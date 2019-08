ประชาชนหลายประเทศประท้วงต้านบราซิลมีนโยบายเอื้อให้มีการเผาป่าป่าอเมซอน

หลังจากที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีไฟป่าครั้งใหญ่ในอเมซอนมีชาวบราซิลในหลายเมืองประท้วงโต้ตอบนโยบายของประธานาธิบดีจาอีร์ บอลโซนาโรที่เอื้อให้มีการเผาป่า รวมถึงมีผู้คนที่รณรงค์แก้ไขปัญหาโลกร้อนในหลายประเทศประท้วงที่หน้าสถานทูตบราซิลในประเทศของตนเองในเรื่องนี้ ผู้ประท้วงและนักวิจารณ์ยังแสดงการกดดันให้มีการยกเลิกการเผาป่ารวมถึงคุ้มครองป่าอเมซอนซึ่งถือเป็น "ปอดของโลก" และเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญในการลดก๊าซคาร์บอน ก๊าซที่เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้โลกร้อน

ประชาชนบราซิลในหลายเมืองออกมาประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อแสดงการต่อต้านนโยบายเผาป่าอเมซอน เช่นในเซาเปาโลที่มีการประท้วงเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงสื่งแวดล้อม ริคาร์โด ซัลล์ส ลาออกจากตำแหน่ง รวมถึงแสดงการต่อต้านประธานาธิบดีจาอีร์ บอลโซนาโรและต่อต้านภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีอำนาจมากในบราซิลและเป็นภาคส่วนที่คอยให้การสนับสนุนประธานาธิบดีฝ่ายขวาผู้นี้

ในริโอเดอจาเนโรมีประชาชนหลายพันคนประท้วงหน้าศาลากลางเมืองเพื่อประณามบอลโซนาโรในเรื่องสนับสนุนการเผาป่าอเมซอน รวมถึงวิจารณ์กลับเรื่องที่บอลโซนาโรกล่าวหานักสิ่งแวดล้อมว่าเป็นผู้เผาป่า หนึ่งในผู้ประท้วงชื่อเบียทริซ เฟอร์เรรา กล่าวว่า "เกมการเมืองทั้งหมดของเขามีพื้นเพมาจากการกล่าวหาที่เป็นเท็จและความผิดพลาด

ทั้งนี้ ในที่อื่นๆ ของโลกก็มีการประท้วงเช่นกัน มีกลุ่มผู้รณรงค์แก้ไขปัญหาโลกร้อนชุมนุมหน้าสถานทูตบราซิลในกรุงลอนดอน, ปารีส และมาดริด ในวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมาเพื่อแสดงการต่อต้านเรื่องที่รัฐบาลบอลโซนาโร ของบราซิลทำการเผาป่าอเมซอนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ขบวนการ The Extinction Rebellion ที่ช่วยจัดตั้งการประท้วงนี้แถลงว่าป่าอเมซอนมีความสำคัญต่อการทำให้ชีวิตในโลกนี้ดำรงอยู่ได้ พวกเขาจึงไม่สามารถนิ่งเฉยและปล่อยให้โลกถูกทำลายได้

"พวกเราต้องการให้รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกกล่าวต่อต้านประธานาธิบดีบราซิล จาอีร์ บอลโซนาโร และกดดันให้เขาหยุดไฟป่าที่ก่อความเสียหายอย่างหนักนี้และคุ้มครองป่าอเมซอน" The Extinction Rebellion ระบุในถ้อยแถลงของพวกเขา

การประท้วงในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ทั่วโลกกำลังไม่พอใจกรณีที่รัฐบาลฝ่ายขวาของบอลโซนาโรส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่าอเมซอนและไม่ยอมดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งไฟป่าจำนวนมากในป่าอเมซอนเกิดขึ้นเพราะการเผาเพื่อให้กลายเป็นที่ดินว่าง

คาร์ลอส นอบรี นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยแห่งเซาเปาโลกล่าวหาว่าบอลโซนาโรส่งเสริมให้เกิดการทำลายป่าฝนอเมซอนที่ได้ชื่อว่าเป็นเสมือน "ปอดของโลก" เนื่องจากป่าอเมซอนสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนได้จำนวนมาก การส่งเสริมให้ถางป่าโดยรัฐบาลบอลโซนาโรเป็นเหตุทำให้เกิดไฟป่าลุกลามหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้ประท้วงรายหนึ่งจากลอนดอนชื่อ ปีเตอร์ แมคคอล กล่าวถึงความสำคัญของป่าอเมซอนในทำนองเดียวกันเขากลัวว่าถ้าหากสูญเสียป่านี้ไปจะทำให้พวกเขา "สูญเสียความหวังในการอยู่รอด" และวิจารณ์รัฐบาลบราซิลที่ยังคงส่งเสริมการบุกถางป่าอเมซอนถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์

ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอเมซอนมาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือนยังทำให้รัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้กรณีไฟป่าในบราซิลยังส่งผลให้นานาชาติเกิดความเป็นห่วงในเรื่องผลกระทบที่จะทำให้แหล่งดูดซับคาร์บอนลดลง รวมถึงมีการกดดันจากฝรั่งเศส อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ให้มีการตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐบาลบอลโซนาโร

อันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติแถลงในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 22 ส.ค. เช่นกันว่าเขามีความเป็นห่วงอย่างมากในกรณีไฟป่าอเมซอน โดยบอกว่าท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนเช่นนี้ พวกเขาไม่สามารถรับกับความเสียหายต่อแหล่งอ็อกซิเจนและแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งใหญ่ไปมากกว่านี้ได้ และระบุอีกว่าควรจะต้องมีการคุ้มครองป่าอเมซอน

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมของชนพื้นเมืองและเครือข่ายปฏิบัติการป่าฝนแถลงว่าเหตุไฟป่าในอเมซอนไม่เพียงแค่เป็นเรื่องฉุกเฉินระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งตกทอดมาจาก "การเหยียดเชื้อชาติสีผิว ความเขลา และความโลภ" ของบอลโซนาโรด้วย

"คำพูดของเขา (บอลโซนาโร) และการปฏิบัติของเขาแพ่วถางทางให้เกิดไฟป่าจากน้ำมือมนุษย์ ... พวกเรารู้ว่าการปกป้องคุ้มครองป่าฝนเขตร้อนจะ การยับยั้งการปล่อยเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล และการสนับสนุนสิทธิของกลุ่มชนพื้นเมืองเป็นบางส่วนที่สำคัญที่สุดในการจัดการผลกระทบต่อโลกที่เกิดจากวิกฤตโลกร้อนที่กำลังหนักขึ้น เรื่องนี้เป็นจริงทั้งกับอเมซอน เป็นจริงทั้งกับป่าฝนอินโดนีเซีย และเป็นจริงทั้งกับกรณีสแตนดิงร็อค" กลุ่มเครือข่ายชนพื้นเมืองและเครือข่ายปฏิบัติการป่าฝนระบุในแถลงการณ์

