นาซาเผยไฟป่า 2 ประเทศในแอฟริกาโหมหนักที่สุด ยิ่งกว่าไฟป่าอเมซอน

ในขณะที่นานาชาติให้ความสนใจวิกฤตไฟป่าในอเมซอนของประเทศบราซิล จากข้อมูลดาวเทียมขององค์การนาซาก็แสดงให้เห็นว่า มีเหตุไฟป่าที่โหมหนักกว่าในอเมซอนเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา โดยการเกิดไฟป่าหนักที่สุดคือแองโกลาอยู่ที่ 6,902 จุด เมื่อเทียบกับบราซิลซึ่งอยู่ที่ 2,127 จุดในช่วงเดียวกัน



ที่มาภาพ: ระบบข้อมูลเหตุเพลิงไหม้เพื่อการจัดการทรัพยากร (FIRMS) ของนาซา

สื่อแอฟริกานิวส์ระบุว่านอกจากป่าฝนอเมซอนแล้วป่าในลุ่มน้ำคองโกก็นับว่าเป็น "ปอดของโลก" เช่นกัน ในช่วงเดียวกับที่รัฐบาลทั่วโลก องค์การสหประชาชาติ และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กดดันให้มีการแก้ไขปัญหาไฟป่า ก็มีข้อมูลจากองค์การนาซาระบุว่าสองประเทศในแอฟริกาก็กำลังประสบปัญหาไฟป่าในระดับที่รุนแรงกว่าบราซิลคือประเทศแองโกลา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจากระบบข้อมูลเหตุอัคคีภัยเพื่อการจัดการทรัพยากร (FIRMS) ของนาซา โดยจากการประเมินในวันที่ 22 ส.ค.-23 ส.ค. พบว่าประเทศแองโกลามีอัคคีภัยเกิดขึ้น 6,902 จุด รองลงมาคือคองโก 3,395 จุด ส่วนบราซิลเป็นอันดับสามอยู่ที่ 2,127 จุด

กรณีไฟป่าอเมซอนทำให้ประชาคมโลกแสดงความกังวลเพราะป่าฝนอย่างอเมซอนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนจำนวนมากและนับเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกจึงมีความจำเป็นจะต้องรักษาป่าอเมซอนเพื่อจำกัดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สำหรับกรณีแอฟริกายังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าไฟป่าได้ลุกไหม้ในพื้นที่ระยะเท่าใด

ข้อมูลจากดดาวเทียม MODIS ขององค์การนาซาระบุว้าการเผาป่าส่วนใหญ่มาจากการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตร โดยที่การจุดไฟเผาเศษหญ้าและไม้เล็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ นับเป็นสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติกันเป็นเวลานานหลายพันปีแล้วเพื่อทำให้ดินมีแร่ธาตุเหาะแก่การเพาะปลูก แต่ปัญหาอยู่ตรงที่พื้นที่แอฟริกาขาดแคลนทุ่งหญ้าแบบดั้งเดิมทำให้การถางและเผาพื้นที่สร้างความน่าเป็นห่วงให้กับสภาพแวดล้อม

