชุมนุมบางส่วนที่ถือแท่งเรืองแสงสีเขียวที่มีการใช้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในวิดีโอของ HKFP ยังเผยให้เห็นคนที่สวมรอยเป็นผู้ชุมนุมที่เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่จับกุมพยายามบอกว่า "ผมเป็นฝ่ายเดียวกับคุณ ผมเป็นฝ่ายเดียวกับคุณ"

HKFP ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้ามาอยู่ในผู้ชุมนุมนับตั้งแต่มีการชุมนุมต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีการคาดเดาในเรื่องนี้มาบ้าง เช่นในวันที่ 27 มิ.ย. มีเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมกำลังประท้วงรอบสถานีตำรวจในย่านหว่านไจ๋แล้วก็มีชายคนหนึ่งวิ่งผ่านฝูงชนพร้อมกับที่ปัดน้ำฝน ซึ่งในเวลาต่อมามีการระบุตัวว่าเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ ส่วนตำรวจโต้แย้งในตอนนั้นว่าพวกเขาไม่ได้พยายามปลอมตัวเป็นผู้ประท้วง

เหตุการณ์ประท้วงที่คอสเวย์เบย์ซึ่งเกิดเหตุจับกุมในครั้งนี้เป็นการประท้วงอย่างต่อเนื่องของผู้ชุมนุมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์แล้ว ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11 ส.ค.) ผู้ประท้วงฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของตำรวจพากันชุมนุมในหลายพื้นที่ มีประชาชนจำนวนมากถูกจับกุมในปฏิบัติการของตำรวจ ในหลายย่าน อาทิเช่น จิมซาจุ่ย ไควชุง ซัมซุยโป มีการใช้แก๊สน้ำตาพยายามทำให้ผู้ชุมนุมล่าถอย

ผู้ประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่เพราะมองว่าเอื้อต่อการใช้ลิดรอนเสรีภาพชาวฮ่องกงโดยถึงแม้ว่าจะมีการระงับการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีการถอนร่างฯ กม.อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ในช่วงที่มีการประท้วงต่อเนื่องก็มีการยกระดับการประท้วงจากความไม่พอใจตำรวจที่ใช้กำลังรุนแรงรวมถึงมีการเรียกร้องให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่ง HKFP ระบุว่าในขณะนี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุมต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีท่าทีว่าจะรอมชอมกันได้ง่ายๆ

ความตึงเครียดส่งผลกระทบให้สนามบินฮ่องกงยกเลิกเที่ยวบินขาออกทุกเที่ยวติดต่อกันเป็นวันที่สอง เนื่องจากผู้ชุมนุมได้เข้ามาชุมนุมในพื้นที่เช็คอินผู้โดยสาร และห้องผู้โดยสารขาออก เฟสบุ๊คเพจสถานกงสุลไทยประจำฮ่องกงแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในท่าอากาศยาน พิจารณาออกจากบริเวณที่ประท้วงและประสานสายการบินของตนเพื่อตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

"ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่มีเที่ยวบินในวันนี้และวันพรุ่งนี้ โปรดประสานสายการบินของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามสถานะเที่ยวบิน และขอให้คนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชุมนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานฮ่องกง นอกจากนี้ ขอให้คนไทยที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนในฮ่องกง พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังฮ่องกงในช่วงนี้ และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมายังฮ่องกง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลา และสถานะของเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง

"ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442" เพจสถานกงสุลไทยประจำฮ่องกงระบุ

เรียบเรียงจาก

Video: Hong Kong police make bloody arrest, assisted by officers suspected to be undercover as protesters, Hong Kong Free Press, Aug. 12, 2019