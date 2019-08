เมื่อย้อนไป 74 ปีที่แล้ว การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่เพียงก่อให้เกิดการรณรงค์ ‘สั นติภาพ’ ขึ้นทั่วโลก แต่คนไทยในยังได้เรียนรู้ถึงคุ ณค่าแห่งวีรกรรมคนกลุ่มหนึ่ง ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่ อประเทศชาติในนามขบวนการ ‘เสรีไทย’ อีกด้วย

โดยหนึ่งในผู้เขียนที่สะท้อนคุ ณูปการของขบวนการเสรีไทยยุคนั้ นไว้ได้มากที่สุด ก็คือ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร นักเขียน นักวิชาการและเทคโนแครต ผู้ผลิตงานเขียนแสดงสภาพสั งคมไทยตลอดสมัยดังกล่าวในรู ปของสารคดีและงานวิชาการเป็ นจำนวนมาก

ในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการรำลึกถึงวันประวัติ ศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2488 ที่ ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ณ เวลานั้น รับผิดชอบดูแลภารกิจลั บของขบวนการเสรีไทย ได้ออก ‘ประกาศสันติภาพ’ ทางวิทยุไปทั่วโลกว่า สงครามที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เคยประกาศไว้กับสัมพันธมิ ตรคือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเมื่ อปี 2485 นั้น ถือเป็น ‘โฆษะ’ เพราะขัดต่ อเจตจำนงของคนไทยที่ต้องการสั นติสุข

ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล บุตรีของรัฐบุรุ ษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ เล่าว่า นับเป็นโชคดีของขบวนการเสรี ไทยที่มีผู้นำที่รักสันติวิธี เชื่อว่าแนวทางนี้เท่านั้นที่ จะหยุดยั้งท่าทีกระหายสงคราม ซึ่งครอบงำสังคมไทยผ่ านกระแสอำนาจทหารนิยมในเวลานั้ นได้

“สันติวิธีจึงเป็นทางเลือกอันดั บแรกในการแก้ปัญหาของชาติ ขณะเดียวกันให้ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการเคารพในเอกราชและอธิ ปไตย”

ปรีดี ช่วยฟื้นฟูเกียรติภูมิของชาติ ไทยไม่ให้ตกอยู่ในสถานะผู้พ่ ายแพ้สงครามกับสัมพันธมิตร หยุดยั้งลัทธิชาตินิ ยมและการครอบงำของญี่ปุ่นด้ วยแนวทางสันติวิธี

เวทีอภิปรายได้นำหนังสือของ ดร.วิชิตวงศ์ ที่ควรค่าแก่การแนะนำสาธารณชน คือเรื่อง ‘ตำนานเสรีไทย’ สารคดี บันทึกเรื่องราวของบุคคลและเหตุ การณ์ระหว่างที่ขบวนการเสรี ไทยดำเนินภารกิจใต้ดิน เพื่อทำให้การประกาศสงครามโดยฝ่ ายรัฐบาลไทยที่มีต่อสัมพันธมิ ตรเป็นโมฆะ และขับไล่ทหารญี่ปุ่ นออกจากประเทศ โดยเป็นตำราที่เกิดจากการค้นคว้ าถึง 7 ปีของ ดร.วิชิตวงศ์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2546

พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ อดีตนายทหารและนักเขียนเรื่ องราวประวัติศาสตร์ไทย เปิ ดเผยว่า ‘ตำนานเสรีไทย’ เปรียบเสมือน คัมภีร์ไบเบิล แห่ งการเรียนรู้ขบวนการเสรีไทย โดยผู้อ่านจะพบเห็นคุ ณธรรมของคนไทยในยุคเสรีไทยหรื อยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างชัดเจนผ่านตั วละครและเหตุการณ์ที่ถูกบันทึ กไว้ อาทิ ความรักชาติบ้านเมืองและความกล้ าหาญของนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริ กา

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จัดว่าเฉลี ยวฉลาดที่สุดของสังคมไทยในยุคนั้ น ต่างก็ทำหน้าที่กู้ชาติด้ วยความสมัครใจ ฝ่าฝืนคำสั่งรัฐบาลไทยที่ต้ องการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริ กา โดยป่าวประกาศเพื่อทำความเข้ าใจให้แก่อเมริกันชนและรั ฐบาลอเมริกาว่า คำประกาศสงครามดั งกล่าวไม่ใช่มติความเห็ นชอบของคนไทยทั้งมวล หากเป็นการตัดสินใจโดยคณะรั ฐบาลเพียงกลุ่มเล็กกลุ่มเดียว

แม้การฝ่าฝืนจะทำให้ตนเองถู กถอนสัญชาติไทยและถูกลอยแพ ก็ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นที่ จะกอบกู้ชาติลดละลงไป เด็กไทยเหล่านี้ยังฝึกฝนวิ ชาทหารไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนหรื อการโดดร่ม เพื่อรอเวลาเข้าร่วมรบในสมรภูมิ

