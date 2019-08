สื่อ 'บีบีซีไทย' สังเกตการณ์ที่โรงภาพยนตร์ที่เป็นจุดนัดหมายทำกิจกรรม 'ไม่ยืนในโรงภาพยนตร์' ช่วงเพลงสรรเสริญพระบารมีวันนี้ (31 ส.ค.2562) พบว่ามีผู้ชมภาพยนตร์จำนวนหนึ่งไม่ลุกขึ้นยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจับตาดูและเข้าไปพูดคุย

หน้าโรงภาพยนตร์ที่เป็นสถานที่นัดทำกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหลายนายมาเฝ้าดูสถานการณ์ ที่มาภาพ: บีบีซีไทย

31 ส.ค. 2562 เว็บไซต์บีบีซีไทย รายงานว่าบีบีซีไทยเดินทางไปสังเกตการณ์ที่โรงภาพยนตร์ที่เป็นจุดนัดหมายทำกิจกรรม "ไม่ยืนในโรงภาพยนตร์" ช่วงเพลงสรรเสริญพระบารมีวันนี้ (31 ส.ค.2562) พบว่ามีผู้ชมภาพยนตร์จำนวนหนึ่งไม่ลุกขึ้นยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจับตาดูและเข้าไปพูดคุย

กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการนัดหมายทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก "นักการมีม" ซึ่งเป็นเพจของกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่เปิดเผยตัว เบื้องต้นทางเพจไม่ได้ระบุเวลาและโรงภาพยนตร์ที่จะจัดกิจกรรม โดยให้ข้อมูลเพียงว่าเป็นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน

ในเฟซบุ๊กนักการมีม มีผู้ใช้เฟซบุ๊กกดแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งใช้ชื่อว่า Not Stand at Major Cineplex: They can't stop all of us กว่า 4,900 คน โดยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. แอดมินเพจได้แจ้งว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ สาขาไหนก็ได้ แต่ทางกลุ่มนัดรวมตัวกันที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน โรงที่ 10 รอบหลังบ่ายโมง

บีบีซีไทยเดินทางไปสังเกตการณ์ที่โรงภาพยนตร์ดังกล่าวในเวลาประมาณ 13.00 น. พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ 10 นายกระจายอยู่หลายจุด ขณะที่พนักงานโรงภาพยนตร์ได้มีการพูดคุยกันถึงการรับมือหากพบว่ามีผู้ชมภาพยนตร์ไม่ยืนช่วงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อใกล้ถึงเวลาฉายภาพยนตร์รอบ 14.40 น. เริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมากขึ้น และเมื่อโรงภาพยนตร์เปิดให้ผู้ชมเข้า ตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวนหนึ่งได้เดินเข้าไปด้านใน โดยยืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณประตูทางเข้า

เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ได้มีผู้ชมภาพยนตร์ประมาณ 5 คน ที่นั่งกระจัดกระจายกันไม่ลุกขึ้นยืน พนักงานจึงเดินเข้าไปขอความร่วมมือให้ยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ โดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่มีชาย 1 คนที่ยังคงนั่งอยู่จนเพลงจบ ทำให้ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปยืนข้าง ๆ

หลังจากเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ บีบีซีไทยได้ออกมาสังเกตการณ์ด้านนอก พบว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบประมาณ 20 นาย ยืนคุยกับผู้ชมภาพยนตร์กลุ่มหนึ่งเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังภาพยนตร์จบลง ชายที่ไม่ยืนช่วงเพลงสรรเสริญพระบารมีได้เดินออกมาจากโรงภาพยนตร์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตามไปพูดคุยตักเตือนอยู่พักหนึ่งก่อนได้รับอนุญาตให้กลับ

ก่อนหน้านี้บีบีซีไทย ทำการตรวจสอบว่าการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีว่ามีความผิดหรือไม่ และได้รับคำยืนยันจากฝ่ายกฎหมายของกระทรวงวัฒนธรรมว่า พระราชกฤษฎีกาที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 ที่กำหนดให้ประชาชนยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งมีโทษปรับและจำคุกหากใครไม่ปฏิบัติตามนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

เพจ "นักการมีม" ปิดตัว

หลังจากกิจกรรม "ไม่ยืนในโรงภาพยนตร์" เพจ "นักการมีม" ได้ปิดตัวลงช่วงบ่ายวันนี้ โดยบีบีซีได้รับคำยืนยันจากแอดมินเพจว่าทางกลุ่มขอยุติความเคลื่อนไหว พร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาสอบถามถึงการจัดกิจกรรมไม่ยืนในโรงภาพยนตร์

"ไม่คาดคิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไป (ในโรงภาพยนตร์) เยอะขนาดนี้ ขอบคุณคนที่ร่วมกิจกรรมวันนี้และขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้ามาเสี่ยง" แอดมินเพจนักการมีมบอกกับบีบีซีไทยโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อ