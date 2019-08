สำนักงาน กสม. ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิ ตของ ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ ภายหลังหมดสติในค่ายทหารเผยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง – แนะ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิ นการตามข้อเสนอแนะ กสม. เพื่อป้องกันมิให้ข้อกล่ าวหาการซ้อมทรมานเกิดขึ้นอีก

26 ส.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) รายงานว่า โสพล จริงจิตร เลขาธิการ กสม. เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิ ตของ อับดุลเลาะ อีซอมูเซอ ผู้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตั วตามกฎอัยการศึก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ไปยังศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมา อับดุลเลาะหมดสติภายในค่ ายและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ ายอิงคยุทธบริหาร ก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปั ตตานี ในช่วงเช้ามืดวันที่ 21 ก.ค.2562 และในวันต่อมาถูกส่งตัวไปยั งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิ กฤตเรื่อยมา กระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครั วและญาติมิตรของ อับดุลเลาะ และขอให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีดั งกล่าวภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และอำนาจตามที่ครอบครัวของอั บดุลเลาะ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมายั งสำนักงาน กสม. เพื่อให้สามารถนำข้อเท็จจริ งเสนอ กสม. พิจารณาในโอกาสแรกได้ในทันที เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ ดำรงตำแหน่ง กสม. ไม่ถึงกึ่งหนึ่งและอยู่ระหว่ างรอการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ กสม. ชั่วคราวให้ครบเจ็ดคนหรือรอ กสม. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

โสพล กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ กองอำนวยการรักษาความมั่ นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่านายอับดุ ลเลาะหมดสติเพราะเหตุใดจนเป็ นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า ถูกทำร้ายหรือซ้อมทรมานระหว่ างการควบคุมตัวเช่นเดียวหรือคล้ ายคลึงกับนายอับดุลเลาะนั้น กสม. เคยมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุ คคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถู กควบคุมตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบเรื่ องร้องเรียนที่ได้รับจากครอบครั ว ญาติพี่น้อง ตลอดจนทนายความของผู้ถูกควบคุ มตัวตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่ นคง ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2561 จำนวน 100 คำร้อง ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบ ที่ 87 - 186/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปั ญหาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีและกระทรวงยุติ ธรรมควรสร้างกลไกภายในประเทศเพื่ อประกันสิทธิของบุคคลตามอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานและการประติ บัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT)ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยควรเร่งรัดการจัดทำร่ างกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุ สัญญาต่อต้านการทรมานฯ เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา ขณะที่กระทรวงยุติธรรมควรเร่ งกำหนดมาตรการป้องกันการถู กทรมาน และกำหนดมาตรการสำหรับรับเรื่ องราวร้องเรี ยนและตรวจสอบการกระทำที่เกี่ ยวข้องกับการทรมานบุคคลในจังหวั ดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน

2. กองอำนวยการรักษาความมั่ นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผู้ถูกร้อง) ควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการควบคุ มตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้ านความมั่นคงซึ่งทำให้บุคคลสู ญเสียอิสรภาพ และดำเนินการเพื่อให้เกิ ดความโปร่งใส เช่น ควรแจ้งให้บุคคลที่ถูกทำให้สู ญเสียอิสรภาพทราบถึงเหตุที่ถู กควบคุมตัว และบุคคลในครอบครัวของผู้ถู กควบคุมตัวทราบเกี่ยวกับข้อเท็ จจริงของการควบคุมตัว สถานที่ที่ถูกควบคุมตัว และการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ แห่งอื่น ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวเจ็บป่ วยหรือได้รับบาดเจ็บ ควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ หากเจ็บป่วยร้ายแรงควรได้รั บการส่งตัวไปยังสถาบันผู้เชี่ ยวชาญหรือโรงพยาบาลเพื่อการรั กษาโดยพลันได้ ควรจัดสถานที่สำหรับควบคุ มและสถานที่สำหรับการซักถามบุ คคลผู้ถูกควบคุมตัวให้ สามารถตรวจสอบได้และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ถู กควบคุมตัว เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ของเจ้าหน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ ยวกับการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุ มตัว เป็นต้น

3. กองอำนวยการรักษาความมั่ นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผู้ถูกร้อง) ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวหรื อพบผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิ เศษด้านความมั่นคงทันทีเมื่อได้ รับการประสาน เพื่อให้ สามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็ จจริงตามหน้าที่และอำนาจได้ โดยเร็วทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคล

“สำนักงาน กสม.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 4 โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จะได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่ าวเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิ ดปัญหาหรือข้อกล่าวหาเรื่ องการซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสั ยในระหว่างถูกควบคุมตัวได้อีก” โสพล กล่าว