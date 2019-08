ตัวตนภาพยนตร์ไทยยุควิกฤตเศรษฐกิจ'40 | หมายเหตุประเพทไทย #275

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ กับปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ย้อนกลับไปพูดถึงภาพยนตร์ไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี 2540 ที่เรื่องราวของภาพยนตร์มีตั้งแต่สะท้อนอาการโหยหาอดีต ค้นหาตัวตน อย่างอันธพาลครองเมือง มนต์รักทรานซิสเตอร์ นางนาก บางระจัน จนถึงสุริโยไท ฯลฯ หรือที่ฉีกแนวออกมาเช่น "เรื่องตลก 69" (2542) ที่ให้นางเอกของเรื่องตกงานเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ ก่อนจะประสบกับเหตุวุ่นวายตลอดเรื่อง

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าจนถึงปัจจุบันยังคงขาดภาพยนตร์ไทยที่กลับไปทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวลาไม่นานนี้ พร้อมเปรียบเทียบกับภาพยนตร์/ซีรีส์ประเทศย่านเอเชีย ที่พูดถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างซีรีส์ชุด "Reply" ของเกาหลีใต้ที่มี "Reply 1997" (2012) หรือภาพยนตร์มาเลเซีย-ไต้หวันอย่าง I Don't Want to Sleep Alone (2006) ที่พูดถึงวิกฤตอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสะท้อนอาการไร้น้ำยาของรัฐ ฯลฯ

