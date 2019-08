ฝ่ายความมั่นคงอินโดนีเซียปะทะผู้ประท้วงปาปัว ผู้ชุมนุมตาย 6 ทหารตาย 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมในจังหวัดปาปัวประเทศอินโดนีเซีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ 3 นาย ทหารเสียชีวิต 1 นายจากเหตุปะทะกันเมื่อผู้ประท้วงส่วนหนึ่งพยายามจะบุกเข้าไปในที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นพร้อมมีดและธนู ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารในปาปัวก็บอกว่ายังระบุตัวเลขการสูญเสียที่ชัดเจนได้ยากเพราะในพื้นที่สื่อสารได้ลำบาก

ภาพเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของการประท้วงในปาปัว (ที่มา: youtube/DW)

30 ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอินโดนีเซียเปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในที่ทำการรัฐบาลในเขตเดไย จังหวัดปาปัว เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

ผู้อาศัยในเขตเดไยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศในเรื่องการปราบปรามและตัวเลขผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรงกับการรายงานจากเว็บไซต์ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกลางอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดดี ปราเซตโย โต้แย้งว่ารายงานเรื่องผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามการชุมนุมนี้นับเป็น "การยุยง" และบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตในเหตุปะทะ 1 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บในเหตุปะทะ 3 นาย ปราเซตโยกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเหล่านี้พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว

ทางด้านสื่อเดอะการ์เดียนรายงานเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมาโดยอ้างแหล่งข่าวจากในพื้นที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่าเจ้าหน้าที่ทางการ "เปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุม แต่ผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักประท้วง" ฝ่ายปราเซตโยเปิดเผยว่าการประท้วงในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มกลายเป็นความรุนแรงจากการที่ประชาชนจำนวนมากพยายามบุกเข้าไปในอาคารที่ทำการของรัฐพร้อมทั้งมีดและลูกธนู

เอโก ดาร์ยันโต โฆษกกองทัพปาปัวกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าพวกเขายังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่ามีเหยื่อจากเหตุการณ์จำนวนเท่าใดเพราะการสื่อสารในพื้นที่ปาปัวนั้นมีข้อจำกัด หลังจากที่มีการประท้วงเกิดขึ้นรัฐบาลกลางอินโดนีเซียทำการตัดอินเทอร์เน็ตในพื้นที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อความ "ยุยงปลุกปั่น" ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักข่าวและกลุ่มสิทธิพลเมืองเพราะทำให้การทำข่าวเป็นไปได้ยากขึ้น

โยนส์ เดาว์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรศาสนาในปาปัวกล่าวว่าสถานการณ์ที่นั่น "ตึงเครียด" หลังจากที่มีการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายความมั่นคงกับผู้ประท้วงนอกที่ทำการรัฐบาลช่วงราวบ่าย 2 โมงของวันที่ 28 ส.ค.

นอกจากการประท้วงในปาปัวแล้ว ในกรุงจาการ์ตา เมืองกลวงของอินโดนีเซีย ก็มีนักศึกษาหลายสิบคนประท้วงที่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดี โดยที่บางส่วนทาหน้าของตัวเองด้วยสีเป็นรูปธงสัญลักษณ์ขบวนการเรียกร้องอิสรภาพของปาปัว

ผู้คนในอินโดนีเซียประท้วงต่อต้านสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล จากการที่มีเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาใส่และกวาดต้อนจับกุมนักศึกษาชาวปาปัวในหอพักที่เมืองสุบารายารวมถึงมีการเรียกนักศึกษาว่าเป็น "พวกลิง" เหตุเกิดขึ้นในวันที่ 17 ส.ค. โดยที่มีผู้ประท้วงในปาปัวทำการเผาตลาด เรือนจำ และสถานที่ราชการ ในเวลาต่อมาการประท้วงในบางแห่งก็มีการยกระดับข้อเรียกร้องขึ้นเป็นการเรียกร้องให้มีการทำประชามติแยกตัวปาปัวเป็นอิสระ

ทางการอินโดนีเซียได้ส่งกองกำลังตำรวจเข้าไปในพื้นที่ปาปัวราว 1,200 นาย โดยที่ปาปัวเป็นพื้นที่ๆ มีกำลังหนาแน่นอยู่แล้วเพราะมีความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาเป็นเวลานาน

