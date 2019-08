ทางการจีนสั่งแบนชุมนุมครบรอบ 5 ปี 'ขบวนการร่ม' จับอดีตแกนนำหลายคน

ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงมีแผนการจัดชุมนุมครบรอบ 5 ปี ที่จีนแผ่นดินใหญ่ปฏิเสธไม่ยอมให้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 31 ส.ค. 2562 นี้ แต่ทางการจีนกลับสั่งห้าม นอกจากนี้ยังมีการจับกุมตัวแกนนำผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย 'ขบวนการร่ม' อย่างน้อย 4 คน ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา

ตำรวจในฮ่องกงจับกุมตัวแกนนำผู้ชุมนุมยุคสมัย 'ขบวนการร่ม' หลายคนได้แก่ โจชัว หว่อง นักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มเดโมซิสโตที่มีกำหนดการไปพูดเรื่องการประท้วงที่สหรัฐฯ ในเดือนหน้า รวมถึงเพื่อนสมาชิกของกลุ่มคือแอกเนส โจว อีกสองคนที่ถูกจับกุมคือ แอนดี ชาน นักกิจกรรมเรียกร้องอิสรภาพฮ่องกง และสมาชิกสภาแขวง ริค ฮุย

ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยอีกว่ามีการจับกุมประชาชนมากกว่า 20 คนในวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมาและมีการแถลงเตือนในวันที่ 30 ส.ค ว่าคนอื่นๆ อาจจะถูกจับกุมเช่นนี้ถ้าเข้าร่วมการประท้วงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ เจ้าหน้าที่ทางการอ้างใช้รัฐบาลบัญญัติที่ออกมาตั้งแต่สมัยฮ่องกงยังเป็นอาณานิคมอังกฤษเพื่อคุมขังผู้คนที่เข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายซึ่งกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อโต้ตอบเหตุจลาจลช่วงยุคราว 50 ปีที่แล้วฉบับนี้ถูกอ้างใช้จับกุมผู้คนแล้วมากกว่า 900 รายในฮ่องกงนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. จนถึงตอนนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโอกาสถูกสั่งลงโทษจำคุก 5 ปี

เจ้าหน้าที่ทางการนำตัว โจชัว หว่อง และแอกเนส โจว ขึ้นศาลในช่วงบ่ายวันที่ 30 ส.ค. โดยที่หว่องถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น จัดตั้ง และเข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาต ส่วนโจวถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นและเข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนักกิจกรรม 3 คนที่ถูกจับแล้ว ประธานกลุ่มเดโมซิสโต อีแวน แลม ก็ถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นและเข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน แต่แลมไม่ได้ถูกจับกุมเพราะเขาอยู่นอกฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ผู้พิพากษาระบุกำหนดการพิจารณาคดีในครั้งถัดไปคือวันที่ 8 พ.ย. นี้

โดยที่หว่องและโจวได้รับการประกันตัวในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 39,000 บาท) พวกเขาอยู่ใต้เงื่อนไขห้ามออกนอกฮ่องกงเว้นแต่เป็นการเดินทางที่มีแผนการก่อนหน้าที่จะถูกจับกุม โดยที่หว่องมีกำหนดการไปพูดปาฐกถาในงานต่างๆ ที่ไต้หวัน, สหรัฐฯ และเยอรมนี ขณะที่โจว์มีแผนการไปเข้าร่วมการประชุมที่เยอรมนีและไปเยี่ยมพ่อแม่อุปถัมภ์ในออสเตรีย นอกจากนี้ทั้งสองคนยังต้องอยู๋ภายใต้เคอร์ฟิวในช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึง 7 โมงเช้า

และต้องรายงานตัวกับตำรวจ 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์

นักกิจกรรมอีกรายหนึ่งที่ถูกจับกุมคือ อัลเทีย ซืน อดีตผู้นำสหพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง โดยที่เธอถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยในข้อหาสมรู้ร่วมคิดทำลายทรัพย์สินและ "บุกรุกหรือปักหลักอยู่ในพื้นที่ของสภา" จากกรณีที่มีผู้ชุมนุมฮ่องกงบางส่วนบุกเข้าไปในอาคารสภานิติบัญญัติในวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา

ซืนโพสต์ในเฟสบุคระบุว่า "อย่าเป็นห่วง" และขอให้เน้นพูดถึงผู้ประท้วงคนอื่นๆ ที่ถูกจับกุมในช่วงการกวาดต้อนจับกุมในช่วงไม่กี่วันนี้ ในโพสต์ของเธอยังระบุอีกว่า "ปลดปล่อยฮ่องกงเป็นอิสระ!"

ทางด้านหว่องกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในขณะที่เดินออกจากศาลพร้อมกับโจวว่าพวกเขาจะยังคงต่อสู้ต่อไปและจะไม่ยอมแพ้ "ผมขอเรียกร้องต่อประชาคมโลกให้ส่งข้อความถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าการส่งกองทัพหรือใช้มาตรการฉุกเฉินนั้นไม่ใช่ทางออก"

สื่อบลูมเบิร์กระบุว่าการจับกุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการโต้ตอบการประท้วงแบบไร้แกนนำครั้งล่าสุดในฮ่องกงที่มีชนวนมาจากความไม่พอใจร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ซึ่งจะให้อำนาจกับจีนจนกระทั่งต่อมายกระดับมาเป็นการประท้วงเรียกร้องให้ฮ่องกงมีประชาธิปไตยมากขึ้น โดยที่กลุ่มซีวิลฮิวแมนไรท์ฟอรนต์ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งที่ใหญ่ที่สุดในการประท้วงครั้งนี้กล่าวว่าพวกเขาถูกบีบให้ยกเลิกการเดินขบวนในวันเสาร์นี้เพราะตำรวจไม่ยอมอนุมัติ

อย่างไรก็ตามมีนักสังเกตการณ์ทางการเมืองกล่าวว่าการที่ทางการพยายามใช้อำนาจสกัดกั้นหรือใช้กำลังกับผู้ชุมนุมจะยิ่งเสี่ยงต่อการทำให้คนออกมาชุมนุมบนท้องถนนกันเองโดยไม่สนใจเรื่องการอนุมัติและจะยิ่งควบคุมสถานการณ์ได้ยากขึ้น เควิน ยัม นักวิจารณ์การเมืองและสมาชิกกลุ่มทนายความสายก้าวหน้าที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงกล่าวว่าในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลออกปากว่าจะเจรจากับผู้ชุมนุมแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ใช้วิธีการในแบบที่กระตุ้นความไม่พอใจจากผู้ชุมนุม พวกเขาควรจะพยายาม "ลดอุณหภูมิ" จากอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชุมนุมให้มากกว่านี้

เรียบเรียงจาก

Hong Kong Police Warn of More Arrests After Sweep of Activists, Bloomberg, 30-08-2019

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-08-30/hong-kong-activist-joshua-wong-detained-amid-unrest

Ex-student leader arrested in relation to storming of the legislature, as round-up of Hong Kong activists continues, 30-08-2019

https://www.hongkongfp.com/2019/08/30/just-ex-student-leader-arrested-relation-storming-legislature-round-hong-kong-activists-continues/

Hong Kong pro-democracy activists charged over siege of police headquarters in June, Hong Kong Free Press, 30-08-2019

https://www.hongkongfp.com/2019/08/30/hong-kong-pro-democracy-activists-charged-siege-police-headquarters-june/