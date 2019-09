มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ออกแถลงการณ์ชื่นชมการทำงานของ DSI และคณะ คดีอุ้มฆ่า เผาและถ่วงน้ำอำพรางศพ พอละจี รักจงเจริญ หวังสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ จี้รัฐบาลและรัฐสภาเร่งรัดตรากฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการป้องกันการบังคับบุคคลให้สูญหาย ยึดมั่นในหลักการโดยเคร่งครัดและครบถ้วน ขณะที่ แอมเนสตี้ฯ ย้ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบิลลี่ต้องรับโทษ

ภาพขวา การแถลงข่าวของดีเอสไอ 3 ก.ย.62 (ที่มาภาพ Banrasdr Photo)

3 ก.ย.2562 จากกรณีที่วันนี้ (3 ก.ย.62) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิ ทยาศาสตร์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้แถลงความคืบหน้าคดี พอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ แกนนำชาวกะเหรี่ยง หลานปู่คออี้ ที่ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิชุ มชนและสิทธิชนเผ่า พื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้ านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน และได้หายตัวไปเป็นเวลา 5 ปี หลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยาน แห่งชาติแก่งกระจาน จับและควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.255 โดยคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถ คลี่คลายได้ จนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ามารั บผิดชอบการสอบสวนตามคำร้องเรี ยนของญาติ จึงพบเป็นศพถูกฆ่า เผา และถ่วงน้ำในเขตอุทยานห่งชาติ แก่งกระจานนั่นเอง นั้น

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ออกแถลงการณ์ว่า การแถลงข่าวของอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะในวันนี้ ระบุว่าจากการสืบสวนเมื่อประมาณ ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 จากการประสานงานและสนับสนุ นของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายและองค์ การภาคประชาสังคม ได้พบชิ้นส่วนกระดูก 2 ชิ้น ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 1 ถัง เหล็กเส้น 2 เส้น ถ่านไม้ 4 ชิ้น และเศษฝาถังน้ำมัน จากนั้นส่งให้สถาบันนิติวิ ทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์พบว่า “วัตถุเป็นชิ้นส่วนกระดู กกะโหลกศีรษะข้างซ้ายของมนุษย์ มีรอยไหม้สีน้ำตาล ร่วมกับรอยแตกร้าว และการหดตัวของกระดูกจากการถู กความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 200-300 องศาเซลเซียส ซึ่งตรวจสอบแล้วพบสารพันธุ กรรมตรงกับนางโพเราะ รักจงเจริญ มารดาของนายพอละจี เมื่อพิจารณาจากสถานที่เกิดเหตุ พยานหลักฐานในสำนวนอื่นประกอบ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเชื่ อว่า วัตถุดังกล่าวเป็นกระดูกของ “นายพอละจี รักจงเจริญ ที่สูญหายไปและได้เสียชีวิตแล้ วโดยน่าจะเกิดจากการถู กทรมานและฆ่า แต่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังต้องสอบสวนถึงสาเหตุการเสี ยชีวิตและคลี่คลายคดีนี้ต่อไป

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอชื่ นชมการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิ เศษและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่ างๆที่สนับสนุนจนสามารถได้ พยานหลักฐานว่าบิลลี่เสียชีวิ ตแล้ว และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ญาติพี่น้องและชุมชนชาวกะเหรี่ ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิ นต่อข่าวอันน่าสลดใจนี้ด้วย

จากการติดตามและให้ความช่วยเหลื อครอบครัวของบิลลี่ในคดีนี้ มาตลอด มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเชื่อว่ าการกระทำผิดอันอุกอาจในคดีนี้ มีการกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยการอุ้มฆ่า เผา ถ่วงน้ำอำพรางศพ ซึ่งถือเป็ นการฆาตกรรมโดยทรมานอย่างโหดร้ าย และสามารถขัดขวางและประวิ งการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ นานถึง 5 ปี ดังนั้นคนร้ายน่าจะได้รั บการบงการหรือสนับสนุนจากเจ้ าหน้าที่บางคนที่มีอิทธิ พลในวนอุทธยานแห่งชาติแก่ งกระจาน ทั้งนี้ การบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเจ้ าหน้าที่รัฐ หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้ าหน้าที่รัฐ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ายแรงตามอนุสัญญาว่ าด้วยการต่อต้านการทรมานที่ ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้ มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CED) ที่รัฐบาลและรัฐสภาไทยได้อนุมั ติให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีได้

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงมีข้อเรียร้อง ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรั ฐดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนิ นการสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อให้ ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยเร็ว และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือและสนับสนุ นการทำงานของพนักงานสอบสวนอย่ างเต็มที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิ พลใดๆ ทั้งสิ้น

2. ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่ วยเหลือและคุ้มครองพยาน โดยเฉพาะครอบครัวของบิลลี่ ให้พ้นจากการข่มขู่คุกคามจากอิ ทธิพลใดๆทั้งสิ้น

3. หากพบว่าการกระทำอันใดที่ละเมิ ดต่อนายพอละจี รักจงเจริญ อาจเกิดจากการกระทำโดยเจ้าหน้ าที่รัฐคนใดเสียเอง ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดย้ายหรื อพักราชการเจ้าหน้าที่คนดังกล่ าวเพื่อป้องกันมิให้ใช้อิทธิ พลในการแทรกแซงคดี และหากกระทำผิดต้องถูกลงโทษผู้ ทั้งทางวินั ยและทางอาญาตามกฎหมายโดยไม่มีข้ อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสั งคมต่อกระบวนการยุติธรรม

4. ขอให้รัฐบาลและรัฐสภาเร่งรัด ดำเนินการในการตรากฎหมายอนุวัติ การตามอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการป้องกันการบั งคับบุคคลให้สูญหาย โดยยึดมั่นในหลักการตามอนุสั ญญาทั้งสองฉบับโดยเคร่งครั ดและครบถ้วน เพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกั นไม่เกิดกรณีดังเช่นบิลลี่ขึ้ นอีก

แอมเนสตี้ย้ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบิลลี่ต้องรับโทษ

จากคำแถลงของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ยืนยันว่า พอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยบิลลี่หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 หลังถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ระบุว่า แอมเนสตี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของบิลลี่ต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และแอมเนสตี้จะยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวจนกว่าทางการไทยจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ

“นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ทางการไทยสามารถนำความคืบหน้าของคดีอาชญากรรมร้ายแรงเช่นนี้มาสู่ครอบครัวของผู้เสียหายและสาธารณชนได้”

“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงว่าผู้กระทำและผู้ส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมครั้งนี้คือใคร และต้องนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าว