พล.อ.บัญชร เล่าว่า นักศึกษาไทยเหล่านี้มาจากพื้ นเพที่หลากหลาย แต่สามารถรวมใจเป็นน้ำหนึ่งเมื่ อถึงเวลาที่ต้องทำหน้าที่เพื่ อชาติบ้านเมือง ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเด็กเหล่านี้ ก็คือทหารนั่นเอง เพราะได้กระทำการทุกอย่างเฉกเช่ นทหารกล้าผู้ซึ่งกำลังเตรียมพร้ อมเข้าสู่สงคราม

ขณะที่ภารกิจลับดำเนินไปในสหรั ฐอเมริกาโดยการนำของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ เอกอัครราชทู ตไทยประจำสหรัฐอเมริกาในเวลานั้ น และนักศึกษาไทยที่เป็นกำลังสำคั ญ ความเคลื่อนไหวของเสรี ไทยในประเทศก็กำลังดุเดือดเข้ มข้น โดยเฉพาะผู้นำขบวนการอย่ าง ปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็ นความลับที่สุด ไม่ให้ล่วงรู้ระแคะระคายถึงฝ่ ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารที่ตั้ งตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายสัมพั นธมิตร รวมถึงทหารญี่ปุ่นที่ตั้งฐานอยู่ ทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลานั้น จึงต้องทำการภายใต้ความเสี่ ยงอย่างสุดยอดอยู่ตลอดเวลา

“เสรีไทยหลายคนที่เคยไม่ลงรอยกั นทางการเมืองในขณะที่บ้านเมื องยังเป็นปกติ ยอมทิ้งทิฐิมานะ ร่วมกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง แยกแยะเรื่องส่วนตัวและยึ ดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทุกคนต่างมุ่งมั่นจะทำภารกิ จสำคัญครั้งนี้ให้ลุล่วงเพื่ อกอบกู้เอกราชของชาติไทย”

ความคิดความอ่ านและสภาพการทำงานของเสรีไทยถื อเป็นบทเรียนทางคุณธรรมที่มีคุ ณค่าสำหรับคนไทยในสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่ องความปรองดองและความเสียสละที่ ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์และตั วละครของเสรีไทย ซึ่งเป็นขบวนการที่ รวมเอาคนไทยจากหลายสาขาอาชีพ มีช่วงวัยและสถานะทางสังคมที่ต่ างกัน แต่เต็มใจทำงานร่วมกันด้ วยความกล้าหาญและสามัคคี

เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. กล่าวเพิ่มเติมประเด็ นการสร้างความปรองดองว่า ในสมัยนั้นทุกฝ่ายต่างหันหน้ าเข้าหากันและร่วมมือกั นทำงานเพื่อกอบกู้วิกฤตบ้านเมื อง จึงอยากชวนตั้งคำถามว่า ความปรองดองเช่นนั้นสามารถเกิ ดขึ้นในยุคสมัยนี้บ้างหรือไม่

“คนไทยปัจจุบันพูดกันมากเรื่ องความปรองดอง จึงอยากให้ทุกคนศึกษาบทเรี ยนของบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์ ยุคเสรีไทย เพื่อจะได้เข้าใจถึ งความหมายของคำว่าปรองดองที่แท้ จริง

นอกจาก หนังสือ ‘ตำนานเสรีไทย’ แล้ว ดร.วิชิตวงศ์ ยังได้เขียนงานเกี่ยวกับเสรี ไทยออกมาเป็นจำนวนหนึ่งไม่ว่ าจะเป็น ‘ปรีดีหนี’ ซึ่งเป็ นผลงานเกี่ยวกับเสรีไทยชิ้ นแรกของท่าน จัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2491 งานเขียนภาษาอังกฤษ ‘Pridi Banomyong and the Making of Thailand’s History’ ซึ่งประพันธ์ขึ้นขณะที่ ทำงานวิจัยอยู่ที่ประเทศสิ งคโปร์และจัดพิมพ์ในปี 2522 ตลอดจนหนังสือที่จัดพิมพ์ ออกมาล่าสุดในปี 2549 ชื่อว่า ‘อัตชีวประวัติของรัฐบุ รุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์’ เป็นงานที่เขียนขึ้ นภายหลังช่วงเวลาของการเฉลิ มฉลองร้อยปีชาตกาลรัฐบุรุษอาวุ โส ปรีดี พนมยงค์ ในปี 2543

การรำลึกถึงผลงาน ดร.วิชิตวงศ์ และงานเขียนที่เกี่ยวกับเสรี ไทยของท่าน ยังช่วยกระตุ้นเตือนนักคิด นักเขียนและนักเล่าเรื่องในสื่ อสมัยใหม่ หันมาสนใจผลิตงานด้านประวัติ ศาสตร์ไทยยุคสงครามโลก ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ ความเสี ยสละและความปรองดองของคนสมัยนั้ น อันจะเป็นแบบอย่างและบทเรียนอั นมีค่าสำหรับคนรุ่นลูกรุ่ นหลานในสมัยนี้และอนาคต