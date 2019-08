สื่อโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้ประท้วงหลายแห่งในโลกใช้จัดตั้งการชุมนุมเช่นกรณีอาหรับสปริงปี 2554 ก็มีการใช้เฟสบุ๊คเป็นหลัก แต่ทว่าในการประท้วงที่ฮ่องกงผู้ชุมนุมอาศัยโปรแกรมที่คาดไม่ถึงอย่างโปรแกรมนัดเดท 'ทินเดอร์' มาเป็นโปรแกรมจัดตั้งการประท้วง รวมถึงใช้เกมอย่างโปเกมอน โก ด้วย

ที่มาภาพ: HKFP, Tinder, Pokemon.com

22 ส.ค. 2562 สื่อบิสิเนสอินไซเดอร์รายงานในเรื่องที่ผู้ประท้วงคนรุ่นเยาว์ในฮ่องกงใช้โปรแกรมนัดเดท 'ทินเดอร์' เกมมือถืออย่าง 'โปเกมอน โก' และโปรแกรมอื่นๆ อย่่างเทเลแกรม วอทส์แอพพ์ ไฟร์แช็ต และไลน์ในการจัดตั้งการประท้วงต่อต้านอำนาจรัฐบาลจีน

ในการประท้วงที่ย่านมงก๊กเมื่อช่วงช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ประท้วงรายหนึ่งชื่อ "คิม" อายุ 22 ปี ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า เธอออกมาประท้วงเพื่อกลัวว่าจีนจะเข้ามาควบคุม "เสรีภาพของคนรุ่นเยาว์" ในฮ่องกง นั่นทำให้เธอผู้ออกมาประท้วงกับเพื่อนๆ จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อทำให้คนออกมาประท้วงร่วมกับเธอ

หนึ่งในยุทธวิธีที่ใช้เรียกผู้ประท้วงคือการอาศัยโปรแกรมหาคู่อย่างทินเดอร์ มีโปรไฟล์ทินเดอร์ของผู้ใช้งานในฮ่องกงหลายรายที่เรียกร้องให้มีการประท้วง รวมถึงมีการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสถานการณ์เผชิญหน้ากับตำรวจ คิมบอกว่าพวกเขาถูกบีบให้ต้องหาวิธีที่ชาญฉลาดกว่ารัฐบาลและตำรวจไม่เช่นนั้นพวกเขาจะแพ้ พวกเขาต้องอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่เท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้ประท้วงยังใช้เทคนิควิธีการที่ทำให้สามารถจัดประท้วงแม้จะถูกห้ามได้ เช่น ในช่วงต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาตำรวจพยายามสั่งห้ามการชุมนุมในสวนสาธารณะ แต่ผู้ชุมนุมก็บอกว่าพวกเขาจะไปรวมตัวกันที่นั่นเพื่อพบปะกันและเล่น "โปเกมอน โก" พวกเขาอาศัยระบบแช็ตที่มีในเกมในการพูดคุยสื่อสารกันเกี่ยวกับวิธีการประท้วงใหม่ๆ ด้วย นอกจากพื้นที่เหล่านี้แล้วผู้ประท้วงฮ่องกงยังอาศัยพื้นที่อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ LIHKG ที่ใช้ปรึกษาหารือการประท้วงวิธีการใหม่เช่นการกดดันด้านการเงิน

ชาน นักกิจกรรมเยาวชนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขามักจะใช้เครื่องมือการสื่อสารที่มีการปกป้องดีกว่าเช่นโปรแกรม 'ไลน์' ที่ไม่ได้มีรัฐบาลจีนหรือประเทศที่อยู่ใกล้กับรัฐอำนาจนาจนิยมเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังใช้เทเลแกรมซึ่งสามารถแช็ตอย่างลับๆ โดยไม่มีรัฐบาลหรือองค์กรอื่นๆ เข้ามายุ่ง

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประท้วงฮ่องกงยังคงล้นหลามและทำสถิติมากเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่ราว 1.7 ล้านคน ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมีเรื่องน่ากังวลสำหรับผู้ชุมนุมจากการที่ทางการจีนได้เผยแพร่วิดีโอแสดงการซ้อมรบและซ้อมปราบจลาจลเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ในเซินเจิ้น โดยมีการวางกำลังพลมากกว่า 12,000 นายมาตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. หน่วยกองกำลังตำรวจติดอาวุธเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกลางของกองทัพจีน ซึ่งต่างจากตำรวจทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ทั้งนี้สื่อ CCTV ของรัฐบาลจีนยังนำเสนอเนื้อหาที่สร้างความไม่พอใจจากการที่เปรียบเทียบผู้ประท้วงในฮ่องกงว่าเป็น "นาซี"

โจชัว หว่อง หนึ่งในคนที่เคยเป็นแกนนำการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี 2557 กล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนจงใจกล่าวหาผู้ชุมนุมเช่นนี้ว่ามันแสดงให้เห็นว่าทางการจีนพยายามทำให้ผู้ประท้วงดูเป็นตัวร้ายมากขนาดไหน หว่องเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีควรจะสั่งห้ามและสั่งระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินของกลุ่มคนที่กดขี่ประชาชนฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นจากในจีนหรือ "ลิ่วล้อ" ของรัฐบาลจีนในฮ่องกง

