'คนทวาย' ร้อง กสม. ปมปัญหาผลกระทบ 'เขตเศรษฐกิจทวาย' 

กสม. ถกภาคประชาสังคม กรณีการแก้ปัญหาผลกระทบ “เขตเศรษฐกิจทวาย” ตามมติ ครม. ชง รบ. บรรจุประเด็นผลกระทบการลงทุนข้ามพรมแดนในแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิฯ เน้นแก้ปัญหาให้ประชาชนมีส่วนร่วม

23 ส.ค.2562 วันนี้ ตัวแทนชาวทวายและกะเหรี่ยง 8 ชุมชน จากพื้นที่โครงการถนนสองช่องทาง พร้อมด้วยภาคประชาสังคมเมียนมาและไทย ในนามคณะทํางานติด ตามความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (Extra Territorial Obligation Coalition: ETO Watch Coalition เข้ามาแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

รายงานข่าวระบุว่า ประชาชนในพื้นที่โครงการย้ำว่าไม่ได้มาเพื่อต่อต้านการพัฒนาต่างๆ แต่มาเพื่อแสดงออกว่าโครงการทั้งหลายควรสร้างประโยชน์สุขและอยู่ร่วมกับชุมชนได้

อู เล อ่อง ประชาชนในพื้นที่ซึ่งถนนพาดผ่าน ได้ชี้แจงว่าการเข้ามาพร้อมเครื่องจักรหนักของบริษัทคือการบุกรุกทำลายที่ดินทำกิน แย่งยึดพื้นที่โดยชาวบ้านไม่ยินยอม ผลของโครงการได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างรุนแรง โดยตลอดทุกกระบวนการไม่เคยผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่เลย และในปี 2013 บริษัทอิตาเลียนไทย ถอนจากพื้นที่เพราะสัมปทานยุติชั่วคราว โดยปีนั้นรัฐบาลได้นำสัญญามาให้ชาวบ้านเซ็น เป็นสัญญาว่ายินดีในการให้ใช้พื้นที่ แต่ไม่มีระบุในรายละเอียดว่ามีการคำนวนค่าชดเชยอย่างไร ไม่แจ้งว่าข้อผูกพันทางสัญญาเป็นอย่างไร ที่ดินจะถูกยึดไปถาวรหรือไม่ และไม่มีข้อมูลชี้แจงรูปแบบการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมใดๆ ทั้งสิ้น ชาวบ้านจึงตกอยู่ในความกังวลและสับสน

ข้อเสนอจากชาวบ้านในครั้งนี้ (และตลอดมา) คือ ขอให้มีการพัฒนากลไกให้มีการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ นอกเหนือไปจากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และสำคัญที่สุดคือต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการถนน คือ โครงการเหมืองถ่านหินบานชอง ที่ถูกระงับการดำเนินการชั่วคราวไปแล้ว แต่ปัจจุบันถ่านหินยังคงลุกไหม้อยู่ตลอดและสร้างมลพิษอย่างรุนแรง อีกโครงการหนึ่งคือเหมืองแร่เฮงดา ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนเช่นกัน โดยโครงการดังกล่าวล้วนดำเนินการโดยบริษัทไทยทั้งสิ้น จึงต้องคิดถึงกลไกที่เป็นมาตรฐานสามารถคุ้มครองดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกกรณี

ข้อเสนอจากคณะทำงาน ETO Watch คือ กสม.ควรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคประชาสังคม โดยเป็นตัวกลางประสานระหว่างประชาชนและกระทรวงที่รับผิดชอบ ทั้งต้องผลักดัน ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของรัฐและกระทรวงต่างๆ ให้ชี้แจงข้อมูลและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งมิใช่เป็นกรณีมติครม.โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวายเท่านั้น แต่รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ด้วย เช่นกรณีสัมปทานที่ดินเพื่อทำโรงงานน้ำตาลในโอดอร์เมียนเจย กัมพูชา

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านและคณะทำงาน และเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้พยายามผลักดันกลไกการควบคุมและกำกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะออกมาเป็นแผนปฏิบัติการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan) ตามหลักการ UNGP ของสหประชาชาติ ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ และย้ำว่ากสม.ยึดมั่นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งมิใช่เพียงไทยในเท่านั้น แต่จะกระจายร่วมมือและประสานงานกับกสม.ในประเทศภูมิภาคอาเซียนด้วย

ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กล่าวว่า กรณีดังกล่าว กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบไปเมื่ อปี 2558 โดยมีข้อเสนอให้บริษัทไทยผู้พั ฒนาโครงการดำเนินการชดเชยและเยี ยวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ อประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่ างเป็นธรรมด้วยกระบวนการที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และเสนอให้ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ งกลไกในการกำกับดูแลการลงทุ นในต่างประเทศของผู้ลงทุนสั ญชาติไทยและนำหลักการชี้แนะว่ าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) มาเป็นกรอบในการดำเนินการ ซึ่ง ครม. ตอบรับข้อเสนอแนะดังกล่าวของ กสม.

