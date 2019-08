อ้ายเหว่ยเหว่ยประกาศจะสร้างสารคดีการประท้วงในฮ่องกง

ศิลปินผู้วิจารณ์รัฐบาลจีน 'อ้ายเหว่ยเหว่ย' ประกาศว่าจะสร้างสารคดีเกี่ยวกับการประท้วงใหญ่สนับสนุนประชาธิปไตยครั้งล่าสุดในฮ่องกง เขาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าการที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ชาติตะวันตกอย่างอังกฤษเข้ามาแทรกแซงจะไม่ส่งผลใดๆ เขาระบุว่ารัฐบาลจีนไม่ได้แยแสอะไรอังกฤษมากนัก และอังกฤษเองซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมฮ่องกงคงไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ "ในฐานะคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ผมไม่เชื่อใจอังกฤษเลยแม้แต่น้อย"

ที่มาของภาพ: Apple Daily และ NoJin/Wikipedia

อ้ายเหว่ยเหว่ย ศิลปินผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนประกาศจะสร้างผลงานสารคดีเกี่ยวกับการประท้วงครั้งล่าสุดในฮ่องกง โดยที่การประท้วงดังกล่าวมีผู้ชุมนุมจำนวนมาก นอกจากจะประท้วงต่อต้านรัฐบาลเพราะไม่พอใจเรื่องกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ที่ถูกมองว่าจะให้อำนาจรัฐบาลจีนจัดการกับผู้ต่อต้านได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นความเสี่ยงที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกดำเนินคดีในประเทศที่มีประวัติสิทธิมนุษยชนย่ำแย่

อ้ายเหว่ยเหว่ยบอกว่าเขาได้ส่งทีมวิจัยลงพื้นที่ในฮ่องกงเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าจะสามารถรวบรวมเป็นซีรีส์บทสัมภาษณ์หรือสารคดีได้

"พวกเราออกไปอยู่ในแนวหน้าอย่างแท้จริง พวกเรากำลังต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และพวกเราก็กำลังต่อสู้เพื่อคุณค่าทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราให้ความสำคัญ ร่วมไปกับประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อคุณค่าในแบบเดียวกันกับพวกเรา" อ้าวเหว่ยเหว่ยกล่าว

ในตอนนี้รัฐบาลฮ่องกงประกาศว่าร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ถูกระงับการพิจารณาชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้มีการยกเลิกอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันผู้ประท้วงก็ยกระดับประเด็นการชุมนุมมาเป็นการเรียกร้องทางการเมืองในประเด็นที่กว้างขวางขึ้น

อ้ายเหว่ยเหว่ยเป็นหนึ่งในคนที่ต่อต้านรัฐบาลจีนซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมักจะโต้ตอบกรณีที่ทางการจีนใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุม อย่างไรก็ตามอ้ายเหว่ยเหว่ยก็แสดงความคิดเห็นต่อยุทธวิธีของนักกิจกรรมประชาธิปไตยในฮ่องกงที่พยายามขอความช่วยเหลือให้มีการแทรกแซงสถานการณ์จากอังกฤษว่าไม่สามารถเป็นจริงได้ เขามองว่ารัฐบาลจีนไม่ได้แยแสอะไรอังกฤษมากนัก และอังกฤษเองซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมฮ่องกงคงไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ "ในฐานะคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ผมไม่เชื่อใจอังกฤษเลยแม้แต่น้อย" อ้ายเหว่ยเหว่ยกล่าว

ออบเซอร์เวอร์รายงานว่าถึงแม้จะยังไม่มีความแน่นอนว่าภาพวิดีโอที่นักวิจัยกำลังเก็บรวบรวมนั้นจะกลายมาเป็นสารคดีหรืองานศิลปะเชิงโฆษณา แต่การที่ศิลปินมีความสนใจต่อความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลจีนกับประชาชนก็เป็นเรื่องที่น่าชมเชย

เรียบเรียงจาก

Ai Weiwei Is Planning to Make a Documentary About Protests in Hong Kong, Observer, 10-08-2019