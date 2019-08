จีนเปิดดูมือถือ-คอมพิวเตอร์ก่อนปล่อยตัว จนท.กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกง

จีนปล่อยตัวคณะทำงานของสถานกงสุลสหราชอาณาจักรในฮ่องกง 'ไซมอน เฉิง" หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาหายตัวไปในเขตเซินเจิ้น และทางการจีนแถลงว่ามีการควบคุมตัวเขาด้วยข้อหา "ละเมิดกฎหมายความมั่นคงสาธารณะ" มีการตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมเขาเกิดขึ้นในช่วงที่ฮ่องกงกำลังมีการประท้วงต่อเนื่องและมีชาวฮ่องกงรายอื่นๆ ที่ถูกค้นตัว ถูกทางการเปิดดูข้อมูลในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่พกพาไปด้วย

สถานกงสุลสหราชอาณาจักรประจำฮ่องกง บนถนนสุพรีมคอร์ท (ที่มา: MaDonna HM/Wikipedia/แฟ้มภาพปี 2007)

ทางการจีนปล่อยตัว ไซมอน เฉิง คณะทำงานของสถานกงสุลสหราชอาณาจักรในฮ่องกงแล้วหลังจากที่จับกุมตัวเขาเมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ผู้ที่เปิดเผยในเรื่องนี้คือครอบครัวของเฉิงเองเมื่อวันเสาร์นี้ (24 ส.ค.) โดยที่แม็กซ์ จุง ผู้จัดการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือเฉิงบอกว่าในตอนนี้เฉิงปลอดภัยดี แต่ทางครองครัวขอเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อพักฟื้นและเฉิงจะยังไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อไปสักระยะหนึ่ง

ไซมอน เฉิง อายุ 28 ปี เป็นคณะทำงานฝ่ายการค้าและการลงทุนขององค์กรพัฒนานานาชาติสก็อตแลนด์ซึ่งเป็นองค์กรสาขาย่อยของการต่างประเทศสก็อตแลนด์ ก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปที่เขตเซินเจิ้นซึ่งอยู่ติดกับฮ่องกงในช่วงเช้าของวันที่ 8 ส.ค. เขาหายตัวไปหลังจากที่ส่งข้อความไปให้กับแฟนของบอกว่ากำลังจะข้ามผ่านแดนกลับเข้าสู่ฮ่องกงซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลา 4 ทุ่มของวันเดียวกัน โดยที่กรณีของเฉิงเป็นที่พูดถึงในสื่อต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ตำรวจในเซินเจิ้นเปิดเผยในเวลาต่อมาหลังจากที่เฉิงถูกควบคุมตัวด้วยอำนาจปกครองเป็นเวลา 15 วันว่า เฉิงได้ "รับสารภาพว่ากระทำผิดกฎหมาย" โดยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติม มีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อเดอะการ์เดียนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางการจีนทำการบีบคั้นให้นักกิจกรรมชาวจีนรับสารภาพผ่านสื่อของรัฐบาลโดยที่พวกเขาไม่เต็มใจ

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่าเฉิงละเมิดกฎหมายความมั่นคงสาธารณะ ขณะที่สื่อรัฐบาลจีนกล่าวหาว่าเฉิงไปซื้อบริการทางเพศถึงแม้ว่าเพื่อนและครอบครัวของเฉิงจะไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็ตาม โดยที่สื่อเดอะการ์เดียนระบุว่ารัฐบาลจีนมักจะใช้การกล่าวหาในเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

การคุมขังเฉิงเกิดขึ้นในช่วงที่ฮ่องกงกำลังมีการประท้วงต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยที่เริ่มต้นมาจากการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะให้อำนาจทางการจีนมากขึ้นและในเวลาต่อมาก็ยกระดับเป็นการเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองในฮ่องกง โดยที่ในการประท้วงเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมาก็ยังคงมีคนออกมาชุมนุมอย่างล้นหลามมากกว่า 1 ล้านคนถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งห้ามจากตำรวจ

ในการแถลงข่าวช่วงเดียวกับที่มีการพูดถึงกรณีเฉิง โฆษกการต่างประเทศของจีนยังระบุอีกว่าพวกเขาได้แสดงออกให้เห็นความเข้มงวดต่ออังกฤษจากกรณีที่ "อังกฤษแสดงความคิดเห็นและกระทำกับฮ่องกง" นอกจากนี้ยังกล่าวเรียกร้องให้อังกฤษ "เลิกแถลงการณ์แบบที่ไร้ความรับผิดชอบเหล่านี้ เลิกเข้ามายุ่งกับกิจการของฮ่องกง รวมถึงเลิกแทรกแซงกิจการภายในของจีน

สำนักงานการต่างประเทศและเครือจักรภพของอังกฤษแถลงว่าพวกเขายินดีที่เฉิงได้รับการปล่อยตัว และรู้สึกปิติที่เฉิงสามารถกลับไปหาครอบครัวได้ รวมถึงจะยังคงให้การสนับสนุนพวกเขาต่อไป

ครอบครัวของเฉิงและเพื่อนของเขาไม่ทราบว่าทำไมถึงมีการควบคุมตัวคนทำงานสถานทูตอย่างเฉิง โดยที่ก่อนหน้านี้แฟนของเฉิงที่ชื่อ ลี่ เคยกล่าวว่าเฉิงไม่เคยเข้าร่วมกับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยใดๆ และไม่เคยแสดงความคิดเห็นที่เป็นจุดยืนเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวใดๆ ต่อสาธารณะ

มีการตั้งข้อสังเกตว่าชาวฮ่องกงจำนวนมากถูกจับไปสืบสวนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้ พวกเขาถูกนำตัวเข้าไปในห้อง มีการตรวจเช็คข้อความและรูปภาพบนโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ของพวกเขารวมถึงเอกสารต่างๆ ที่พวกเขานำไปด้วย เดอะการเดียนตั้งข้อสังเกตอีกว่าจีนมักจะจับกุมผู้ต่อต้านรัฐบาล นักกิจกรรม และคนวิจารณ์รัฐบาล โดยจะหาเรื่องใส่ความพวกเขาด้วยข้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรืออาชญากรรมทางการเงิน

เรียบเรียงจาก

UK consulate worker detained in China is freed in Hong Kong, says family, The Guardian, 24-08-2019

What we know about the UK consular worker from Hong Kong detained by China, Quartz, 21-08-2019