อย่างไรก็ดี นับแต่ปี 2560 กสม. ได้ผลักดันให้ หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิ จไทยลงนามในปฏิญญาขับเคลื่อนหลั กการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนฯ ร่วมกัน เพื่อให้การเคารพ คุ้มครอง และเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษยชนอันเกิดจากภาคธุรกิจเกิ ดผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แม้ปัจจุบัน การตรวจสอบเรื่ องผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจข้ ามพรมแดนจะเกินขอบเขตอำนาจของ กสม. แต่ กสม. ได้ดำเนินการผลักดันให้รัฐบาลมี กลไกหรือมาตรการในการกำกับดู แลและส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสั ญชาติไทยที่ไปลงทุนในต่ างแดนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และบรรจุมาตรการดังกล่าวไว้ในร่ างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) ซึ่งรัฐบาลไทยอยู่ระหว่ างการดำเนินการจัดทำและนำไปปฏิ บัติใช้ อันนับเป็นความก้าวหน้ าของไทยในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชน

“ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคธุ รกิจเริ่มตอบรับและเข้าใจประเด็ นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดย กสม. ได้ให้ความสำคัญและดำเนินงานขั บเคลื่อนประเด็นนี้มาอย่างต่ อเนื่อง ทั้งนี้ ตนหวังว่าประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาต่าง ๆ จะได้รับการคุ้มครองและการเยี ยวยาผลกระทบอย่างเสมอหน้า แม้ว่าหลายรายอาจต้องเสียสละเพื่ อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สละที่ดินทำกิน แต่สมควรต้องได้รั บการชดเชยความเสียหายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็ นปกติสุขร่วมไปกับการพัฒนาที่ยั่ งยืนได้” ประกายรัตน์ กล่าว

โสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ กล่าวปิดท้ายว่า สำนักงาน กสม. จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อหารือติดตามเรื่ องการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรณีโครงการเขตเศรษฐกิจพิ เศษทวาย และจะหารือประเด็ นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจข้ ามพรมแดนจากโครงการดังกล่าวในเว ทีระดับสากลผ่านกลไกสถาบันสิทธิ มนุษยชนในระดับภูมิ ภาคและคณะกรรมาธิการระหว่างรั ฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ต่อไป

สำหรับกรณีนี้ เกิดขึ้นจากที่รัฐบาลไทยได้อนุมัตเงินกู้ผ่านสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับระเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ-NEDA) จํานวน 4,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาในการพัฒนาโครงการถนนเชื่อมต่อ 2 ช่องทางจากชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ระยะทาง 138 กิโลเมตร โดย สพพ.ได้ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทําสํารวจและออกแบบและ จัดทํารายละเอียดของโครงการ แต่ปัจจุบันแม้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่อย่างใด

โครงการทวายได้เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี 2010 ประกอบด้วยโครงการย่อยหลายส่วน เช่น ท่าเรือน้ำลึก เขื่อน ถนน ฯลฯ ซึ่งโครงการถนนนี้เองที่เป็นหนึ่งในหลายโครงการอันก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนของพื้นที่โครงการเป็นอย่างยิ่ง ความน่าสนใจและพิเศษของโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางคือเป็นการให้กู้ในเงื่อนไขพิเศษ จากตามปกติแล้วการปล่อยให้กู้ของ NEDA จะมีหลักการคือจำนวนเงินไม่เกินสองพันล้านบาท แต่โครงการนี้ ปล่อยกู้ให้ถึง 4.5 พันล้านบาท อันเป็นงบประมาณแผ่นดิน โครงการนี้ไม่มีแผนเรื่องค่าชดเชย ทั้งที่ผู้ดูแลโครงการคืออิตาเลี่ยนไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้บริษัทดำเนินการชดเชยเยียวยาแก่ชาวบ้านในโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไปแล้ว

ที่มา : The Mekong Butterfly และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