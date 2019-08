รายงานข่าวจากบลูมเบิร์กระบุว่าเว็บไซต์เฟสบุ๊คมีการจ้างวานถอดสำเนาการบันทึกเสียงการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้งานออกมาเป็นตัวอักษร สร้างข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยผู้ที่ให้ข่าวในเรื่องนี้คือคนที่ทำงานถอดข้อความเหล่านี้เอง ทั้งนี้ เฟสบุ๊คเปิดเผยว่าพวกเขายกเลิกทำเช่นนี้แล้ว และที่มีการจ้างวานก็เพราะต้องการปรับปรุงระบบแปลงเสียงเป็นตัวอักษรอัตโนมัติ

15 ส.ค. 2562 มีคนทำงานถอดข้อความเสียงที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยต่อสื่อบลูมเบิร์กว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเฟสบุ๊คจ้างวานให้ผู้คนจำนวนมากที่รับจ้างเหมาช่วงทำการถอดคลิปเสียงที่อัดมาจากบริการส่งข้อความเสียงในเฟสบุ๊คเอง โดยที่ทางเฟสบุ๊คไม่ได้บอกว่าเสียงที่อัดมาเหล่านี้บันทึกมาจากไหนหรือได้มาจากที่ไหน

คนทำงานถอดเสียงบอกอีกว่าพวกเขาต้องฟังบทสนทนาเสียงของผู้ใช้เฟสบุ๊คซึ่งบางครั้งก็เป็นเนื้อหาหยาบคายซึ่งคนที่รับทำงานนี้ก็ไม่ทราบว่าทำไมเฟสบุ๊คถึงต้องการให้พวกเขาถอดเสียงเหล่านี้เป็นข้อความตัวอักษร

การเปิดเผยในเรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์แถลงในวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมาว่าพวกเขากำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่เฟสบุ๊คจะละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปที่เป็นกฎหมายเคร่งครัด การเปิดเผยเรื่องดังกล่าวยังทำให้หุ้นของเฟสบุ๊คตกลงไปร้อยละ 1.3 ในช่วงเช้าของวันที่ 14

ทางเฟสบุ๊คแถลงในเรื่องนี้ว่าพวกเขาเคยทำการถอดความเป็นตัวอักษรข้อความเสียงของผู้ใช้งานจริง แต่ในตอนนี้พวกเขาเลิกทำแล้ว หลังจากพิจารณาแล้วว่ามีบริษัทอื่นๆ อย่างแอปเปิลและกูเกิลที่เคยทำก็เลิกทำแล้วเช่นกัน ทางเฟสบุ๊คระบุว่าผู้ใช้งานที่ถูกนำข้อความเสียงไปถอดเป็นตัวอักษรนั้นคือกลุ่มผู้ใช้งานที่เปิดตัวเลือกการใช้งานในโปรแกรมแมสเซนเจอร์ของเฟสบุกให้มีการแปลงเสียงเป็นตัวอักษร ซึ่งเฟสบุ๊คได้ส่งข้อมูลเสียงเหล่านี้ไปให้กับผู้รับจ้างถอดความต่อเพื่อตรวจสอบว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แปลงเสียงเป็นตัวอักษรนั้นทำได้ถูกต้องแม่นยำหรือไม่ โดยที่ข้อความเสี่ยงเหล่านี้จะไม่ให้มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งาน

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีบรรษัทไอทียักษ์ใหญ่อเมซอนและแอปเปิลที่ถูกวิจารณ์เรื่องเก็บข้อมูลเสียงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและนำคลิปเสียงเหล่านี้ไปให้คนพิจารณา ทำให้มีผู้วิจารณ์ว่าเป็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ก็กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเสียงดังกล่าวจากโปรแกรมสั่งการด้วยเสียงอย่าง Alexa หรือ Siri เพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์อีกแล้ว โดยจะหันมาพิจารณาจากการวิจารณ์ผลิตภัณฑ์แทน

อย่างไรก็ตามถึงแม้เฟสบุ๊คจะกล่าวว่าพวกเขาให้ผู้ใช้งานสามารถปิดการบันทึกเหล่านี้ได้ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เตือนให้ผู้ใช้งานทราบถึงเรื่องที่ว่าข้อความเสียงการสนทนาของพวกเขาจะถูกนำไปให้คนถอดออกมาเป็นตัวอักษร นั่นทำให้ผู้รับจ้างเหมาช่วงบางคนรู้สึกว่างานของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิด

บริษัทรับจ้างเหมาช่วงที่เฟสบุ๊คใช้ให้ถอดเสียงคือ TaskUs ซึ่งมีสำนักงานในซานตาโมนิกา แคลิฟอร์เนีย ซึ่งนอกจากเรื่องถอดเสียงแล้วพวกเขายังจ้างวานผ่าน TaskUs ให้ทำงานพิจารณาเนื้อหาที่อาจจะละเมิดนโยบายเฟสบุ๊ค ใช้ให้มีทีมทำงานเรื่องการเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีการคัดกรองโฆษณาทางการเมือง ทาง TaskUs เปิดเผยต่อสื่อว่าเฟสบุ๊คได้ขอให้ TaskUs หยุดงานถอดเสียงนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และพวกเขาก็ทำตาม

เฟสบุ๊คเริ่มต้นการทำให้โปรแกรมเฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์สามารถแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งผู้อำนวยการแมสเซนเจอร์ในยุคนั้นคือ เดวิด มาร์คัส ระบุว่า "พวกเราทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้แมสเซนเจอร์มีประโยชน์มากขึ้น"

