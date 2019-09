สหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์, วิทยุ และเครื่องกลแห่งอเมริกา (UE) เป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่สนับสนุนข้อเสนอ "กรีนนิวดีล" ซึ่งเป็นข้อเสนอนโยบายใหม่จากผู้แทนสายก้าวหน้าในสหรัฐฯ ที่เป็นนโยบายซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนไปพร้อมๆ กับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ

แผงโซลาร์เซลในรัฐโอเรกอน (ที่มา: eyeliam/Wikipedia)

สหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์, วิทยุ และเครื่องกลแห่งอเมริกา (UE) ที่มีสมาชิกราว 35,000 รายแถลงสนับสนุนข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมฉบับใหม่ "กรีนนิวดีล" เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าเป็น "ความหวังสูงสุดที่จะท้าทายปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆ กับการสร้างงานดีๆ แก่สหภาพหลายล้านตำแหน่ง" โดยเว็บไซต์คอมมอนดรีมส์ระบุว่าพวกเขาเป็นสหภาพแรงงานแห่งชาติของสหรัฐฯ รายแรกที่ส่งเสริมข้อเสนอซึ่่งจะ "ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง"

ทางสหภาพแรงงาน UE มีมติดังกล่าวออกมาจากการประชุมสหภาพระดับชาติที่พิตต์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย นอกจาก "กรีนนิวดีล" แล้ว สหภาพแรงงาน UE ยังสนับสนุนการประท้วงหยุดงานเรื่องปัญหาวิกฤตโลกร้อนที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าด้วย

เอกสารมติของสหภาพแรงงาน UE ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและระบบเศรษฐกิจที่จะสำเร็จลุล่วงนั้นจะต้องอาศัยทั้งทรัพยากรจากภาครัฐ การร่วมมือกันระหว่างทั้งรัฐบาล อุตสาหกรรม และแรงงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตยของเหล่าแรงงานผ่านการทำให้เป็นสหภาพมีความแพร่หลายด้วย เอกสารมติสหภาพแรงงานระบุต่อไปว่ากรีนนิวดีลนี้จะทำให้คนงานหลายล้านคนจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน และก่อสร้างปรับเปลี่ยนระบบขนส่งมวลชนและระบบรางที่ปรับมาใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะกลายเป็นการป้องกันผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนและเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

ในขณะที่ UE เป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมแห่งแรกที่สนับสนุนเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหภาพแรงงานภาคบริการนานาชาติ (SEIU) และ สมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (AFA) ได้แสดงการสนับสนุนนโยบายนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งถือเป็นการช่วยผลักดันข้อเสนอจากนักสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ

วาร์ชินี ปรากาช ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของขบวนการคนรุ่นเยาว์ซันไรซ์มูฟเมนต์กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมของสหภาพแรงงานว่าการต่อสู้ของแรงงานและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง ปรากาชบอกว่ากรีนนิวดีลจะกลายเป็นวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 พวกเขาถูกทำให้ต้องไปให้พ้นจากการที่บรรษัทควบคุมรัฐบาลพวกเขามาเป็นเวลา 40 ปี ซึ่งทำให้เกิดค่าแรงชะงักงัน เกิดความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคั่งเพิ่มสูงขึ้น พวกเขากำลังเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นวิสัยทัศน์แบบกล้าหาญและมีความเห็นใจคนอื่น

กรีนนิวดีล เป็นข้อเสนอนโยบายที่มาจาก ส.ส.พรรคเดโมแครต อเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ-คอร์เทซ และ ส.ว.พรรคเดโมแครต เอ็ด มาร์กี แต่ร่างข้อเสนอนี้ก็ไม่ผ่านการลงมติในสภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ ส.ว.พรรครีพับลิกันจัดให้มีการลงมติก่อนกำหนดและ ส.ว.พรรคเดโมแครตก็โหวตไม่ออกเสียงเพื่อประท้วงวิธีการของรีพับลิกัน

ผู้แทนฯ จากพรรคเดโมแครตทั้งสองคนเคยนำเสนอกรีนนิวดีลความยาว 14 หน้า ระบุว่าเป็นข้อเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กลายเป็นประเทศที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และหันมาใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้เพิ่มการจ้างงานจากภาครัฐ การขึ้นค่าจ้างและการพัฒนาสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่เสียเปรียบทางสังคม

ก่อนหน้าที่สหภาพแรงงาน UE จะสนับสนุนกรีนนิวดีล พวกเขายังลงมติเพื่อสนับสนุน ส.ว. เอียงซ้าย เบอร์นี แซนเดอร์ส ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2563 นี้ โดยที่แซนเดอร์สก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เปิดเผยแผนการกรีนนิวดีลที่มุ่งสร้างงานให้กับคน 20 ล้านคนและต้องการให้สหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนภายในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า โดยแซนเดอร์สกล่าวว่าแผนการดังกล่าวนี้จะมีการนำประเด็นทั้งเรื่องปัญหาโลกร้อน ความยุติธรรม และความเสมอภาค มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาในทุกส่วนของนโยบาย

